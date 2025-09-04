Moda
Estos son todos los talleres socioculturales del Distrito Norte, en Sevilla: lista completa de las 200 actividades y cómo inscribirse

El plazo de inscripción se abre el 9 de septiembre y se extenderá hasta el día 29 del mismo mes

Entre los talleres socioculturales, se encuentran actividades como el yoga o la zumba
Entre los talleres socioculturales, se encuentran actividades como el yoga o la zumba / Pexels

El 9 de septiembre se abre el plazo para solicitar el acceso a los talleres socioculturales de Sevilla 2025 - 2026. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de la ciudad, al tiempo que ha hecho pública la lista oficial de las actividades previstas para cada distrito. De esta forma, los vecinos de las diferentes zonas podrán disfrutar de una amplia oferta, con opciones para todas las edades.

En el caso del Distrito Norte, hay un total de 160 talleres presenciales y 40 online, con especial atención a los más pequeños de la casa. Numerosas actividades deportivas, musicales, gastronómicas o artísticas llegan así, en plena temporada de la 'vuelta al cole', para dar rieda suelta al ocio, el aprendizaje continuo y la creatividad en Sevilla.

¿A cuántos talleres socioculturales me puedo apuntar?

Las personas interesadas dispondrán de un período hábil hasta el 19 de septiembre a las 23:59 horas para enviar su solicitud. Asimismo, podrán optar a un máximo de tres talleres cada una. En cuanto a los requisitos de acceso, solo existe uno: es preciso estar empadronado en el municipio de Sevilla y tienen prioridad los residentes de un determinado distrito, aunque sea posible solicitar actividades de otras áreas de la ciudad.

Por su parte, los menores de edad solo podrán apuntarse a talleres específicos, previa autorización de los padres o tutores legales. En cualquier caso, el procedimiento para hacer efectiva la solicitud es el siguiente:

  • Prescripción, telemática o presencial, entre el 9 y el 19 de septiembre.
  • Sorteo público. El 29 de septiembre se sortea el número inicial para la consecuente adjudicación de las plazas.
  • Admisión y matrícula. Por último, los solicitantes deberán formalizar la matrícula entre el 9 y el 22 de octubre. Para ello, deberán acreditar el pago de la cuota exigida.

Talleres socioculturales del Distrito Norte

1. AJEDREZ APLICADO A LAS MATEMÁTICAS 5-16 AÑOS (NUEVO)

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:30 - 20:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

2. APOYO ESCOLAR 5-11 AÑOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:30 - 18:00
  • Lugar: AVV Los Girasoles (El Gordillo)

3. APOYO ESCOLAR 5-11 AÑOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:30 - 18:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

4. BAILE MODERNO 5-11 AÑOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:30 - 18:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

5. BAILE MODERNO JUVENIL (NUEVO) 12-16 AÑOS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 16:00 - 17:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

6. MULTIDEPORTE 5-11 AÑOS (NUEVO)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 15:30 - 17:00
  • Lugar: Colegio SAFA (Valdezorras)

7. FUNKY 5-11 AÑOS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 15:30 - 17:00
  • Lugar: Colegio SAFA (Valdezorras)

8. GIMNASIA RÍTMICA 8-11 AÑOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:00 - 17:30
  • Lugar: Hogar del Pensionista Valdezorras

9. GIMNASIA RÍTMICA 5-11 AÑOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:30 - 18:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

10. GUITARRA 8-11 AÑOS

  • Días: Martes
  • Horario: 16:00 - 19:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

11. HUERTOS ESCOLARES

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CEAM Miraflores

12. INGLÉS 8-16 AÑOS

  • Días: Jueves
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

13. INGLÉS 5-7 AÑOS

  • Días: Lunes-Jueves
  • Horario: 19:00 - 20:30
  • Lugar: Centro Cívico los Carteros

14. INGLÉS 5-11 AÑOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Com. de Propietarios San Diego

15. PINTURA 5-11 AÑOS

  • Días: Jueves
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

16. PINTURA 5-11 AÑOS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

17. SEVILLANAS 5-11 AÑOS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 16:30 - 18:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

18. SEVILLANAS 12-16 AÑOS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

19. TEATRO 8-11 AÑOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:00 - 17:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

