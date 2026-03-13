Tiempo en Sevilla para el fin de semana: sin lluvias y con un bajón de temperaturas este día

Sevilla empieza el fin de semana con cielos despejados y un tiempo estable. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se esperan lluvias, por lo que será posible disfrutar de un ambiente seco y soleado. Sin embargo, el sábado 14 de marzo traerá consigo un drástico cambio de temperaturas que, aunque puntual, provocará un desplome de hasta 7ºC en algunas localidades de la provincia.

Por el momento, este viernes 13 amanece con una nubosidad de evolución diurna en las sierras y máximas en ligero ascenso. A lo largo del día, la capital hispalense rozará los 24ºC, un valor similar al de Lebrija (23ºC) o Écija (22ºC). Por su parte, las mínimas oscilan entre los 5ºC y los 8ºC, según la zona. A continuación, vamos a ver cómo evolucionará este escenario durante el fin de semana.

Tiempo en Sevilla: sol y descenso de las temperaturas

Previsión del Tiempo en Sevilla para el sábado 14 de marzo de 2026 / Aemet

La situación atmosférica cambia ligeramente con la llegada del sábado 14 de marzo. Cielos nubosos y máximas en descenso generalizado marcarán la tendencia de un día más fresco y variable. Sin embargo, apenas se registrarán chubascos aislados en puntos del extremo oriental, como Estepa, Pedrera o Herrera, donde la probabilidad es del 50% - 65% hasta el mediodía.

En cuanto a las temperaturas, la bajada será especialmente notable en el norte de la provincia. Así, Cazalla de la Sierra, Guadalcabal o Alanís experimentarán un desplome de hasta 7ºC, pasando de los 19ºC a los 12ºC. Almadén de la Plata, en cambio, registrará 8ºC menos que la jornada anterior, pasando de los 22ºC a los 14ºC.

Mientras tanto, en Sevilla capital apenas se apreciará el cambio, con máximas todavía por encima de los 20ºC; y en otras zonas de la provincia, como Écija, Morón de la Frontera, la diferencia será de 4ºC - 6ºC menos. En cualquier caso, los valores térmicos oscilarán en torno a los 15ºC - 17ºC de media. Pero ¿y qué pasa con las mínimas? Según las previsiones de la Aemet, se mantienen relativamente estables, solo con ligeras variaciones.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Sevilla?

Más allá del episodio de chubascos aislados en el extremo este de Sevilla, apenas se esperan precipitaciones en el resto de la provincia durante el fin de semana. De hecho, en las mencionadas localidades de Estepa, Pedrera o Herrera las probabilidades serán únicamente del 10% a partir de la tarde del sábado y así se mantendrán la jornada siguiente.

Las previsiones de la Aemet apuntan a un domingo 15 de marzo, de nuevo, soleado. Pero ¿cuándo volverá la lluvia a Sevilla? En torno al viernes 20 de marzo, según los datos recogidos por Eltiempo.es, podrían regresar las precipitaciones a la capital hispalense, con una probabilidad del 90% en las primeras horas del día.

No obstante, la distancia en el tiempo hace que estas previsiones puedan variar conforme se acerque la fecha. Por el momento, el fin de semana se presenta estable, con cielos que alternarán entre soleados y nubosos, y un vaivén térmico puntual el sábado 14 de marzo. Las temperaturas volverán también a estabilizarse el domingo 15, con una ligera subida de las máximas.