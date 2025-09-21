Transporte público gratis en Sevilla el lunes 22 de septiembre: estas son las líneas de Tussam que podrás usar sin pagar

Con motivo del Día Mundial sin Coches, la empresa municipal de transportes de Sevilla (Tussam) ofrecerá transporte gratuito durante toda la jornada del lunes 22 de septiembre en todas sus líneas de autobuses urbanos y tranvía, con la única excepción de la línea especial al aeropuerto.

La medida se aplicará desde las 00:00 horas del 22 de septiembre hasta las 00:00 horas del 23 de septiembre, y los usuarios no necesitarán validar la tarjeta ni adquirir billete para acceder a los vehículos.

La iniciativa, confirmada por la compañía a través de sus redes sociales, busca fomentar una movilidad más sostenible, reducir el uso del vehículo privado y promover el transporte público como una alternativa eficiente y respetuosa con el medio ambiente.