20. YOGA 5-11 AÑOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Módulo Vecinal Parqueflores

21. ZUMBA 5-11 AÑOS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 16:00 - 17:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

22. ZUMBA 5-11 AÑOS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 15:30 - 17:00
  • Lugar: Colegio SAFA (Valdezorras)

23. AEROBIC FITNESS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

24. AEROBIC FITNESS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 19:30 - 21:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

25. AGRICULTURA ECOLÓGICA

  • Días: Martes y viernes
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: CEAM Miraflores

26. ALEMÁN BÁSICO

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

27. APRENDIZAJE DEL TELÉFONO MÓVIL

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

28. ARTESANÍA Y RESTAURACIÓN

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Centro de Adultos Sánchez Rosa

29. ARTESANÍA, NÁCAR Y CAREY

  • Días: Lunes y jueves
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: Com. de Propietarios San Diego

30. AUTOESTIMA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

31. AUTOESTIMA

  • Días: Miércoles y viernes
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

32. AUTOESTIMA FLAMENCA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 9:30 - 11:00
  • Lugar: Módulo Vecinal Parqueflores

33. BAILE DE SALÓN BÁSICO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano

34. BAILE DE SALÓN INTERMEDIO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 12:00 - 13:30
  • Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano

35. BAILE DE SALÓN

  • Días: Miércoles
  • Horario: 19:00 - 21:00
  • Lugar: AVV Zeppelín (Aeropuerto Viejo)

36. BAILE FLAMENCO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 19:00 - 20:30
  • Lugar: CC Monasterio (San Jerónimo)

37. BAILE FLAMENCO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 19:00 - 20:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

38. BAILE LATINO INICIACIÓN

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano

39.BAILE LATINO INICIACIÓN

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

40. BAILE LATINO INTERMEDIO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Módulo Vecinal Parqueflores

41.BAILE LATINO INICIACIÓN

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano

42. BAILE LATINO INTERMEDIO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano

43. BAILE LATINO INTERMEDIO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

44. BAILE MODERNO ADULTOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

45. TALLER INCLUSIVO DE DANZA MODERNA 6/12 AÑOS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: Colegio Hermanos Machado

46. BOLILLOS (NUEVO)

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

47. BORDADOS EN HILO DE ORO

  • Días: Viernes
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

48. BORDADOS

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

49. CORTE Y CONFECCIÓN TRAJES DE FLAMENCA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

50. CORTE Y CONFECCIÓN TRAJES DE FLAMENCA

  • Días: Lunes
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

51. CORTE Y CONFECCIÓN TRAJES DE FLAMENCA

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Com. de Propietarios San Diego

52. CORTE Y CONFECCIÓN TRAJES DE FLAMENCA

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Distrito Norte

53. COCINA

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

54. COCINA ECOLÓGICA Y SALUDABLE

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

55. CONOCER SEVILLA I

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Distrito Norte

56. CONOCER SEVILLA II

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Distrito Norte

57. CONOCER SEVILLA III

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Distrito Norte

58. CONOCER SEVILLA IV

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Distrito Norte

59. CONOCER SEVILLA V

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Distrito Norte

60. CONOCER SEVILLA VI

  • Días: Martes
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: Distrito Norte

61. CONOCER SEVILLA VII

  • Días: Martes
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: Distrito Norte

62. CONOCER SEVILLA VIII

  • Días: Miércoles
  • Horario: 16:30 - 19.30
  • Lugar: Distrito Norte

63. CONOCER SEVILLA XIX

  • Días: Jueves
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: Distrito Norte

64. CORO ROCIERO Y CAMPANILLERO

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Centro Cultural Las Almenas

65. CORO ROCIERO Y CAMPANILLERO

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Parroquia Ntra Sra de Las Veredas (Valdezorras)

66. CORTE Y CONFECCIÓN

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: AVV Despertar (Valdezorras)

67. CORTE Y CONFECCIÓN

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: AVV Los Girasoles (El Gordillo)

68. CORTE Y CONFECCIÓN

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Centro Cultural Las Almenas

69. CORTE Y CONFECCIÓN

  • Días: Viernes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: AVV Zeppelín (Aeropuerto Viejo)

70. CORTE Y CONFECCIÓN INICIACIÓN (NUEVO)

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:30
  • Lugar: Centro Cultural Las Almenas

