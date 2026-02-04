La UPO mantiene cerrado el campus este jueves por riesgo de desbordamiento del Guadaíra

Tras los avisos de Aemet y de la Junta de Andalucía, y a pesar de que se ha decretado la reanudación de las clases presenciales en los centros educativos, en la Universidad Pablo de Olavide UPO) se mantiene elnivel de alerta negro, por lo que el campus permanecerá cerrado durante el jueves 5 de febrero, debido al alto riesgo de desbordamiento del río Guadaíra, cuyo cauce colinda con los terrenos de la UPO. En la actualidad, se encuentra en nivel rojo y la previsión es de lluvias para las próximas horas.

En consecuencia, se advierte a la comunidad universitaria de los riesgos de desplazamiento. Los edificios permanecerán cerrados y no se permitirá el acceso al campus. En el caso de las actividades académicas que se desarrollen fuera del campus, se seguirán las instrucciones de la Junta de Andalucía.

En relación con el PTGAS, se suspende la actividad presencial y desde la gerencia se enviarán las instrucciones correspondientes para la organización del trabajo.

Información por cauces oficiales

La UPO insiste en que es muy importante que se mantengan informados por los cauces oficiales: web UPO, app UPO, redes sociales institucionales y correo electrónico del Vicerrectorados de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones.

Mañana jueves se actualizará la información respecto a los días siguientes.