Talleres socioculturales en Sevilla: plazos de inscripción y lista completa de actividades en el distrito de Triana
El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado la oferta completa y los interesados podrán acceder a un máximo de tres talleres, enviando previamente la solicitud durante el mes de septiembre
Con la llegada de septiembre, la 'vuelta al cole' no solo trae el retorno de las actividades lectivas, sino que también incluye un amplio abanico de nuevas experiencias para todos los públicos. En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ya ha publicado la oferta completa de los talleres socioculturales 2025 - 2026; una cuidada selección de actividades deportivas, gastronómicas y creativas que prometen ser un pilar de aprendizaje en los diferentes distritos de la ciudad.
Las personas interesadas podrán enviar su solicitud a partir del próximo 9 de septiembre a las 09:00 horas de la mañana, plazo que se extenderá hasta el día 19 a las 23:59 horas. En lo que respecta al distrito de Triana, se impartirá un total de 93 talleres presenciales y 35 online; todos ellos repartidos en espacios como el Parque Vega, el Campo del Huevo, D'Arte, el Centro Cívico Las Columnas o el Colegio Salesianos.
¿Cómo solicitar plaza en los talleres socioculturales 2025 - 2026?
Antes de continuar, vamos a explicar brevemente cómo es el proceso de solicitud. Lo primero que hay que tener en cuenta es que solo se podrán presentar las personas empadronadas en el municipio de Sevilla. Asimismo, es posible inscribirse en las actividades de cualquier distrito, aunque tendrán preferencia los vecinos de la zona. En cuanto a los menores de edad, solo serán admitidos en los talleres exclusivos para ellos, previa autorización de los padres o tutores legales.
Se establece un máximo de tres talleres por persona y el procedimiento es el que sigue:
- Preinscripción, ya sea telemática o presencial, en el período comprendido entre el 9 y el 19 de septiembre, ambos incluidos.
- Sorteo público. Por orden alfabético se establecerá un número y el día 29 de septiembre se sorteará el número inicial para la adjudicación de las plazas.
- Admisión y matrícula. Finalmente, los interesados podrán formalizar la matrícula entre el 9 y el 22 de octubre. Para ello, deberán acreditar el pago de la cuota exigida.
Una vez finalizadas las matriculaciones, cada distrito se encargará de anunciar las fechas de incio para las actividades, que serán publicadas tanto en los tablones de anuncios como en la web municipal.
Lista de los talleres socioculturales en el distrito de Triana
1. ADIESTRAMIENTO CANINO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Parque Vega de Triana
2. AERÓBIC
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: Centro de Participación Activa Chapina
3. AJEDREZ
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Colegio Salesianos
4. BAILE ÁRABE
- Días: Martes y jueves
- Horario: 20:00 - 21:30
- Lugar: CC Las Columnas
5. BACHATA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Campo del Huevo
6. BAILE FLAMENCO INICIACIÓN
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:30 - 13:00
- Lugar: D'Arte
7. BAILE FLAMENCO INTERMEDIO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: D'Arte
8. BAILE FLAMENCO INICIO MATILDE CORAL
- Días: Martes y jueves
- Horario: 11:30 - 13:00
- Lugar: Campo del Huevo
9. BAILE FLAMENCO INTERMEDIO MATILDE CORAL
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Campo del Huevo
10. BAILE FLAMENCO INICIO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Campo del Huevo
11. BAILE FLAMENCO MEDIO MATILDE CORAL
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Campo del Huevo
12. BAILE INFANTIL MODERNO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Campo del Huevo
13. BAILE DE SALÓN
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Campo del Huevo
14. BATUKA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 20:00 - 21:30
- Lugar: Asociación El Tardón
15. BELENISMO
- Días: Jueves
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC Las Columnas
16. BORDADO DE MANTÓN
- Días: Lunes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Las Columnas
17. CANTE FLAMENCO CON GUITARRA
- Días: Martes
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: Centro de Particip. Activa Chapina
18. CERÁMICA
- Días: Viernes
- Horario: 11:00 - 14:00
- Lugar: Campo del Huevo
