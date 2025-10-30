El subdelegado del Gobierno responde a Sanz: "Me sorprende que el alcalde de Sevilla sea el único que no sabía que estábamos en un aviso naranja"

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, se ha sorprendido de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "sea quizás la única persona en esta ciudad que no sabía que estábamos ante un aviso naranja". El regidor ha lamentado que Aemet no activara el nivel rojo de aviso ante los 115 litros caídos ayer desde la medianoche hasta las 15:00 y Toscano ha mostrado su preocupación porque "el dirigente más importante de esta ciudad, no conozca realmente cómo funciona el sistema de avisos de la Aemet".

"No hay problema, y yo se lo explico. El aviso es naranja porque hay una previsión de menos de 120 litros de agua en 12 horas. Si hubiera sido la previsión superior a 120 litros durante ese periodo de 12 horas, hubiéramos estado en aviso rojo. De hecho, el propio alcalde reconoce que han caído alrededor de 115 litros", explicó Toscano.

Con estos datos, desde la Subdelegación del Gobierno destacan que la la previsión de la Aemet "era correcta" y han recordado que la Aemet lo que hace es dar avisos sobre lo que va a suceder. "La decisión sobre el nivel de emergencia y las medidas a tomar corresponde a cada una de las Administraciones. Es decir, la Aemet prevé un volumen de lluvia determinado y, en cada caso, en nuestro supuesto la Administración local es la que conoce el nivel de limpieza que tienen los imbornales, la capacidad de absorción del sistema de saneamiento o si, con esa previsión de lluvia, los semáforos se van a desactivar y es necesario movilizar a la policía local. En cualquier caso, el que conoce cada una de estas cuestiones debe ser la Administración más cercana al territorio", aclaró

En esta línea, Toscano ha pedido al alcalde que no utilce "la confrontación con el resto de Administraciones o el daño a grandes profesionales como los que tiene la Aemet para esconder sus dificultades" ,

El subdelegado ha destacado el funcionamiento de las emergencias de Sevilla "mediante la coordinación y la colaboración de manera correcta a lo largo del tiempo" y ha pedido al alcalde que deje las cuestiones relativas a las emergencias "al margen de la confrontación política".