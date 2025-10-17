La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla "no autoriza ni ampara" el acto de Vito Quiles programado para el 23 de octubre

La Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO) ha informado este viernes de que no autoriza ni ampara la realización de 'España Combativa', una gira liderada por el periodista Vito Quiles, que previsiblemente podría celebrarse en el campus de la universidad sevillana el próximo jueves 23 de octubre.

En un comunicado, la UPO ha señalado que "con carácter general, y en este caso en particular, no autoriza ni ampara actividades ni manifestaciones dentro de su campus, que no solo implican la ausencia absoluta de contenido educativo o académico, sino que persiguen alterar el orden público, atentar contra la convivencia y originar conflictos y altercados cuyas consecuencias ya se han podido observar en la Universidad Autónoma de Barcelona".

Asimismo, la universidad ha asegurado que "no organiza ni participa en el evento" y que no tiene constancia de petición alguna, "ni oficial ni extraoficial", por parte de Vito Quiles o persona o institución que lo represente formalmente, para que se le autorice el acceso a la Universidad, ni la realización de actividad alguna en el campus.

Espacio de diálogo y confrontación de ideas

La UPO ha recordado que la Universidad es un "espacio de diálogo y de confrontación de opiniones" en el que distintos agentes deben sentirse libres de expresar sus ideas y han de aprender a contrastar sus posicionamientos sociales y personales con los propios de compañeros y compañeras con los que estudian o trabajan.

En este sentido, ha subrayado que la institución asume una doble responsabilidad: por un lado, "proporcionar un espacio seguro de confrontación de ideas con base científica y académica, propia del lugar que ocupa en la sociedad como institución de educación superior"; y por otro, "asegurar un marco jurídico que se identifica con los valores y principios constitucionales que ordenan nuestra convivencia, y que actúan como un límite infranqueable frente a posicionamientos que atentan gravemente contra nuestro Estado de Derecho".