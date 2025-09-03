Talleres socioculturales en Sevilla: plazos de inscripción y lista completa de actividades en el distrito de Triana

TRIBUNALES
El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado la oferta completa y los interesados podrán acceder a un máximo de tres talleres, enviando previamente la solicitud durante el mes de septiembre

Una monitora realiza uno de los talleres de manualidades con una niña.
Con la llegada de septiembre, la 'vuelta al cole' no solo trae el retorno de las actividades lectivas, sino que también incluye un amplio abanico de nuevas experiencias para todos los públicos. En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ya ha publicado la oferta completa de los talleres socioculturales 2025 - 2026; una cuidada selección de actividades deportivas, gastronómicas y creativas que prometen ser un pilar de aprendizaje en los diferentes distritos de la ciudad.

Las personas interesadas podrán enviar su solicitud a partir del próximo 9 de septiembre a las 09:00 horas de la mañana, plazo que se extenderá hasta el día 19 a las 23:59 horas. En lo que respecta al distrito de Triana, se impartirá un total de 93 talleres presenciales y 35 online; todos ellos repartidos en espacios como el Parque Vega, el Campo del Huevo, D'Arte, el Centro Cívico Las Columnas o el Colegio Salesianos.

¿Cómo solicitar plaza en los talleres socioculturales 2025 - 2026?

Antes de continuar, vamos a explicar brevemente cómo es el proceso de solicitud. Lo primero que hay que tener en cuenta es que solo se podrán presentar las personas empadronadas en el municipio de Sevilla. Asimismo, es posible inscribirse en las actividades de cualquier distrito, aunque tendrán preferencia los vecinos de la zona. En cuanto a los menores de edad, solo serán admitidos en los talleres exclusivos para ellos, previa autorización de los padres o tutores legales.

Se establece un máximo de tres talleres por persona y el procedimiento es el que sigue:

  • Preinscripción, ya sea telemática o presencial, en el período comprendido entre el 9 y el 19 de septiembre, ambos incluidos.
  • Sorteo público. Por orden alfabético se establecerá un número y el día 29 de septiembre se sorteará el número inicial para la adjudicación de las plazas.
  • Admisión y matrícula. Finalmente, los interesados podrán formalizar la matrícula entre el 9 y el 22 de octubre. Para ello, deberán acreditar el pago de la cuota exigida.

Una vez finalizadas las matriculaciones, cada distrito se encargará de anunciar las fechas de incio para las actividades, que serán publicadas tanto en los tablones de anuncios como en la web municipal.

Lista de los talleres socioculturales en el distrito de Triana

1. ADIESTRAMIENTO CANINO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Parque Vega de Triana

2. AERÓBIC

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: Centro de Participación Activa Chapina

3. AJEDREZ

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Colegio Salesianos

4. BAILE ÁRABE

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 20:00 - 21:30
  • Lugar: CC Las Columnas

5. BACHATA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Campo del Huevo

6. BAILE FLAMENCO INICIACIÓN

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:30 - 13:00
  • Lugar: D'Arte

7. BAILE FLAMENCO INTERMEDIO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: D'Arte

8. BAILE FLAMENCO INICIO MATILDE CORAL

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 11:30 - 13:00
  • Lugar: Campo del Huevo

9. BAILE FLAMENCO INTERMEDIO MATILDE CORAL

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Campo del Huevo

10. BAILE FLAMENCO INICIO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Campo del Huevo

11. BAILE FLAMENCO MEDIO MATILDE CORAL

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Campo del Huevo

12. BAILE INFANTIL MODERNO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Campo del Huevo

13. BAILE DE SALÓN

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Campo del Huevo

14. BATUKA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 20:00 - 21:30
  • Lugar: Asociación El Tardón

15. BELENISMO

  • Días: Jueves
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC Las Columnas

16. BORDADO DE MANTÓN

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Las Columnas

17. CANTE FLAMENCO CON GUITARRA

  • Días: Martes
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: Centro de Particip. Activa Chapina

