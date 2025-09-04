Estos son todos los talleres socioculturales del Distrito Norte, en Sevilla: lista completa de las 200 actividades y cómo inscribirse
El plazo de inscripción se abre el 9 de septiembre y se extenderá hasta el día 29 del mismo mes
El 9 de septiembre se abre el plazo para solicitar el acceso a los talleres socioculturales de Sevilla 2025 - 2026. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de la ciudad, al tiempo que ha hecho pública la lista oficial de las actividades previstas para cada distrito. De esta forma, los vecinos de las diferentes zonas podrán disfrutar de una amplia oferta, con opciones para todas las edades.
En el caso del Distrito Norte, hay un total de 160 talleres presenciales y 40 online, con especial atención a los más pequeños de la casa. Numerosas actividades deportivas, musicales, gastronómicas o artísticas llegan así, en plena temporada de la 'vuelta al cole', para dar rieda suelta al ocio, el aprendizaje continuo y la creatividad en Sevilla.
¿A cuántos talleres socioculturales me puedo apuntar?
Las personas interesadas dispondrán de un período hábil hasta el 19 de septiembre a las 23:59 horas para enviar su solicitud. Asimismo, podrán optar a un máximo de tres talleres cada una. En cuanto a los requisitos de acceso, solo existe uno: es preciso estar empadronado en el municipio de Sevilla y tienen prioridad los residentes de un determinado distrito, aunque sea posible solicitar actividades de otras áreas de la ciudad.
Por su parte, los menores de edad solo podrán apuntarse a talleres específicos, previa autorización de los padres o tutores legales. En cualquier caso, el procedimiento para hacer efectiva la solicitud es el siguiente:
- Prescripción, telemática o presencial, entre el 9 y el 19 de septiembre.
- Sorteo público. El 29 de septiembre se sortea el número inicial para la consecuente adjudicación de las plazas.
- Admisión y matrícula. Por último, los solicitantes deberán formalizar la matrícula entre el 9 y el 22 de octubre. Para ello, deberán acreditar el pago de la cuota exigida.
Talleres socioculturales del Distrito Norte
1. AJEDREZ APLICADO A LAS MATEMÁTICAS 5-16 AÑOS (NUEVO)
- Días: Jueves
- Horario: 17:30 - 20:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
2. APOYO ESCOLAR 5-11 AÑOS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:30 - 18:00
- Lugar: AVV Los Girasoles (El Gordillo)
3. APOYO ESCOLAR 5-11 AÑOS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:30 - 18:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
4. BAILE MODERNO 5-11 AÑOS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:30 - 18:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
5. BAILE MODERNO JUVENIL (NUEVO) 12-16 AÑOS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 16:00 - 17:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
6. MULTIDEPORTE 5-11 AÑOS (NUEVO)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 15:30 - 17:00
- Lugar: Colegio SAFA (Valdezorras)
7. FUNKY 5-11 AÑOS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 15:30 - 17:00
- Lugar: Colegio SAFA (Valdezorras)
8. GIMNASIA RÍTMICA 8-11 AÑOS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:00 - 17:30
- Lugar: Hogar del Pensionista Valdezorras
9. GIMNASIA RÍTMICA 5-11 AÑOS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:30 - 18:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
10. GUITARRA 8-11 AÑOS
- Días: Martes
- Horario: 16:00 - 19:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
11. HUERTOS ESCOLARES
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CEAM Miraflores
12. INGLÉS 8-16 AÑOS
- Días: Jueves
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
13. INGLÉS 5-7 AÑOS
- Días: Lunes-Jueves
- Horario: 19:00 - 20:30
- Lugar: Centro Cívico los Carteros
14. INGLÉS 5-11 AÑOS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Com. de Propietarios San Diego
15. PINTURA 5-11 AÑOS
- Días: Jueves
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
16. PINTURA 5-11 AÑOS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
17. SEVILLANAS 5-11 AÑOS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 16:30 - 18:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
18. SEVILLANAS 12-16 AÑOS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
19. TEATRO 8-11 AÑOS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:00 - 17:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
20. YOGA 5-11 AÑOS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Módulo Vecinal Parqueflores
21. ZUMBA 5-11 AÑOS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 16:00 - 17:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
22. ZUMBA 5-11 AÑOS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 15:30 - 17:00
- Lugar: Colegio SAFA (Valdezorras)
23. AEROBIC FITNESS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
24. AEROBIC FITNESS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 19:30 - 21:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
25. AGRICULTURA ECOLÓGICA
- Días: Martes y viernes
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: CEAM Miraflores
