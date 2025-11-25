Este es el sueldo de todos los alcaldes de Sevilla

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha difundido las retribuciones que percibieron en 2024 los alcaldes españoles. En la provincia de Sevilla, integrada por 106 municipios según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cada corporación local debe enviar anualmente al Gobierno los datos salariales de su alcalde para su publicación en el portal ISPA (Información Salarial de Puestos de la Administración).

El informe sitúa al alcalde de la capital como el regidor con la remuneración más elevada de la provincia. En 2024 percibió 95.684,9 euros, una cifra que lo coloca como el sexto sueldo municipal más alto del país. Solo se situaron por encima los alcaldes de Madrid (110.688,1 euros), Bilbao (105.557,3 euros), Barcelona (104.000 euros), San Sebastián (96.965,7 euros) y Vitoria (96.016,5 euros).

Tras la capital, las retribuciones más altas dentro de la provincia correspondieron a los municipios de Mairena del Aljarafe (69.081,6 euros), Tomares (63.459,1 euros), Marchena (59.819,5 euros) y Los Palacios y Villafranca (58.749,5 euros).

La tabla excluye a ayuntamientos cuyos datos no han podido incorporarse correctamente. En los casos de Utrera, Écija, Lebrija y Aznalcázar, la información fue remitida pero carece de firma, por lo que no se ha validado. Además, no constan los salarios de Arahal, Burguillos, Constantina, Villanueva de los Ríos, Peñaflor, Cañada Rosal, Huévar del Aljarafe, Pruna, El Ronquillo, Algámitas y Coripe, debido a la ausencia de envío o a errores en los registros.

¿Cómo se determina el sueldo de un alcalde?

Las retribuciones de los alcaldes son fijadas por cada ayuntamiento dentro de los límites establecidos por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (2013). Esta normativa establece topes salariales vinculados al tamaño del municipio, actualizados cada año en los Presupuestos Generales del Estado.

Las cuentas públicas de 2023 —vigentes también en 2024 y 2025— determinan que los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes pueden asignar un máximo de 46.464 euros a su alcalde. Estas cifras aumentan progresivamente según la población, llegando a un límite de 116.160 euros en localidades de más de 500.000 habitantes.

Entre los tramos intermedios destacan los 63.888 euros para municipios de 20.001 a 50.000 residentes o los 92.928 euros para aquellos con 150.001 a 300.000 habitantes. En el caso de los municipios con menos de 1.000 habitantes, la dedicación exclusiva está prohibida, aunque se permite percibir hasta 34.848 euros en función del grado de dedicación parcial.