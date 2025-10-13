Tráfico complicado en las carreteras hacia Sevilla al cierre del puente de la Hispanidad

Ayer domingo 12 de octubre se celebró el Día de la Hispanidad, y en Andalucía la jornada festiva se trasladó a este lunes 13 de octubre, lo que ha permitido a miles de sevillanos disfrutar de un puente y aprovechar el buen tiempo que ha acompañado a la comunidad durante estos días.

Sin embargo, el regreso a la capital está resultando especialmente complicado en las carreteras andaluzas durante la tarde de hoy.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), dos accidentes están dificultando la circulación en los accesos hacia Sevilla.

El primero se ha producido de entrada por la AP-4, a la altura de Los Palacios y Villafranca, concretamente entre el kilómetro 39 en Sacramento (Sevilla) y el kilómetro 31 en El Trobal (Sevilla), en sentido decreciente de la kilometración hacia la capital. El siniestro, ocurrido en el kilómetro 31, ha provocado hasta 8 kilómetros de retención en esta vía de gran afluencia.

Aviso de tráfico en la AP-4 este domingo / DGT

El segundo accidente ha tenido lugar de salida por la A-66, en el término municipal de El Garrobo. Este incidente causó dos kilómetros de retenciones, aunque, según la DGT, el aviso ha sido desactivado pasadas las 18:40 horas tras haberse restablecido la normalidad en la circulación.

Aviso de tráfico en la A-92 este domingo / DGT

Por otra parte, sin que haya mediado accidente, la A-92 registra también problemas de tráfico. La DGT informa de retenciones entre el kilómetro 68 en La Puebla de Cazalla y el kilómetro 64 en Marchena, en sentido hacia Sevilla, con cuatro kilómetros de congestión. En este caso, el aviso se mantiene actualizado a las 18:10 horas.

El final del puente de la Hispanidad deja así una tarde de regreso densa y con complicaciones en las principales vías de acceso a Sevilla, donde se recomienda paciencia y precaución a los conductores.