26. ALEMÁN BÁSICO
- Días: Jueves
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
27. APRENDIZAJE DEL TELÉFONO MÓVIL
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
28. ARTESANÍA Y RESTAURACIÓN
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Centro de Adultos Sánchez Rosa
29. ARTESANÍA, NÁCAR Y CAREY
- Días: Lunes y jueves
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: Com. de Propietarios San Diego
30. AUTOESTIMA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
31. AUTOESTIMA
- Días: Miércoles y viernes
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
32. AUTOESTIMA FLAMENCA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 9:30 - 11:00
- Lugar: Módulo Vecinal Parqueflores
33. BAILE DE SALÓN BÁSICO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano
34. BAILE DE SALÓN INTERMEDIO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 12:00 - 13:30
- Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano
35. BAILE DE SALÓN
- Días: Miércoles
- Horario: 19:00 - 21:00
- Lugar: AVV Zeppelín (Aeropuerto Viejo)
36. BAILE FLAMENCO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 19:00 - 20:30
- Lugar: CC Monasterio (San Jerónimo)
37. BAILE FLAMENCO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 19:00 - 20:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
38. BAILE LATINO INICIACIÓN
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano
39.BAILE LATINO INICIACIÓN
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
40. BAILE LATINO INTERMEDIO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Módulo Vecinal Parqueflores
41.BAILE LATINO INICIACIÓN
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano
42. BAILE LATINO INTERMEDIO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano
43. BAILE LATINO INTERMEDIO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
44. BAILE MODERNO ADULTOS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
45. TALLER INCLUSIVO DE DANZA MODERNA 6/12 AÑOS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: Colegio Hermanos Machado
46. BOLILLOS (NUEVO)
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
47. BORDADOS EN HILO DE ORO
- Días: Viernes
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
48. BORDADOS
- Días: Jueves
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
49. CORTE Y CONFECCIÓN TRAJES DE FLAMENCA
- Días: Miércoles
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
50. CORTE Y CONFECCIÓN TRAJES DE FLAMENCA
- Días: Lunes
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
51. CORTE Y CONFECCIÓN TRAJES DE FLAMENCA
- Días: Lunes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Com. de Propietarios San Diego
52. CORTE Y CONFECCIÓN TRAJES DE FLAMENCA
- Días: Viernes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Distrito Norte
53. COCINA
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
54. COCINA ECOLÓGICA Y SALUDABLE
- Días: Lunes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
55. CONOCER SEVILLA I
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Distrito Norte
56. CONOCER SEVILLA II
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Distrito Norte
57. CONOCER SEVILLA III
- Días: Miércoles
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Distrito Norte
58. CONOCER SEVILLA IV
- Días: Jueves
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Distrito Norte
59. CONOCER SEVILLA V
- Días: Viernes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Distrito Norte
60. CONOCER SEVILLA VI
- Días: Martes
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: Distrito Norte
61. CONOCER SEVILLA VII
- Días: Martes
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: Distrito Norte
62. CONOCER SEVILLA VIII
- Días: Miércoles
- Horario: 16:30 - 19.30
- Lugar: Distrito Norte
63. CONOCER SEVILLA XIX
- Días: Jueves
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: Distrito Norte
64. CORO ROCIERO Y CAMPANILLERO
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Centro Cultural Las Almenas
65. CORO ROCIERO Y CAMPANILLERO
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Parroquia Ntra Sra de Las Veredas (Valdezorras)
66. CORTE Y CONFECCIÓN
- Días: Viernes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: AVV Despertar (Valdezorras)
67. CORTE Y CONFECCIÓN
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: AVV Los Girasoles (El Gordillo)
68. CORTE Y CONFECCIÓN
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Centro Cultural Las Almenas
69. CORTE Y CONFECCIÓN
- Días: Viernes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: AVV Zeppelín (Aeropuerto Viejo)
70. CORTE Y CONFECCIÓN INICIACIÓN (NUEVO)
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:30
- Lugar: Centro Cultural Las Almenas
71. CORTE Y CONFECCIÓN
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Distrito Norte
72. CORTE Y CONFECCIÓN
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
73. DANZA ORIENTAL
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
74. DECORACIÓN INTERIORES
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Com. Propietarios San Diego
75. EDUCACIÓN CANINA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 19:00 - 20:30
- Lugar: Parque Hilton
76. EDUCACIÓN MUSICAL 5-7 AÑOS
- Días: Martes y viernes
- Horario: 16:30 - 18:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
77. EDUCACIÓN MUSICAL 12-16 AÑOS
- Días: Martes y viernes
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
78. ESCAPARATISMO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
79. ESTIRAMIENTO Y EJERCICIOS POSTURALES
- Días: Viernes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Com. Propietarios San Diego
80. ESTÉTICA, MAQUILLAJE Y MANICURA (NUEVO)
- Días: Lunes
- Horario: 18:00 - 21:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
81. ESTÉTICA Y MAQUILLAJE
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
82. ETNOBOTÁNICA Y AROMATERAPIA (NUEVO)
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CEAM Miraflores
83. FLECOS
- Días: Jueves
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
84. FLECOS – MACRAMÉ
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
85. FLECOS–MANUALIDADES
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: AVV Despertar (Valdezorras)
86. FLECOS
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Distrito Norte
87. FOTOGRAFÍA DIGITAL
- Días: Lunes
- Horario: 17:30 - 20:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
88. FOTOGRAFÍA DIGITAL
- Días: Martes
- Horario: 17:30 - 20:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
89. FRANCÉS BÁSICO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
90. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
- Días: Lunes, miércoles y viernes
- Horario: 10:30 - 11:30
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
91. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
- Días: Lunes, miércoles y viernes
- Horario: 19:30 - 20:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
92. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:30 - 12:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
93. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
94. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
- Días: Miércoles y viernes
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Módulo Vecinal Parqueflores
95. GIMNASIA PASIVA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 9:45 - 11:15
- Lugar: AVV Zeppelín (Aeropuerto viejo)
96. GIMNASIA PASIVA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 12:00 - 13:30
- Lugar: Distrito Norte
97. GIMNASIA PASIVA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Com. de Propietarios San Diego
98. GIMNASIA PASIVA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Hogar de Pensionista Valdezorras
99. GUITARRA
- Días: Miércoles
- Horario: 16:00 - 19:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
100. HUERTOS ADULTOS
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CEAM Miraflores
101. HUERTOS (NUEVO)
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Centro de Adultos Sánchez Rosa
102. INFORMÁTICA BÁSICO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
103. INFORMÁTICA BÁSICO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
104. INFORMÁTICA INTERMEDIO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
105. INFORMÁTICA INTERMEDIO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
106. INGLÉS BÁSICO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
107. INGLÉS BÁSICO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
108. INGLÉS INTERMEDIO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
109. INGLÉS INTERMEDIO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
110. INTERNET INICIACIÓN
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
111. LENGUA DE SIGNOS INICIACIÓN
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
112. LENGUA DE SIGNOS INTERMEDIO (NUEVO)
- Días: Martes
- Horario: 16:00 - 19:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
113. MANUALIDADES
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: AVV Los Girasoles (El Gordillo)
114. MEMORIA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
115. MEMORIA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Distrito Norte
116. MEMORIA
- Días: Viernes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: AVV Zeppelin (Aeropuerto Viejo)
117. MEMORIA
- Días: Miércoles
- Horario: 10:00 a13:00
- Lugar: AVV Despertar (Valdezorras)
118. MEMORIA (NUEVO)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:30 - 12:00
- Lugar: AVV Almer (San Jerónimo)
119. MUÑECOS DE PUNTO DE LANA Y CROCHET (AMIGURIS)
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
120. PATCHWORK
- Días: Jueves
- Horario: 18:00 - 21:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
121. PATCHWORK
- Días: Jueves
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
122. PILATES
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:30 - 13:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
123. PILATES
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:30 - 18:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
124. PILATES
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Colegio SAFA (Valdezorras)
125. PILATES (NUEVO)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 19:00 - 20:30
- Lugar: AVV Zeppelin (Aeropuerto Viejo)
