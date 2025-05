El 'sorpasso' de Zaragoza a Sevilla excluye a la población de su área metropolitana

Zaragoza pisa los talones a Sevilla en cuanto al número de habitantes. De hecho, de cumplirse los pronósticos, la capital de Aragón conseguirá adelantar a la capital hispalense a final de año, cuando el Instituto Nacional de Estadística publique los datos oficiales aprobados en el Consejo de Ministros. En la última revisión realizada por el organismo -el pasado diciembre- la diferencia entre Zaragoza y Sevilla apenas rozaba los 502 ciudadanos. Cinco meses después, la cifra que ofrece la institución da la vuelta y Sevilla -con 686.741 habitantes- queda relegada al quinto puesto, superada por Madrid (3.422.416), Barcelona (1.686.208), Valencia (824.340) y presumiblemente Zaragoza (691.037). Lo cierto es que la capital hispalense apenas ha aumentado un 0,38% si se compara con 2023, año en el que la cifra alcanzó los 684.164 ciudadanos. Un giro que, según los expertos consultados por este periódico, puede deberse a un factor clave: los movimientos migratorios hacia el área metropolitana. Una zona que no para de crecer.

"El término municipal de Zaragoza es casi siete veces más grande que el de Sevilla", indica Daniel Oto Peralías, profesor del departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la UPO. Esto significa que la capital de Aragón "puede extender su área urbana", mientras que "Sevilla está prácticamente exhausta". El investigador considera que "sería interesante comparar, no solo la ciudad, sino toda el área metropolitana", porque "ahí seguramente no haya sorpasso alguno".

"Sevilla tiene la misma población que desde hace 30 años... sube, baja y oscila alrededor de los 700.000 habitantes", argumenta Ibán Díaz Parra, antropólogo y docente de la Universidad de Sevilla en el área de Geografía Humana. A su juicio, la diferencia estructural más importante es que "el área metropolitana" de la capital hispalense "es más grande" y el flujo migratorio de estudiantes y extranjeros "que entra en la ciudad no compensa con el que se va". Además, considera que el mercado inmobiliario de Zaragoza es "más dinámico", frente al "saturado" de la capital hispalense donde "los precios del alquiler y de las viviendas protegidas son más elevados".

También interpreta un rol importante el turismo. Según Díaz Parra, Sevilla es más turística que Zaragoza, un hecho "decisivo" que provoca un "mercado disfuncional" en el que la poca oferta de alquiler y de viviendas en venta sea a unos precios muy elevados. Una dinámica que, según el investigador, no cambiará "si continúa esta tendencia". La clave "es que la gente no se quiera ir", porque "ahora nos ha adelantado Zaragoza, pero dentro de unas décadas lo hará Málaga".

No cree que la movilidad sea un factor relevante, "porque ambas ciudades están bien comunicadas" al contar con aeropuerto y con líneas de alta velocidad. "A nivel interno ya es diferente... el servicio de autobuses en Sevilla es paupérrimo e incluso los cercanías tiene grandes fallos", denuncia.

Dos Hermanas y Utrera

Lo cierto es que, no sólo Zaragoza ha ganado esta batalla a la capital hispalense, también el cinturón que la rodea. Sin ir más lejos, Dos Hermanas ha aumentado su padrón en 4.167 habitantes desde 2021. Solo en el último año, el incremento ha sido de 1.472, lo que sitúa su padrón en los 140.463 habitantes. Gran parte de la culpa puede tenerla el crecimiento de Entrenúcleos. Un área en expansión que cuenta con multitud de edificios en construcción a precios levemente inferiores a los que se ofertan en la capital. Algo que está provocando que muchos ciudadanos decidan iniciar su proyecto de vida en esta nueva zona.

Cerca de Dos Hermanas, en Utrera, la cifra supera (al fin) los 52.200 ciudadanos. El municipio ha sumado 422 nuevos vecinos desde 2023. Además, el quinto municipio de más de 50.000 habitantes con mayor tasa de natalidad bruta en España y el tercero en Andalucía, situándose en un 8,60% que es la media a nivel nacional. También destaca Carmona que consigue superar los 30.000 habitantes, gracias a los 306 nuevos inscritos en el padrón.

Una mirada al primer cinturón del Aljarafe

Si se mira hacia el Aljarafe, destaca Mairena como el municipio más poblado. Con 391 vecinos nuevos, está a punto de alcanzar los 48.000 habitantes. Además, en los últimos cuatro años ha aumentado en 1.003 ciudadanos. También llama la atención en esta primera corona San Juan de Aznalfarache. La localidad ha sobrepasado la barrera de los 23.000 habitantes con 427 inscritos en el padrón en el último año y 828 en los últimos cuatro. En cuanto a Camas, destaca el aumento de 551 habitantes en su último año, llegando a los 28.373 inscritos.

No se puede dejar de hablar de la Vega, concretamente de La Rinconada. Municipio en el que se ha instalado el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis. En sus dos décadas de trayectoria ha conformado un ecosistema que agrupa todos los actores necesarios para una industria en plena expansión. Pymes, en su mayoría, que trabajan como proveedores de las grandes compañías e instituciones internacionales. No es de extrañar que este germen industrial haya provocado un aumento en su padrón que llega a los 40.332 habitantes, 156 en el último año y 1.131 desde 2021.

"Las ciudades tiene que pensarse más allá"

A pesar de todos estos datos, el catedrático de la Hispalense Víctor Fernández Salinas es claro: "La ciudad es un ente que no sabe de límites administrativos". Argumenta que Sevilla no es sólo su municipio -que no puede crecer más- sino que aglutina también toda su área metropolitana. Por tanto, considera que la capital de Andalucía "sigue siendo la cuarta ciudad con diferencia" al acoger a más de un millón de habitantes.

En este sentido, el docente considera que "las ciudades tienen que pensarse más allá, trabajar entre todos los municipios para ser competitivos y repensar los problemas y oportunidades entre todos", porque "las ciudades se miden ya de otra manera".