19. CERÁMICA INFANTIL
- Días: Viernes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Campo del Huevo
20. CINE Y LITERATURA
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: InstitutoLos Viveros
21. COCINA
- Días: Lunes
- Horario:17:00 - 20:00
- Lugar: CC El Tejar del Mellizo
22. COCINA SALUDABLE
- Días: Jueves
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC El Tejar del Mellizo
23. CONOCER SEVILLA I
- Días: Martes
- Horario: 10:30 - 13:30
- Lugar: CC Las Columnas
24. CONOCER SEVILLA II
- Días: Martes
- Horario: 10:30 - 13:30
- Lugar: CC Las Columnas
25. CONOCER SEVILLA III
- Días: Martes
- Horario: 10:30 - 13:00
- Lugar: CC Las Columnas
26. CONOCER SEVILLA IV
- Días: Miércoles
- Horario: 10:30 - 13:30
- Lugar: CC Las Columnas
27. CONOCER SEVILLA V
- Días: Jueves
- Horario: 10:30 - 13:30
- Lugar: CC Las Columnas
28. CONOCER SEVILLA VI
- Días: Jueves
- Horario: 11:30 - 13:00
- Lugar: CC Las Columnas
29. CONOCER SEVILLA VII
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC LAs Columnas
30. CONOCER SEVILLA VIII
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
31. CONOCER SEVILLA X
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
32. CONOCER SEVILLA XI
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 2o:00
- Lugar: CC Las Columnas
33. CONOCER SEVILLA XII
- Días: Jueves
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
34. CONOCER SEVILLA XIII
- Días: Jueves
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
35. CORO DE TRIANA
- Días: Viernes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Colegio José María del Campo
36. CORTE Y CONFECCIÓN AVANZADO I
- Días: Lunes
- Horario: 10:00 - 14:00
- Lugar: CC Las Columnas
37. CORTE Y CONFECCIÓN AVANZADO II
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
38. CORTE Y CONFECCIÓN FLAMENCA
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Las Columnas
39. CORTE Y CONFECCIÓN INICIACIÓN
- Días: Miércoles
- Horario: 10:30 - 13:00
- Lugar: CC Las Columnas
40. DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
- Días: Miércoles
- Horario: 10:30 - 13:30
- Lugar: Online
41. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 09:30 - 11:00
- Lugar: CC Las Columnas
42. FITNESS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Colegio Alfares
43. FITNESS FLAMENCO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:00 - 11:00
- Lugar: D'Arte
44. FLECOS DE MANTÓN
- Días: Martes
- Horario: 09:30 - 12:30
- Lugar: CC Las Columnas
45. FLECOS DE MANTÓN
- Días: Viernes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
46. FOTOGRAFÍA
- Días: Viernes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
47. FRANCÉS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC Las Columnas
48. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 11:00 - 12:30
- Lugar: CC Las Columnas
49. GUITARRA
- Días: Viernes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
50. HISTORIA DEL ARTE
- Días: Martes y jueves
- Horario: 12:30 - 14:00
- Lugar: CC Las Columnas
51. HISTORIA Y RUTAS DE TRIANA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:30 - 12:00
- Lugar: CC Las Columnas
52. HUERTO URBANO
- Días: Lunes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Parque Vega de Triana
53. INFORMÁTICA BÁSICA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 09:30 - 11:00
- Lugar: CC Las Columnas
54. INGLÉS BÁSICO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 20:00 - 21:30
- Lugar: CC Las Columnas
55. INGLÉS INTERMEDIO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC Las Columnas
56. ITALIANO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC Las Columnas
57. LENGUAJE DE SIGNOS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
58. MANUALIDADES CON MATERIAL RECICLADO
- Días: Miércoles
- Horario: 11:00 - 14:00
- Lugar: CC Las Columnas
59. MANUALIDADES Y OTRAS TÉCNICAS
- Días: Viernes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
60. MODELADO EN BARRO
- Días: Viernes
- Horario: 10:30 - 13:30
- Lugar: CC Las Columnas
61. MEMORIA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: CC Las Columnas
62. PÁDEL AVANZADO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:30 - 12:00
- Lugar: Parque Vega de Triana
63. PÁDEL AVANZADO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 12:00 - 13:00
- Lugar: Parque Vega de Triana
64. PÁDEL INICIO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:30 - 12:00