71. CORTE Y CONFECCIÓN

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Distrito Norte

72. CORTE Y CONFECCIÓN

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

73. DANZA ORIENTAL

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

74. DECORACIÓN INTERIORES

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Com. Propietarios San Diego

75. EDUCACIÓN CANINA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 19:00 - 20:30
  • Lugar: Parque Hilton

76. EDUCACIÓN MUSICAL 5-7 AÑOS

  • Días: Martes y viernes
  • Horario: 16:30 - 18:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

77. EDUCACIÓN MUSICAL 12-16 AÑOS

  • Días: Martes y viernes
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

78. ESCAPARATISMO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

79. ESTIRAMIENTO Y EJERCICIOS POSTURALES

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Com. Propietarios San Diego

80. ESTÉTICA, MAQUILLAJE Y MANICURA (NUEVO)

  • Días: Lunes
  • Horario: 18:00 - 21:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

81. ESTÉTICA Y MAQUILLAJE

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

82. ETNOBOTÁNICA Y AROMATERAPIA (NUEVO)

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CEAM Miraflores

83. FLECOS

  • Días: Jueves
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

84. FLECOS – MACRAMÉ

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

85. FLECOS–MANUALIDADES

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: AVV Despertar (Valdezorras)

86. FLECOS

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Distrito Norte

87. FOTOGRAFÍA DIGITAL

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:30 - 20:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

88. FOTOGRAFÍA DIGITAL

  • Días: Martes
  • Horario: 17:30 - 20:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

89. FRANCÉS BÁSICO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

90. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

  • Días: Lunes, miércoles y viernes
  • Horario: 10:30 - 11:30
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

91. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

  • Días: Lunes, miércoles y viernes
  • Horario: 19:30 - 20:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

92. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

93. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

94. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

  • Días: Miércoles y viernes
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Módulo Vecinal Parqueflores

95. GIMNASIA PASIVA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 9:45 - 11:15
  • Lugar: AVV Zeppelín (Aeropuerto viejo)

96. GIMNASIA PASIVA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 12:00 - 13:30
  • Lugar: Distrito Norte

97. GIMNASIA PASIVA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Com. de Propietarios San Diego

98. GIMNASIA PASIVA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Hogar de Pensionista Valdezorras

99. GUITARRA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 16:00 - 19:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

100. HUERTOS ADULTOS

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CEAM Miraflores

101. HUERTOS (NUEVO)

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Centro de Adultos Sánchez Rosa

102. INFORMÁTICA BÁSICO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

103. INFORMÁTICA BÁSICO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

104. INFORMÁTICA INTERMEDIO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

105. INFORMÁTICA INTERMEDIO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

106. INGLÉS BÁSICO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

107. INGLÉS BÁSICO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

108. INGLÉS INTERMEDIO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

109. INGLÉS INTERMEDIO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

110. INTERNET INICIACIÓN

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

111. LENGUA DE SIGNOS INICIACIÓN

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

112. LENGUA DE SIGNOS INTERMEDIO (NUEVO)

  • Días: Martes
  • Horario: 16:00 - 19:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

113. MANUALIDADES

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: AVV Los Girasoles (El Gordillo)

114. MEMORIA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

115. MEMORIA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Distrito Norte

116. MEMORIA

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: AVV Zeppelin (Aeropuerto Viejo)

117. MEMORIA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:00 a13:00
  • Lugar: AVV Despertar (Valdezorras)

118. MEMORIA (NUEVO)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: AVV Almer (San Jerónimo)

119. MUÑECOS DE PUNTO DE LANA Y CROCHET (AMIGURIS)

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

120. PATCHWORK

  • Días: Jueves
  • Horario: 18:00 - 21:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

121. PATCHWORK

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

122. PILATES

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:30 - 13:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

123. PILATES

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:30 - 18:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

124. PILATES

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Colegio SAFA (Valdezorras)

125. PILATES (NUEVO)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 19:00 - 20:30
  • Lugar: AVV Zeppelin (Aeropuerto Viejo)

126. PILATES (NUEVO)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: AVV Los Girasoles (El Gordillo)

127. PILATES

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Distrito Norte

128. PILATES

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:30 - 18:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

129. PINTURA

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00 a13:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

