Tres años humanizando la maternidad desde Instagram

Hace tres años, un grupo de matronas del Hospital Universitario de Valme decidió abrir una ventana al mundo digital. Lo que comenzó como una idea pionera -crear un perfil de Instagram para acercar la atención sanitaria a las familias- se ha convertido en un proyecto consolidado que hoy celebra su tercer aniversario con más de 7.000 seguidores y cerca de 300.000 visualizaciones mensuales.

El perfil @matronasvalme nació con el propósito claro de visibilizar la labor de las matronas y crear un punto de encuentro entre familias y profesionales. A través de publicaciones, vídeos e historias, las matronas del Área Sanitaria Sur de Sevilla comparten información útil y actualizada sobre embarazo, parto, lactancia y salud femenina. Pero, sobre todo, ofrecen acompañamiento y confianza.

"Las redes sociales se han convertido en una herramienta muy poderosa para divulgar y visibilizar las competencias de las matronas, que a menudo son desconocidas para la población general", explica María José Remesal, matrona del centro y gestora de este canal, que nació el 11 de octubre de 2022.

Desde el centro destacan que lo que empezó como un canal informativo se ha transformado en una herramienta integral para la promoción de la salud, la educación preventiva y el acompañamiento emocional. Según explican sus promotores a este periódico, la cuenta ha mantenido siempre un compromiso firme con la humanización de la atención sanitaria, difundiendo contenidos basados en evidencia científica y presentados en un formato cercano y accesible.

La interacción directa con las usuarias, a través de comentarios y mensajes privados, permite resolver dudas, ofrecer orientación y derribar mitos sobre la maternidad. De hecho, en estos tres años, @matronasvalme ha respondido más de mil consultas directas, gestionado más de treinta visitas preparto al hospital y ha contribuido incluso al aumento del número de partos en Valme, que subió un 2,23% en 2024 frente a la tendencia provincial a la baja.

Así es cómo Instagram se ha convertido para estas profesionales en una extensión de su consulta. Su naturaleza visual y dinámica permite mostrar el día a día del paritorio, humanizar la figura de la matrona y familiarizar a las futuras madres con el entorno hospitalario antes de llegar al parto. Todo ello, con un lenguaje cálido, empático y sin perder el rigor científico.

"Publicamos información profesional, pero lo hacemos de forma sencilla y amigable", señala Remesal. "Nuestro objetivo es educar, generar confianza y humanizar la atención hospitalaria", añade.

Entre los contenidos más destacados del perfil se encuentran los consejos sobre embarazo, parto, lactancia, salud sexual y menopausia, siempre enfocados a la educación y la prevención. También promueven la lactancia materna, compartiendo testimonios, recursos y apoyo visual, lo que ha derivado incluso en un incremento de donaciones de leche materna en el hospital: doce en el último año.

La matrona María José Remesal, encargada de gestionar esta red social con una placenta impresa para entregar a una madre aportando humanización al parto con la optimización de la experiencia de las mujeres que transitan por este proceso. / H. U. V.

Además, el canal ayuda a reducir la ansiedad de las gestantes, que pueden conocer al equipo y el entorno antes de acudir al hospital, fortaleciendo así la relación de confianza con los profesionales. Todo ello sin olvidar una premisa fundamental: la comunicación digital no sustituye el contacto presencial y empático, sino que lo complementa.

Innovación con impacto real

Fuentes del hospital destacan que el impacto de @matronasvalme se refleja no solo en sus cifras, sino también en su influencia. Con una audiencia formada mayoritariamente por mujeres (91,6%) de entre 25 y 44 años, la cuenta ha logrado conectar con la generación que más consume información en redes sociales. Además, cuenta con seguidoras internacionales, desde Argentina hasta Estados Unidos, Brasil o India.

Su experiencia ha sido presentada en foros profesionales, como la jornada Matronas, más allá del paritorio, organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla. En este encuentro, Remesal destacó la importancia de las redes sociales "para divulgar y visibilizar la labor de las matronas, profesionales que acompañan a la mujer en distintas etapas vitales y que también son divulgadoras en salud".

El proyecto @matronasvalme representa hoy un ejemplo de innovación dentro del sistema público de salud. Ha logrado unir tecnología y humanidad, comunicación digital y cercanía emocional. Su éxito confirma que las redes sociales, cuando se gestionan con rigor profesional y empatía, pueden convertirse en una herramienta poderosa para educar, acompañar y empoderar a las mujeres.

"Detrás de cada publicación hay una matrona", recuerdan sus creadoras. "Y detrás de cada seguidora, una historia que merece ser escuchada y acompañada", sentencian.