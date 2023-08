Un submarino entre galeones

CHIPIONA multiplica por diez su población en verano. De veinte mil a doscientos mil. Dicen que la población itinerante que pasa en época estival puede llegar al millón de personas. Las vistas desde el Castillo son impresionantes. Los arcos abren la perspectiva de una playa abarrotada, popular. El crepúsculo convierte el escenario en un entorno de ‘Juego de Tronos’. Al fondo se ven las luces de Matalascañas. Por tierra, dos provincias. Por agua, dos continentes. En la vecina Sanlúcar de Barrameda se completa el ciclo de las carreras de caballos por la playa. Unos visitantes recorren Chipiona en un coche de caballos. El cochero está casado con una prima de Rocío Jurado. Son continuas las visitas de curiosos a la casa natal de la chipionera en la calle Larga. O las fotografías a la estatua que hizo Juan de Ávalos. Muy cerca está la calle Juanita Reina, compañera de reparto en el espectáculo ‘Azabache’, uno de los hitos de la Expo 92. La tonadillera de la calle Parras que murió el mismo día que el poeta José Agustín Goytisolo.

El Nuevo Ateneo de Chipiona organiza en el Castillo la presentación del libro Con el 17 ¡¡¡Joaquín!!! (Sevilla Press). El 3 de septiembre se cumplen 23 años de su debut con el Betis en Santiago de Compostela. Ese día cumple años el peluquero Manuel Melado, que en sus tiempos de ‘speaker’ del Betis inmortalizó una suerte de greguería balompédica: ‘la finta y el sprint… Joaquín’. Nogales, loreño de cuna y vocación, paisano de Gracia Montes y Rogelio Reyes, lleva en el coche a tres de los coautores del libro. Con Fali Pineda ya coincidí en un viaje con el Betis a Copenhague; con Bartolomé Cabello, orgullo de La Campana, en un lance balompédico en tierras coruñesas. Paramos en la Venta del Pan, cruce de caminos entre Las Cabezas, Lebrija y Trebujena. Es un oasis en el desierto cerca del término donde Spielberg rodó ‘El imperio del Sol’, la novela que J.G. Ballard ambientó en Shangai y el cineasta trasladó a estas marismas de interior del Guadalquivir, cantera de celadores, enfermeras y riacheros.

En Chipiona es obligada la visita al santuario de Nuestra Señora de Regla. Del interior sale Rafael Ruiz, uno de los integrantes de Los del Río. Con su siamés artístico, Antonio Romero, acaban de volver de Bilbao, donde desde hace cuarenta años acuden a sus fiestas y se alojan en el hotel Ercilla. Ayer jugó el Betis en san Mamés contra el Athletic de Bilbao, el equipo al que Joaquín le anotó el único hat-trick de su carrera. Una trayectoria impresionante en la que no hizo otra cosa que llevar a la práctica los versos de su paisano Rafael Alberti en ‘Marinero en Tierra’: “El mar. La mar. ¡Sólo la mar / ¿por qué me llevaste, padre, a la ciudad?”. En 2002, centenario del nacimiento de Alberti, Joaquín, con 20 años, disputó su primer Mundial, el de Japón y Corea. La ciudad con la que soñaba era la Ciudad del Sol (Heliópolis). No respondió a los cantos de sirena de ciudades de más renombre demográfico (Madrid, Barcelona, Londres, París), hizo una turné por escalas más modestas (Valencia, Málaga, Florencia), para volver como los otros hijos pródigos Del Sol y Rafael Gordillo junto a los hotelitos del 29.

En el exterior del Santuario una placa recuerda la bendición de este templo el 14 de enero de 1906 por parte de Marcelo Spínola y Maestre, que un mes antes, 11 de diciembre de 1905, había sido nombrado cardenal por el Papa Pío X. Chipiona es testigo de los últimos días del último pastor andaluz de la diócesis de Sevilla. Nacido en San Fernando, el Papa León XIII lo nombró sucesivamente obispo de Coria-Cáceres, Málaga y arzobispo de Sevilla en 1896. Ciudad donde un cuarto de siglo antes fue párroco de san Lorenzo. Dominios en los que ejerció un papel fundamental para que en 1903 las hermandades de la Macarena y el Gran Poder firmaran el documento de la concordia. Las paces de la Madrugada. El 31 de diciembre de 1905 Alfonso XIII le impone en Madrid el birrete de cardenal. Regresa a la capital para asistir a la boda de una hermana del monarca, la infanta María Teresa, y esos vaivenes ferroviarios en trenes que eran como diligencias mermaron su delicada salud. Cinco días después de bendecir el santuario de Regla, Marcelo Spínola, fundador de El Correo de Andalucía, fallecía el 19 de enero de 1906.

Chipiona tiene puesto el cartel de lleno: en las playas, en las terrazas, en las verbenas populares, en los chiringuitos con música de los ochenta. Tiene el faro más alto de España y uno de los más esbeltos de Europa, gobernado actualmente por una farera. Desde lo alto del faro se vislumbrará la patria chica del poeta y del futbolista, El Puerto de Santa María. Unidos por una fecha, 1927, año del bautismo de la generación de 1927 y de la fundación del Portuense.

La Peña Bética de Chipiona se fundó el 9 de febrero de 1978. Tiempos de ese viaje equinoccial de Rusia a Murcia (que diría el gran Pepe Álvarez), en que el Betis, tan CurroBetis (expresión que se atribuye a Luis Carlos Peris) en los que después de ganar la primera Copa del Rey el mismo año del Nobel de Aleixandre y eliminar al Milan y al Lokomotiv Leipzig en la Recopa, se despeñó a la Segunda División. En mi intervención, comenté que Joaquín no había colgado las botas: en realidad, ha fichado por el Milan, nombre del checo Kundera, que ha fallecido hace unos meses. El mismo día que empecé a leer el libro de Joaquín editado por Miguel Gallardo (capaz de hacer un triple en una portería de fútbol) también inicié la lectura de ‘El libro de los amores ridículos’ de Milan Kundera, donde aparecen algunas estampas de fútbol del país que antes de su división entre checos y eslovacos ganó la Eurocopa de 1976, la del famoso gol de Panenka.

La periodista Lola Rodríguez leyó en el castillo de Chipiona fragmentos de algunos autores del libro: Curro Romero, Antonio Burgos, Alfredo Relaño, Peris, Alejandro Delmás. Los beneficios de la venta se han dedicado a las Hijas de la Caridad de Badajoz, que durante un cuarto de siglo han traído a Chipiona a un millar de escolares extremeños de familias sin recursos. Chipiona tiene seis playas: Montijo (la favorita de Caballero Bonald, que tiene un mirador con su nombre), Micaela, Las Canteras, la playa de Regla, Camarón y La Ballena. La nómina de las playas la incluye Marina Bernal, flamante hija adoptiva de la localidad, en su libro ‘Chipiona. Un paraíso cercano’. Entre Rota y Sanlúcar de Barrameda, América del Norte y la América entera de la que llegaban los galeones. Chipiona tiene hasta submarino. La calle Isaac Peral la conoce todo el mundo como la calle Sierpes, pero sin Campana ni Entrecárceles. El Puerto de Joaquín Sánchez y Rafael Alberti estuvo representado por Francisco Andrés Gallardo, el corresponsal catódico del Grupo Joly.