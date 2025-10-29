Las universidades sevillanas suspenden las clases y toda actividad académica por la tarde

Las intensas lluvias y el fuerte viento que han azotado Sevilla desde la madrugada de este miércoles han llevado a las cuatro universidades -la Universidad de Sevilla, la Pablo de Olavide, la Loyola Andalucía y la CEU Fernando III- a suspender toda la actividad académica presencial durante la tarde, como medida de prevención ante la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En sus redes sociales oficiales, la Universidad de Sevilla ha informado de que se suspenden las clases "ante las numerosas incidencias producidas por los efectos adversos meteorológicos", de modo que se ha decidido "suspender las actividades académicas programadas para la tarde de hoy".

Ha añadido que las conserjerías permanecerán abiertas para atender el resto de actividades programadas, "así como el resto de servicios de carácter no académico".

También ha informado de la suspensión de las clases la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

La Universidad Loyola ha confirmado que mantendrá la docencia en modalidad online, mientras que el resto de centros universitarios han optado por interrumpir completamente la actividad presencial, incluidas tutorías, prácticas y actividades extracurriculares. Las instituciones han recomendado a la comunidad universitaria evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado la Fase de Emergencia Local Nivel 1 del Plan Municipal de Emergencias ante la acumulación de 115 litros de lluvia por metro cuadrado en apenas 15 horas, según datos de la Aemet. La situación ha generado numerosos incidentes en toda la ciudad y la provincia.

Según fuentes de Emergencias Sevilla, hasta las 16:00 horas el Centro de Control de la Policía Local ha gestionado 228 incidencias desde la pasada medianoche, entre ellas 59 inundaciones, 55 incidencias de tráfico, 34 caídas de ramas, 8 rescates y 4 accidentes de tráfico. Un amplio dispositivo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil continúa trabajando para atender los avisos y minimizar riesgos.

En la provincia, el Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla ha atendido más de un centenar de intervenciones durante la madrugada y la mañana, según explicó a Europa Press su portavoz, Manuel Blanco. Entre los casos más destacados se encuentran rescates de personas atrapadas en vehículos debido a balsas de agua, una ambulancia inmovilizada y la caída del techo de una nave en Alcalá de Guadaíra. También se han producido incidencias en Mairena del Alcor, El Viso del Alcor y Écija, donde los bomberos han sofocado un incendio en contadores eléctricos.

Blanco ha señalado que, pese al elevado número de intervenciones, el servicio no está saturado y las actuaciones se priorizan según su urgencia. En paralelo, la diputada del Área de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, ha informado de que no se han registrado incidencias graves, aunque sí cortes parciales de carreteras por arrastre de barro y caídas de ramas.

Entre las afecciones en la red viaria destacan la SE-6201, con un corte parcial por presencia de ramas, y la SE-3200, donde se detectó agua sobre la calzada ya retirada. En la SE-3206, la circulación ha quedado restablecida tras la retirada de un árbol caído.

Las autoridades locales insisten en la prudencia y en seguir las recomendaciones oficiales mientras persista la alerta meteorológica, que podría prolongarse durante las próximas horas.