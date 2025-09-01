Una unidad móvil de radiología en el Centro de Especialidades Doctor Fleming mientras se implantan los nuevos equipos

En el centro de especialidades Doctor Fleming, perteneciente al Hospital Virgen del Rocío, han comenzado los trabajos de reforma para la implantación de tres nuevos equipos de radiología convencional digitales, financiados con Fondos REACT-UE, y las salas colindantes de apoyo. Estas obras, que se ubican en la primera planta del centro, van a permitir una importante adaptación, tanto técnica como funcional, de las instalaciones.

La reforma, que durará unos seis meses y asciende a 565,000 euros, afectará a los revestimientos y carpinterías metálicas y de maderas del área. También incluirá una rehabilitación integral de sus infraestructuras e instalaciones adaptándolas a la normativa vigente de aplicación, lo que supone una renovación de las instalaciones de climatización, electricidad, protección contra incendios y comunicaciones, entre otras.

Un elemento destacable es que esta intervención no va a ocasionar molestias en las citas de los usuarios gracias al camión habilitado para realizar radiología convencional que se ha ubicado en la entrada del edificio. Este permite realizar estudios de radiología convencional, salvo telemetría, y evita que los pacientes a los que se les solicita radiografías se tengan que desplazar al hospital o a otros centros periféricos. Del mismo modo, permite que se mantengan los circuitos de trabajo convencionales, especialmente de las especialidades de Neumología, Reumatología y Traumatología.

El Hospital Virgen del Rocío pretende que se pueda instalar un camión de este tipo cuando toque renovar las salas del centro de especialidades Virgen de los Reyes (Marqués de Paradas) por la misma causa. En la actualidad, están pendientes de ver la viabilidad del proyecto por el espacio que necesita y los permisos del Ayuntamiento de Sevilla.

Con la intervención que se está llevando a cabo en el centro del barrio de Nervión no solo se pretende la sustitución de los equipos de radiología convencional con una tecnología más eficiente, sino que también se le dotará de una protección radiológica adecuada a las nuevas tecnologías siguiendo las indicaciones de los informes del servicio de radiofísica del hospital y se aprovechará para una adaptación de los espacios y mejoras de sus áreas funcionales, como la sala de espera, las propias salas de exploración y de control de los equipos, las cabinas de los pacientes, etc, de manera que se alcance altos niveles en la calidad de la prestación asistencial.