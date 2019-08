Japón, China y en menor medida Canadá son los mercados que han experimentado un mayor crecimiento. Si bien en volumen la mayoría de turistas de larga distancia llegan a Sevilla procedentes de Estados Unidos (46.917 entre enero y abril); 18.769 son chinos; 11.988, japoneses; 9.179 vienen de Brasil; 5.001 llegan desde Canadá; algunos más, 5.881 viajan desde Argentina; 3.355 son mexicanos; y 4.489, rusos. Del resto de América se desplazaron otros 18.134 turistas y hay 35.230 que tenían como procedencia Oceanía y otros mercados asiáticos como Araba Saudí, Emiratos Árabes, Israel, Líbano, Yemen, Filipinas, India, Birmania o Afganistán, entre medio centenar de países. “Los mercados de larga distancia suelen crecer más que los mercados cercanos, si bien exigen una promoción permanente en el tiempo; de nada vale hacer un año promoción en Japón y no repetirla hasta pasados cuatro años por ejemplo”, explica Muñoz.

El Ayuntamiento de Sevilla está interesado en potenciar este segmento turístico , el de larga distancia, porque proporciona al destino un mayor gasto por visitante y aumenta la estancia media. Es una estrategia que va unida a los planes municipales para atraer a un turismo de lujo , una línea en la que se trabaja desde hace unos años, y que está también ligada a la mejora de la conectividad del aeropuerto de Sevilla con otros continentes. De hecho, a medio plazo la intención del gobierno municipal es lograr un vuelo con Nueva York y también se negocia para conseguir otras conexiones con Pekín y también Estambul. La prioridad, no obstante, es la primera. Los pasajeros con origen-destino Estados Unidos casi se han duplicado en los últimos cuatro años, lo que confirma que se trata de un mercado emergente para Sevilla.

El delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, defiende el valor que tiene Andalusian Soul, “un proyecto donde los ayuntamientos trabajamos en una alianza turística por encima de colores políticos”, apunta convencido de que se trata de una iniciativa imbatible. No obstante echa en falta un mayor apoyo por parte de otras administraciones, en concreto, de la Junta y el Gobierno: “Turismo Andaluz y Turespaña deberían darnos más calor y apoyo. Somos un producto imbatible”. Sevilla quiere posicionarse en los mercados emergentes “porque son los que garantizarán crecimiento futuro”.

Un nuevo producto con mucho potencial para evitar la saturación

Crear nuevos productos para ser competitivos es fundamental. Pero Sevilla, ninguna ciudad andaluza, no debería renunciar a vender su imagen de ciudad milenaria y patrimonial. Tampoco la de capital gastronómica, cultural, universal, cuna del flamenco y del arte y de las tradiciones. La clave que han entendido bien en Andalusian Soul, es completar esta oferta de la Giralda y el Alcázar, las setas, las espinacas con garbanzos y la Bienal de Flamenco, con otra capaz de sorprender al turista que pise la ciudad y encuentre en ella nuevos argumentos para seguir haciéndolo. Este eje turístico vende un calendario de actos muy completo durante todo el año y de Sevilla se vende incluso la Cabalgata de Reyes Magos, la iluminación navideña, las pasarelas de moda flamenca, el Salón Internacional del Caballo y hasta las festividades del Corpus, la Virgen de los Reyes o San Fernando. El turista hoy busca emociones y no todas caben en un catálogo. Una de ellas es la posibilidad de conocer no sólo una ciudad, sino varias, unidas y diferentes, a poco más de dos horas de distancia y conectadas por AVE con Madrid y Barcelona. Sinergias que ayudan a diversificar también la oferta de ciudades como Sevilla donde ya se teme por una posible saturación. Hay espacio dentro de la ciudad y fuera para repartir a los turistas de estos mercados por descubrir.