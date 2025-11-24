José Luis Sanz, sobre el conflicto de la Policía Local: "Ni siquiera el alcalde de Sevilla está por encima de la ley"

"La Policía Local de Sevilla tendrá todo el apoyo y todo el respaldo de este gobierno. Estamos obsesionados con seguir mejorando la plantilla, los equipamientos y las condiciones laborales, pero con dos limitaciones: la disponibilidad presupuestaria y la ley. Ni siquiera el alcalde de Sevilla está por encima de la ley". Así se ha referido José Luis Sanz al conflicto laboral que mantiene la Policía Local de Sevilla desde hace unas semanas a cuenta de las horas extraordinarias y productividades de cara al próximo plan de Navidad, que sigue sin aprobarse.

Precisamente la interventora municipal, en un duro informe, plasmó que las productividades de la Policía Local carecen de cobertura jurídica y superan los límites legales. Este año han sido treinta millones de euros (se ha pasado de 10 a 30 con este alcalde) los gastados por el Ayuntamiento en este concepto. A raíz de este informe, y tras más de dos años funcionando con este sistema y en contra del criterio de la intervención municipal, el alcalde dice ahora que no puede saltarse la ley. Al haberse agotado ya el dinero disponible para este año, el turno ordinario de los fines de semana se resiente enormemente y apenas hay policías disponibles para todos los eventos que se celebran en la ciudad. Este fin de semana, por ejemplo, hubo varias procesiones religiosas, una carrera popular y un partido del Betis en el estadio de la Cartuja.

En su discurso durante el acto del día del patrón de la Policía Local, San Clemente (trasladado al lunes por coincidir su festividad en domingo), el regidor hispalense se ha referido veladamente al conflicto laboral que empaña una celebración como ésta, en la que decenas de agentes reciben condecoraciones por su trayectoria o servicios destacados. Sanz expuso que "Sevilla es una ciudad que crece, y eso nos obliga a que los servicios municipales nos tengamos que adaptar a ese crecimiento constante". "Una de las prioridades es que sea una ciudad más segura, hacen falta grandes recursos para estos grandes retos".

El regidor anunció que la nueva unidad de intervención de la Policía Local estará operativa a principios de año, con 30 agentes, cuatro oficiales y un inspector al mando. "Permitirá garantizar un plus de seguridad. Su puesta en marcha supone un inestimable apoyo al resto de la plantilla y también es una respuesta a una petición histórica". Dice el alcalde que esta unidad tendrá su sede física en el centro de Sevilla y que los agentes que la forman han pasado un "proceso selectivo muy riguroso y una formación continua para dar un servicio de elite".

Destacó también el regidor la labor de los agentes tutores, por los que la Policía Local no han dejado de recibir reconocimientos en los últimos años. Próximamente recogerán en Madrid un premio del Plan Nacional contra la Droga. Estos policías han dado ya charlas en el 85% de los centros educativos de la capital andaluza. Han sido más de 150 actos que han llegado a más de 4.000 niños, para concienciar de la importancia del acoso, un proyecto en el que se han implicado también el Betis y el Sevilla, "una imagen que vale más que mil campañas publicitarias":

También insistió en el necesario aumento de la plantilla y admitió que ésta sufre un "gran déficit". Aseguró que este año se han incorporado 102 policías y que el año próximo saldrán otras cien plazas, además de llegar a acuerdos con otras localidades para agilizar las incorporaciones de los nuevos agentes. "Nos comprometimos a crear 400 plazas a lo largo del mandato y vamos por buen camino".

La intervención del alcalde no fue seguida por los representantes del sindicato mayoritario, el Sppme, que se levantaron y abandonaron sus asientos en el momento en el que Sanz comenzó su discurso. En el recinto de Fibes pudieron verse carteles reivindicativos y contra el alcalde, en las que los agentes le exigen que cumpla lo que firme y le llaman "mentiroso".

El momento más emotivo de la gala fue el reconocimiento al policía local Marouane Chhayby, que llegó de Marruecos en los bajos de un autobús siendo menor de edad y hoy es un agente de este cuerpo. Contó esta experiencia en un vídeo. Todo el público se levantó a aplaudirle. También destacó el momento en el que los hijos de un policía local fallecido, José Antonio Rodríguez, recogieron una condecoración a su padre, otorgada a título póstumo. Igualmente, los aplausos resonaron en el auditorio de Fibes cuando se reconoció la trayectoria de los agentes que se jubilan este año.

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, recordó que hacerse cargo del área de Recursos Humanos es el mayor reto de su trayectoria profesional. "Alcalde, aquí me tienes para lo que haga falta. La situación a día de hoy es complicada, pero no te voy a fallar. Sigo con la misma ilusión. Que sepas que ese empeño y compromiso no sólo no lo he perdido, sino que cada vez va a ser mayor y sacaremos adelante todo lo que nos comprometimos con la Policía Local de Sevilla", dijo, emocionado, el concejal.

Flores recordó los 30 años de la Unidad de Intervención Nocturna, compuesta por "policías muy operativos, con un instinto muy desarrollado y con una gran vocación de servicio público y que hacen que la ciudad duerma segura". El concejal recordó que la Sevilla de 2025 no se parece en nada a la de hace treinta años y destacó la próxima entrada en funcionamiento de la Unidad de Intervención, llamada oficialmente Grupo de Apoyo y Reacción.

El jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, no habló durante el acto pero sí lo hizo en el vídeo de presentación de la nueva unidad, que calificó como un grupo de apoyo a las patrullas y que pueda servir de escudo y de primera intervención para facilitar la labor de sus compañeros en determinados supuestos. "Es un grupo muy anhelado por los policías, porque a veces no pueden actuar y eso genera un cierto grado de frustración. Ahora, con esta unidad, se van a poder llevar a término los servicios".