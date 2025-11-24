Tussam modifica el recorrido de la línea 37 por obras en la calle Guadalbullón
Las paradas de Guadalbullón y Ali Al-Gomari quedan suprimidas desde el martes 25 de noviembre durante tres días por obras, con paradas provisionales en la avenida de Jerez
La empresa municipal de transportes Tussam ha anunciado una modificación temporal del itinerario de la línea 37 debido a las obras en la calle Guadalbullón. El cambio entra en vigor a partir del martes 25 de noviembre y se mantiene durante tres días, afectando tanto al recorrido habitual como a varias paradas.
Durante el periodo indicado, la línea 37 circula por Manuel Siurot, Carretera de Su Eminencia, Glorieta Coronel Doctor Muñoz Cariñanos y Avenida de Jerez, retomando después su recorrido habitual.
Por tanto, quedan suprimidas las paradas situadas en las calles Guadalbullón y Ali Al-Gomari, que permanecen fuera de servicio mientras duren las obras.
Para garantizar la cobertura en la zona, Tussam habilitará dos paradas provisionales en la avenida de Jerez, según el croquis adjunto:
- En sentido Bellavista, a la altura de calle Elche.
- En sentido Prado, tras el puente sobre el parque Guadaíra, donde coincidirá con la línea LS.
La compañía recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados y prever posibles demoras durante la duración de las obras.
