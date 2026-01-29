Los trabajadores de Lipasam se oponen a la privatización del servicio de limpieza de los colegios públicos

El comité de empresa de Lipasam y las secciones sindicales que lo representan (CCOO, CSIF, UGT y AS) han manifestado su unánime rechazo a la privatización del servicio de limpieza en los colegios públicos correspondientes al Ayuntamiento de Sevilla.

El órgano de representación de los trabajadores de la empresa municipal de limpieza de Sevilla se opone a la privatización de los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Sevilla y la de cualquier otro servicio público del Ayuntamiento, incluyendo a organismos y empresas municipales.

El comité agrega que se sienten identificados ante cualquier privatización que se pretenda llevar a cabo y que estarán al lado y apoyando cualquier acción o movilización que los trabajadores afectados vayan a adoptar con vistas a que no se lleve a cabo ninguna privatización de los servicios públicos del Ayuntamiento de Sevilla.

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla también está batallando contra la externalización del servicio de limpieza de los colegios anunciada por el gobierno local. Los sindicatos han convocado una gran manifestación a finales de febrero para demostrar "el más absoluto rechazo al afán privatizador del equipo de José Luis Sanz".

Y amenazan con "fiestas primaverales muy calentitas", ya que no descartan una huelga general en la Semana Santa o en la Feria si no hay una rectificación.