130. PINTURA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

131. PINTURA

  • Días: Martes
  • Horario: 9:30 - 12:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

132.PINTURA EN TELA

  • Días: Lunes
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

133. PINTURA EN TELA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

134. QUIROMASAJE

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Entro Cívico Los Carteros

135. REPOSTERÍA

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

136. SEVILLANAS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

137. SEVILLANAS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

138. SEVILLANAS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 19:00 - 20:30
  • Lugar: AVV Despertar (Valdezorras)

139. SEVILLANAS

  • Días: Miércoles y jueves
  • Horario: 11:30 - 13:00
  • Lugar: Espacio Vecinal La Bachillera

140. SEVILLANAS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Hogar del Pensionista Pino Montano

141. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS (NUEVO)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: Com. Propietarios San Diego

142. SEVILLANAS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: Hogar del Pensionista Valdezorras

143. SEVILLANAS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: Hogar del Pensionista San Jerónimo

144. TAI-CHI

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 9:00 - 10:30
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

145. TAI-CHI

  • Días: Lunes-Viernes
  • Horario: 11:30 - 13:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

146. TAI-CHI

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

147. TAI-CHI

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 9:30 - 11:00
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

148. TEATRO

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

149. TOCADOS Y BISUTERÍA

  • Días: Jueves
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: Centro Cultural Las Almenas

150. VIDRIERAS

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Centro de Adultos Sánchez Rosa

151. VIVEROS Y JARDINERÍA

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CEAM Miraflores

152. YOGA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

153. YOGA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Centro Cívico Los Carteros

154. YOGA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

155. YOGA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 9:30 - 11:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

156. YOGA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

157. YOGA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Antonio Brioso (San Jerónimo)

158. ZUMBA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: Centro Cívico Entreparques

159. ZUMBA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 19:00 - 20:30
  • Lugar: Hogar del Pensionista Valdezorras

160. ZUMBA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 9:30 - 11:00
  • Lugar: CC Monasterio (San Jerónimo)

Talleres online

161. BUENOS HÁBITOS EN NUTRICIÓN: MENÚS Y DIETAS ESPECIALES

162. CAMARERO

163. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN EN NEGOCIOS DE RESTAURACIÓN

164. MANIPULADOR DE ALIMENTOS

165. MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO

166. CONTABILIDAD DE GESTIÓN

167. FORMADOR DE FORMADORES

168. CONTABILIDAD- BÁSICO

169. GESTIÓN CONTABLE PARA PYMES

170. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS

171. EL PROCESO DE EMPRENDER UN NEGOCIO

172. EMPRENDER UN NEGOCIO

173. BIG DATA

174. DESARROLLO DE PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL

175. REDES SOCIALES

176. TÉCNICAS DE MARKETING

177. EXCEL 2010 INICIAL

178. EXCEL 2013 INICIAL - MEDIO

179. POWERPOINT 2013

180. PRESENTACIONES AVANZADAS CON POWERDPOINT 2013 Y PHOTOSHOP

181. ALÉRGENOS, PREVENCIÓN Y MANIPULACIÓN EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN

182. ANIMACIÓN 3D

183. POSICIONAMIENTO WEB Y OPTIMIZACIÓN EN BUSCADORES

184. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

185. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CARNICERÍAS, CHARCUTERÍAS Y POLLERÍAS

186. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN GIMNASIOS

187. PREVENCIÓN EN CAÍDAS EN ALTURAS PROTECCIÓN

188. NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

189. EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

190. PRIMER CONTACTO Y RECEPCIÓN EN INSTITUCIONES DE PERSONAS DEPENDIENTES

191. FIRMA DIGITAL Y FACTURA ELECTRÓNICA (NUEVO)

192. ESCAPARATISMO (NUEVO)

193. INTERIORISMO (NUEVO)

194. INGLÉS – INICIACIÓN (NUEVO)

195. INGLÉS–MEDIO (NUEVO)

196. ALEMÁN (NUEVO)

197. GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO (NUEVO)

198. PRIMEROS PASOS CON WORD 2016 (NUEVO)

199. MARKETING EN REDES SOCIALES CON INSTAGRAM (NUEVO)

200. PRIMEROS AUXILIOS PEDIÁTRICOS (NUEVO)

