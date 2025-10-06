Transportes inicia las obras de mejora del firme de la Nacional 4 en Los Palacios y Utrera por 1,4 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando desde este lunes la rehabilitación de 4,1 kilómetros de la Nacional 4 en la provincia de Sevilla, a su paso por Los Palacios y Villafranca y Utrera, una actuación que cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros (IVA incluido).

En concreto, los trabajos de rehabilitación se emplazarán en tres subtramos entre los kilómetros 572,4 y 578,2 de la carretera N-4 a su paso por los términos municipales de Los Palacios y Villafranca y Utrera.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante las actuaciones, desde este lunes 6 de octubre, de lunes a jueves entre las 6:00 y las 19:00 horas, y los viernes entre las 6:00 y las 13:00 horas, se producirán cortes alternos de carril en el citado tramo. No se producirán cortes de tráfico los fines de semana ni días festivos.

Este es el tramo de la N-4 que sufre cortes alternos / Ministerio de Transportes

El tráfico se canalizará por el carril opuesto, no afectado por las obras, haciendo uso de señalistas y semáforos, si fuera necesario. También se verá afectado de manera puntual el tráfico en el enlace con la carretera A-8030 y en el enlace que da acceso a la pedanía de Maribañez.

La afectación durará previsiblemente hasta el viernes 24 de octubre, cuando finalicen de las obras.

Las obras forman parte de un contrato de mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en las provincias de Córdoba y Sevilla.

“La rehabilitación de la N-4 a su paso por Los Palacios y Villafranca y Utrera corresponde a uno de los hitos del plan de inversión de 268 millones de euros en la AP-4 que el Gobierno de España ha puesto en marcha para desbloquear la que es una de las arterias principales del sur de la península”, según ha destacado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, sobre las obras de mejora del firme.

Los trabajos que se van a llevar a cabo consisten en: