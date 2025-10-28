El Teatro Cajasol acoge la presentación del libro 'Maestros del Derecho'
El proyecto, que recorre la historia de la Facultad de Derecho, ha sido emprendido por Alfonso Castro y Víctor J. Vázquez
500 años de la Facultad de Derecho de la US: El taller donde se cincela la excelencia
La Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla firmó, en 2018, cinco siglos de historia. Efeméride que ha vuelto a celebrarse esta tarde en el Teatro Cajasol con la presentación de la obra Maestros del Derecho (Páginas del Sur). Un ambicioso proyecto emprendido por Alfonso Castro y Víctor J. Vázquez que consta de dos volúmenes. El primero profundiza en la historia de la institución –y de la propia ciudad– desde su fundación hasta nuestros días, poniendo de relieve a figuras clave como Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, Manuel Clavero o Felipe González. El segundo tomo recopila 14 entrevistas a perfiles de renombre para la Facultad como Manuel Olivencia, Ángel López y López y Javier Pérez Royo.
