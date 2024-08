Uno de cada cuatro estudiantes de la US encuentra trabajo al acabar las prácticas

Uno de cada cuatro estudiantes de la Universidad de Sevilla US) recibe una oferta laboral al finalizar sus prácticas extracurriculares, que -a diferencia de las curriculares- son optativas y no pertenecen al plan de estudios. Es la estimación de la directora del Secretariado de Prácticas en Empresa, Innovación y Empleo de la US, María Dolores Borrás, según los datos de los informes que realizan las empresas al finalizar el periodo de formación del alumnado.

Estos datos -que rondan el 20% en los informes- ofrecen una visión incompleta, según Borrás, pues muchos estudiantes reciben una oferta de trabajo al finalizar sus prácticas y la empresa no informa a la universidad o trasladan un compromiso de contratación, por lo que el número es “bastante más elevado, calculamos que un 25%”, explica. No obstante, algunas de estas ofertas son rechazadas por los estudiantes, bien porque quieren seguir estudiando o porque tienen una oferta laboral en otra empresa.

Las razones de las buenas cifras de conversión de prácticas en empleos se encuentran en los altos índices de ajuste de la formación que reciben de la US a los requisitos profesionales y necesidades del mercado laboral, valorado por la empresa con un 4,27 sobre 5. También obedece al grado de satisfacción de las empresas sobre la capacitación del alumnado en los perfiles que demandan (3,88 sobre 5).

Así se desprende de los resultados preliminares del proyecto colaborativo que están llevando a cabo las universidades españolas. Se trata del estudio sobre Entidades empleadoras de tituladas y titulados universitarios, realizado por el Subgrupo de Observatorios de Empleo Universitario, que pertenece al Grupo de Trabajo de Empleo CRUE Asuntos Estudiantiles . Estos datos se presentaron el pasado junio en Tenerife.

203 empresas

Las cifras de Sevilla referidas a este estudio se han extraído de las encuestas realizadas a 203 empresas de todos los sectores productivos que colaboran con la Universidad de Sevilla. Los perfiles más contratados tras las prácticas fueron, en primer lugar, quienes cursaron Ingeniería y profesiones afines; en segundo, los estudiantes de Dirección y Administración de Empresas; en tercer lugar, Contabilidad y Gestión de Impuestos; y en cuarto lugar y empatados en puntuación, Derecho y Economía. Es importante destacar que estas entrevistas se han realizado solamente entre empleadores de la empresa privada y no incorpora a organismos públicos, con lo que los resultados afectan especialmente a perfiles de sanidad o educación, muy ligados al sector público.

Cada año, unos 11.000 estudiantes conciertan sus prácticas, de ellas, unas 2.200 son extracurriculares. Y lo hacen con alguna de las 6.500 empresas con las que la US tiene convenio. En definitiva, “un amplio abanico de todas las disciplinas”, que suponen una gran oportunidad para tomar contacto con el mercado laboral al que se van a incorporar.

Este engranaje del Secretariado de Prácticas en Empresa, Innovación y Empleo está dedicado a aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en la formación académica para continuar su formación. En este periodo logran competencias con las que se preparan al 100% para el ejercicio de actividades profesionales, facilitan su empleabilidad y fomentan su capacidad de emprendimiento.

Entidades colaboradoras

El sistema contempla un programa con la Fundación ONCE para la incorporación en prácticas de estudiantes con discapacidad. También incluye otro con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que con su programa de prácticas Campus Rural pretende atraer el talento universitario a las poblaciones rurales. Se apoya, igualmente, al alumnado para la realización de prácticas internacionales, a través de convenios con entidades o empresa -como Jobteaser- o mediante convenios de cooperación con entidades estatales que ofrecen destinos en otros países.

En el caso de las prácticas extracurriculares, la US sólo publica en su plataforma de gestión las prácticas que cuentan con una “bolsa mínima de ayuda”, lo que permite cubrir los gastos que conlleven. El alumnado puede solicitarlas a través de la misma plataforma que, conectada con su expediente académico, les permite optar a las diferentes ofertas. Se pueden realizar si han superado el 50 % de los créditos del título.

Para completar la preparación, la Hispalense ofrece formación adicional, como la revisión de currículum o cursos de marca personal o de cómo hablar en público. Además, se celebra todos los años la Feria de Empleo, en septiembre, coincidiendo con el inicio de curso, con el objetivo de “acercar las empresas a los estudiantes”. Esa cita pone en contacto a las empresas generadoras de empleo y a los estudiantes y titulados de la US en un contexto dinámico y accesible. Aumentan, así, las posibilidades del alumnado en el mercado de trabajo que les espera.