126. PILATES (NUEVO)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: AVV Los Girasoles (El Gordillo)
127. PILATES
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Distrito Norte
128. PILATES
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:30 - 18:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
129. PINTURA
- Días: Viernes
- Horario: 10:00 a13:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
130. PINTURA
- Días: Miércoles
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
131. PINTURA
- Días: Martes
- Horario: 9:30 - 12:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
132.PINTURA EN TELA
- Días: Lunes
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
133. PINTURA EN TELA
- Días: Miércoles
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
134. QUIROMASAJE
- Días: Lunes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Entro Cívico Los Carteros
135. REPOSTERÍA
- Días: Jueves
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
136. SEVILLANAS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
137. SEVILLANAS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
138. SEVILLANAS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 19:00 - 20:30
- Lugar: AVV Despertar (Valdezorras)
139. SEVILLANAS
- Días: Miércoles y jueves
- Horario: 11:30 - 13:00
- Lugar: Espacio Vecinal La Bachillera
140. SEVILLANAS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano
141. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS (NUEVO)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: Com. Propietarios San Diego
142. SEVILLANAS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: Hogar del Pensionista Valdezorras
143. SEVILLANAS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: Hogar del Pensionista San Jerónimo
144. TAI-CHI
- Días: Martes y jueves
- Horario: 9:00 - 10:30
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
145. TAI-CHI
- Días: Lunes-Viernes
- Horario: 11:30 - 13:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
146. TAI-CHI
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
147. TAI-CHI
- Días: Martes y jueves
- Horario: 9:30 - 11:00
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
148. TEATRO
- Días: Lunes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
149. TOCADOS Y BISUTERÍA
- Días: Jueves
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: Centro Cultural Las Almenas
150. VIDRIERAS
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Centro de Adultos Sánchez Rosa
151. VIVEROS Y JARDINERÍA
- Días: Jueves
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CEAM Miraflores
152. YOGA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
153. YOGA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Centro Cívico Los Carteros
154. YOGA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
155. YOGA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 9:30 - 11:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
156. YOGA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
157. YOGA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)
158. ZUMBA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: Centro Cívico Entreparques
159. ZUMBA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 19:00 - 20:30
- Lugar: Hogar del Pensionista Valdezorras
160. ZUMBA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 9:30 - 11:00
- Lugar: CC Monasterio (San Jerónimo)
Talleres online
161. BUENOS HÁBITOS EN NUTRICIÓN: MENÚS Y DIETAS ESPECIALES
162. CAMARERO
163. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN EN NEGOCIOS DE RESTAURACIÓN
164. MANIPULADOR DE ALIMENTOS
165. MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO
166. CONTABILIDAD DE GESTIÓN
167. FORMADOR DE FORMADORES
168. CONTABILIDAD- BÁSICO
169. GESTIÓN CONTABLE PARA PYMES
170. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS
171. EL PROCESO DE EMPRENDER UN NEGOCIO
172. EMPRENDER UN NEGOCIO
173. BIG DATA
174. DESARROLLO DE PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL
175. REDES SOCIALES
176. TÉCNICAS DE MARKETING
177. EXCEL 2010 INICIAL
178. EXCEL 2013 INICIAL - MEDIO
179. POWERPOINT 2013
180. PRESENTACIONES AVANZADAS CON POWERDPOINT 2013 Y PHOTOSHOP
181. ALÉRGENOS, PREVENCIÓN Y MANIPULACIÓN EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
182. ANIMACIÓN 3D
183. POSICIONAMIENTO WEB Y OPTIMIZACIÓN EN BUSCADORES
184. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
185. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CARNICERÍAS, CHARCUTERÍAS Y POLLERÍAS
186. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN GIMNASIOS
187. PREVENCIÓN EN CAÍDAS EN ALTURAS PROTECCIÓN
188. NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
189. EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS
190. PRIMER CONTACTO Y RECEPCIÓN EN INSTITUCIONES DE PERSONAS DEPENDIENTES
191. FIRMA DIGITAL Y FACTURA ELECTRÓNICA (NUEVO)
192. ESCAPARATISMO (NUEVO)
193. INTERIORISMO (NUEVO)
194. INGLÉS – INICIACIÓN (NUEVO)
195. INGLÉS–MEDIO (NUEVO)
196. ALEMÁN (NUEVO)
197. GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO (NUEVO)
198. PRIMEROS PASOS CON WORD 2016 (NUEVO)
199. MARKETING EN REDES SOCIALES CON INSTAGRAM (NUEVO)
200. PRIMEROS AUXILIOS PEDIÁTRICOS (NUEVO)
