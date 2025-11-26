La UCO investiga si Salazar cobraba de Dos Hermanas mientras trabajaba para Ferraz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó hace un mes y medio al Ayuntamiento de Dos Hermanas toda la documentación laboral del socialista Francisco Salazar entre 2012 y 2017. Según una querella presentada por Vox ante un juzgado nazareno, quien fuese un alto cargo de la Ejecutiva socialista fue contratado en 2012 como técnico municipal del Ayuntamiento, pero no asistía al lugar de trabajo. En vez de ello, según Vox, se encontraba realizando labores para la sede socialista federal. Después de que la juez abriese la investigación en junio pasado, la UCO trata de comprobar si Salazar asistía al Ayuntamiento o se ausentaba, tal como ha denunciado Vox, aunque antes Izquierda Unida también había apuntado a estos hechos en un pleno municipal.

Salazar fue técnico municipal esos cinco años, durante el mandato del anterior alcalde, Francisco Toscano. Fue entonces cuando la agrupación de Dos Hermanas impulsó la carrera de Pedro Sánchez, y así lo hizo durante las dos elecciones primarias a las que se presentó el hoy presidente del Gobierno. En las segundas primarias, en las que se enfrentó con Susana Díaz y Patxi López, Salazar fue quien recogió los avales, junto a Santos Cerdán. Una vez que Sánchez ganó, Salazar solicitó una excedencia para trabajar en uno de los gabinetes de Moncloa, junto a Iván Redondo.

Salazar iba a ser ascendido a secretario adjunto a la Organización como consecuencia de la dimisión de Santos Cerdán. Pero una denuncia anónima de una mujer por presunto acoso hizo que Ferraz diera marcha atrás la misma mañana en la que se había convocado el comité federal que iba a elegirlo. Meses después, la denuncia sólo se mantuvo en los medios de comunicación. Salió de Moncloa, pero Ferraz aún no ha hecho público el expediente que abrió a causa de ello.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas que dirige la magistrada María del Valle Rivera encargó en junio que se investigase el contrato. En un auto dictado el pasado martes 29 de julio, la magistrada María del Valle Rivera decidió “encomendar a la Guardia Civil” la investigación “al no apreciarse prueba alguna con el escrito de querella y en aras de proceder a un mejor esclarecimiento de tales hechos, lo que permitirá un pronunciamiento más fundado sobre la viabilidad de esta causa”.

Vox sostiene en su querella que Salazar fue contratado en el Ayuntamiento de Dos Hermanas entre los años 2012 a 2017 siendo alcalde Toscano “percibiendo un salario mensual de 2.000 euros y, pese a ello, no asistía a su puesto de trabajo al encontrarse, supuestamente, trabajando en tales fechas en Madrid, primero en la sede del PSOE sita en la calle Ferraz y, posteriormente, en la Moncloa”.