18. CERÁMICA

  • Días: Viernes
  • Horario: 11:00 - 14:00
  • Lugar: Campo del Huevo

19. CERÁMICA INFANTIL

  • Días: Viernes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Campo del Huevo

20. CINE Y LITERATURA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: InstitutoLos Viveros

21. COCINA

  • Días: Lunes
  • Horario:17:00 - 20:00
  • Lugar: CC El Tejar del Mellizo

22. COCINA SALUDABLE

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC El Tejar del Mellizo

23. CONOCER SEVILLA I

  • Días: Martes
  • Horario: 10:30 - 13:30
  • Lugar: CC Las Columnas

24. CONOCER SEVILLA II

  • Días: Martes
  • Horario: 10:30 - 13:30
  • Lugar: CC Las Columnas

25. CONOCER SEVILLA III

  • Días: Martes
  • Horario: 10:30 - 13:00
  • Lugar: CC Las Columnas

26. CONOCER SEVILLA IV

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:30 - 13:30
  • Lugar: CC Las Columnas

27. CONOCER SEVILLA V

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:30 - 13:30
  • Lugar: CC Las Columnas

28. CONOCER SEVILLA VI

  • Días: Jueves
  • Horario: 11:30 - 13:00
  • Lugar: CC Las Columnas

29. CONOCER SEVILLA VII

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC LAs Columnas

30. CONOCER SEVILLA VIII

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

31. CONOCER SEVILLA X

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

32. CONOCER SEVILLA XI

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 2o:00
  • Lugar: CC Las Columnas

33. CONOCER SEVILLA XII

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

34. CONOCER SEVILLA XIII

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

35. CORO DE TRIANA

  • Días: Viernes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Colegio José María del Campo

36. CORTE Y CONFECCIÓN AVANZADO I

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 14:00
  • Lugar: CC Las Columnas

37. CORTE Y CONFECCIÓN AVANZADO II

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

38. CORTE Y CONFECCIÓN FLAMENCA

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Las Columnas

39. CORTE Y CONFECCIÓN INICIACIÓN

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:30 - 13:00
  • Lugar: CC Las Columnas

40. DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:30 - 13:30
  • Lugar: Online

41. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 09:30 - 11:00
  • Lugar: CC Las Columnas

42. FITNESS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Colegio Alfares

43. FITNESS FLAMENCO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:00 - 11:00
  • Lugar: D'Arte

44. FLECOS DE MANTÓN

  • Días: Martes
  • Horario: 09:30 - 12:30
  • Lugar: CC Las Columnas

45. FLECOS DE MANTÓN

  • Días: Viernes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

46. FOTOGRAFÍA

  • Días: Viernes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

47. FRANCÉS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Las Columnas

48. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 11:00 - 12:30
  • Lugar: CC Las Columnas

49. GUITARRA

  • Días: Viernes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

50. HISTORIA DEL ARTE

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12:30 - 14:00
  • Lugar: CC Las Columnas

51. HISTORIA Y RUTAS DE TRIANA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: CC Las Columnas

52. HUERTO URBANO

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Parque Vega de Triana

53. INFORMÁTICA BÁSICA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 09:30 - 11:00
  • Lugar: CC Las Columnas

54. INGLÉS BÁSICO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 20:00 - 21:30
  • Lugar: CC Las Columnas

55. INGLÉS INTERMEDIO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Las Columnas

56. ITALIANO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Las Columnas

57. LENGUAJE DE SIGNOS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

58. MANUALIDADES CON MATERIAL RECICLADO

  • Días: Miércoles
  • Horario: 11:00 - 14:00
  • Lugar: CC Las Columnas

59. MANUALIDADES Y OTRAS TÉCNICAS

  • Días: Viernes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

60. MODELADO EN BARRO

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:30 - 13:30
  • Lugar: CC Las Columnas