- Lugar: Parque Vega de Triana
65. PATCHWORK
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
66. PILATES
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 09:30 - 11:00
- Lugar: CC Las Columnas
67. PILATES INICIO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 11:00 - 12:30
- Lugar: CC Las Columnas
68. PILATES SUELO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
69. PILATES Y RELAJACIÓN
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC Las Columnas
70. PINTURA
- Días: Jueves
- Horario: 11:00 - 14:00
- Lugar: CC Las Columnas
71. PINTURA
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
72. PINTURA EN TELA I
- Días: Jueves
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Las Columnas
73. PINTURA EN TELA II
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
74. PUNTO Y CROCHET
- Días: Jueves
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Las Columnas
75. RELAJACIÓN Y BIENESTAR EMOCIONAL
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: CC Las Columnas
76. RESTAURACIÓN DE MUEBLES
- Días: Miércoles
- Horario: 18:00 - 21:00
- Lugar: CC Las Columnas
77. RUMBA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: D'Arte
78. SENDERISMO MINAS Y SENDEROS
- Días: Sábados
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Las Columnas
79. SEVILLANAS MATILDE CORAL
- Días: Martes y jueves
- Horario: 11:30 - 13:00
- Lugar: Proyecto Hombre
80. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS MATILDE CORAL
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:30-13:00
- Lugar: Campo del Huevo
81. SEVILLANAS MATILDE CORAL
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Proyecto Hombre
82. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS AVANZADAS MATILDE CORAL
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Proyecto Hombre
83. CASTAÑUELAS MATILDE CORAL
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: Campo del Huevo
84. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS INICIO MATILDE CORAL
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Asociación El Tardón
85. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS AVANZADO MATILDE CORAL
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Asociación El Tardón
86. TAICHI
- Días: Martes y jueves
- Horario: 09:30 - 11:00
- Lugar: Campo del Huevo
87. TEATRO
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Viento Sur
88. TIFANNY Y VIDRIERA
- Días: Miércoles
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Las Columnas
89. USO DE MÓVILESY REDES SOCIALES
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC Las Columnas
90. YOGA TERAPÉUTICO AVANZADO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 09:30 - 11:00
- Lugar: CC Las Columnas
91. YOGA TERAPÉUTICO INICIO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 12:30 - 14:00
- Lugar: CC Las Columnas
92. ZUMBA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Colegio Alfares
93. SABER VIVIR
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: El Tejar del Mellizo
Talleres online
94. ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA
95. VINO, CATA Y MARIDAJE
96. GESTIÓN DEL NEGOCIO HOSTELERO
97. MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y MONTAJE DE SERVICIOS DE CATERING
98. AUTOCAD 2D Y 3D
99. FORMADOR DE FORMADORES
100. CONTABILIDAD GENERAL
101. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS
102. GESTIONES PRACTICAS EN OFICINAS
103. RELACIONES LABORALES Y REGISTRO RETRIBUTIVOS
104. BIG DATA
105. NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO
106. INGLES A1
107. INGLES A2
108. INGLES B1
109. INGLES B2
110. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL
111. ESCAPARATISMO
112. EXCEL
113. TRATAMIENTO DE TEXTO Y CORREO ELECTRÓNICO
114. TRATAMIENTO DE TEXTO Y HOJA DE CÁLCULO
115. WINDOWS Y GOOGLE DRIVE
116. WORD
117. ALÉRGENOS Y APPCC APLICADO A LA RESTAURACIÓN
118. CAMARERO Y PREVENCIÓN EN HOSTELERIA
119. MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN HOSTELERIA
120. DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN DIGITAL
121. DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN 3D
122. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
123. MAQUETACIÓN Y DISEÑO DE TEXTOS
124. WORDPRESS - POSICIONAMIENTO WEB
125. ERGONOMÍA
126. PRIMEROS AUXILIOS PEDIÁTRICOS
127. PHOTOSHOP CS6
128. ALERGIAS Y ALÉRGENOS
También te puede interesar
Lo último