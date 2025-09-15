Últimas horas para participar en la recogida voluntaria de residuos de Grupo Llopis

Mañana martes, 16 de septiembre, se cierra el plazo a las 23:55 horas para poder participar como voluntario en la recogida de residuos que ha organizado Grupo LLopis para el miércoles 17 de septiembre. Los que se hayan inscrito en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfymGQJRvls4VKGIpsF212YGTg1ck0IUFp7SecJt7jFxgRNwg/viewform recibirán todo lo necesario para colaborar en las tareas de limpieza: gorras, camisetas, mochilas y material de recogida. Se les recomienda llevar ropa cómoda y calzado deportivo.

El acto contará con la presidenta de Grupo Llopis, Ana Llopis; la delegada de Limpieza, Parques y Jardines, Arbolado, Espacio Público del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón; el gerente de Mercasevilla, José Ramón Navarro; y el presidente del Club Balomnano Playa Sevilla, Alfonso Rodríguez Guzmán, entre otros.

Se trata de una actividad que forma parte de las acciones de Responsabilidad Social que Grupo Llopis está desarrollando con motivo del 50 Aniversario de la compañía y que coincide con la Semana Mundial de la Limpieza, cuya efeméride se celebra el próximo sábado, día 20.

Todos los voluntarios inscritos formarán parte de la “patrulla” verde que partirá a las 18:00 horas desde el Paseo Rey Juan Carlos I. El punto de salida se situará debajo del puente de la Barqueta en la orilla de Torneo. El objetivo es dejar limpia toda la ribera del Guadalquivir y su zona arbolada hasta llegar al Huevo de Colón, que será el punto final. La acción concluirá con una merienda con la que se agradecerá a los participantes su colaboración.

Desde Llopis Servicios Ambientales se hace un llamamiento a la ciudadanía para respaldar esta bonita acción, que se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, el Club de Balonmano Sevilla Playa y Mercasevilla. Una campaña con la que el grupo empresarial busca potenciar la huella verde de la ciudad a la vez que refuerza el compromiso de la ciudadanía con el medioambiente.