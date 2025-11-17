Un testigo del accidente: "Oí un chillido desgarrador, era la mujer al ver que llevaba un cadáver bajo el coche"

"Estaba clareando el día, no había todavía amanecido. Llovía mucho. De pronto escuchamos un chillido desgarrador. Era la voz de una mujer. Por un momento pensé que podía ser un grupo de universitarios que se dirigía a clase, pero luego siguió gritando 'ay, Dios mío' y pidiendo 'socorro'. Vi que era la conductora de un coche que estaba en Ramón y Cajal, junto al semáforo, detenido con las luces de emergencia. Acababa de descubrir que había una persona debajo del vehículo. Parece ser que se lo había dicho alguien que estaba parado en el semáforo".

Así relata Manuel Barrena, conserje del edificio Sevilla 1, en la avenida de San Francisco Javier, lo que vio la mañana de este lunes. En el cruce de San Francisco Javier con Ramón y Cajal fue donde una mujer se percató de que llevaba un cadáver en los bajos de su coche. La conductora había atropellado, sin percatarse de ello porque estaba tumbado en el suelo, a una hombre en la calle Lumbreras, en el centro de Sevilla, y luego había recorrido más de cinco kilómetros con el cuerpo atrapado bajo el coche.

Barrena lleva más de treinta años de conserje de este edificio. Suele empezar a trabajar a hora temprana, sobre las siete de la mañana. "Serían la ocho y poco (8:20, según la llamada que recibió el 112). El coche estaba con las luces de avería parado en el tercer carril, bajo la lluvia. Instantes después aparecieron los bomberos y la Policía. Vimos a un bombero agacharse junto al vehículo. Intentaron sacarlo pero no fue posible, tuvieron que levantar el coche con unas palancas que llevan ellos y así lo liberaron. Rápidamente lo montaron en una camilla y lo metieron en la ambulancia".

En el vídeo que ilustra esta información, grabado por el conserje, se muestra cómo los bomberos inspeccionan el coche. Este testigo comenta que la mujer estaba muy nerviosa y que los policías la acompañaron hasta un bar situado en los bajos de su edificio, donde le hicieron varias preguntas y la calmaron. El vehículo se lo llevó la grúa. "No sé cómo no se ha podido dar cuenta de que llevaba una persona bajo el coche", apuntó el conserje.