61. MEMORIA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: CC Las Columnas

62. PÁDEL AVANZADO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: Parque Vega de Triana

63. PÁDEL AVANZADO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12:00 - 13:00
  • Lugar: Parque Vega de Triana

64. PÁDEL INICIO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: Parque Vega de Triana

65. PATCHWORK

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

66. PILATES

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 09:30 - 11:00
  • Lugar: CC Las Columnas

67. PILATES INICIO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 11:00 - 12:30
  • Lugar: CC Las Columnas

68. PILATES SUELO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

69. PILATES Y RELAJACIÓN

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Las Columnas

70. PINTURA

  • Días: Jueves
  • Horario: 11:00 - 14:00
  • Lugar: CC Las Columnas

71. PINTURA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

72. PINTURA EN TELA I

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Las Columnas

73. PINTURA EN TELA II

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

74. PUNTO Y CROCHET

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Las Columnas

75. RELAJACIÓN Y BIENESTAR EMOCIONAL

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: CC Las Columnas

76. RESTAURACIÓN DE MUEBLES

  • Días: Miércoles
  • Horario: 18:00 - 21:00
  • Lugar: CC Las Columnas

77. RUMBA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: D'Arte

78. SENDERISMO MINAS Y SENDEROS

  • Días: Sábados
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Las Columnas

79. SEVILLANAS MATILDE CORAL

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 11:30 - 13:00
  • Lugar: Proyecto Hombre

80. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS MATILDE CORAL

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:30-13:00
  • Lugar: Campo del Huevo

81. SEVILLANAS MATILDE CORAL

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Proyecto Hombre

82. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS AVANZADAS MATILDE CORAL

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Proyecto Hombre

83. CASTAÑUELAS MATILDE CORAL

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: Campo del Huevo

84. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS INICIO MATILDE CORAL

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Asociación El Tardón

85. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS AVANZADO MATILDE CORAL

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Asociación El Tardón

86. TAICHI

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 09:30 - 11:00
  • Lugar: Campo del Huevo

87. TEATRO

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Viento Sur

88. TIFANNY Y VIDRIERA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Las Columnas

89. USO DE MÓVILESY REDES SOCIALES

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC Las Columnas

90. YOGA TERAPÉUTICO AVANZADO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 09:30 - 11:00
  • Lugar: CC Las Columnas

91. YOGA TERAPÉUTICO INICIO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12:30 - 14:00
  • Lugar: CC Las Columnas

92. ZUMBA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Colegio Alfares

93. SABER VIVIR

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: El Tejar del Mellizo

Talleres online

94. ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA

95. VINO, CATA Y MARIDAJE

96. GESTIÓN DEL NEGOCIO HOSTELERO

97. MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y MONTAJE DE SERVICIOS DE CATERING

98. AUTOCAD 2D Y 3D

99. FORMADOR DE FORMADORES

100. CONTABILIDAD GENERAL

101. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS

102. GESTIONES PRACTICAS EN OFICINAS

103. RELACIONES LABORALES Y REGISTRO RETRIBUTIVOS

104. BIG DATA

105. NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO

106. INGLES A1

107. INGLES A2

108. INGLES B1

109. INGLES B2

110. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL

111. ESCAPARATISMO

112. EXCEL

113. TRATAMIENTO DE TEXTO Y CORREO ELECTRÓNICO

114. TRATAMIENTO DE TEXTO Y HOJA DE CÁLCULO

115. WINDOWS Y GOOGLE DRIVE

116. WORD

117. ALÉRGENOS Y APPCC APLICADO A LA RESTAURACIÓN

118. CAMARERO Y PREVENCIÓN EN HOSTELERIA

119. MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN HOSTELERIA

120. DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN DIGITAL

121. DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN 3D

122. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

123. MAQUETACIÓN Y DISEÑO DE TEXTOS

124. WORDPRESS - POSICIONAMIENTO WEB

125. ERGONOMÍA

126. PRIMEROS AUXILIOS PEDIÁTRICOS

127. PHOTOSHOP CS6

128. ALERGIAS Y ALÉRGENOS

