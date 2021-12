Los taxistas insisten en la "pasividad de la Policía Local" de Sevilla con las VTC

La asociación Elite Taxi Sevilla volvió a manifestarse este miércoles ante lo que consideran una pasividad de la Policía Local en los controles a las VTC. Los taxistas se quejan de que los vehículos de Uber y Cabify acceden con total libertad a zonas restringidas del casco histórico por la que no deberían circular, y lo hacen sin que la Policía haga nada por impedirlo. Esta entidad ya se manifestó hace unos días en la Campana y seguirá haciéndolo en los próximos días.

En esta ocasión, la protesta se llevó a cabo en la plaza de San Pedro, donde existe un filtro policial de acceso al centro. Los taxistas comprobaron cómo la Policía Local "hacía la vista gorda al incumplimiento de la ley en materia de tráfico y transportes por parte de las VTC". Según fuentes de Elite Taxi, "esto es sólo la punta del iceberg". La asociación difundió una imagen en la que se aprecia una VTC entrando al centro por San Pedro, delante de la Policía Local.

"Como no tengan justificada la orden que dicen tener por causas de fuerza mayor para permitir esa violación sistemática de la ley van a tener que dar muchas explicaciones", expusieron las mismas fuentes. Elite repetirá estas protestas en los próximos días, "si es necesario a diario, hasta que el Ayuntamiento cumpla el compromiso adoptado con el sector en 2018, que no era más que hacer cumplir la ley a las VTC". Según la asociación, es algo que no ha hecho "ni un solo día desde 2018".