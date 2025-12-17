La UPO reconoce con los Premios 2025 a los mejores estudiantes, profesores e investigadores

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) celebró el pasado lunes en el Paraninfo el acto de entrega de los Premios a la Excelencia 2025, una ceremonia con la que la institución reconoce públicamente la labor destacada de su profesorado, estudiantado y nuevos doctores, para reafirmar su compromiso con la calidad académica, la innovación y el esfuerzo.

La entrega de Premios ha estado presidida por el rector de la UPO, Francisco Oliva, acompañado por la viceconsejera de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido, junto a representantes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, el Consejo Social de la Universidad y miembros del equipo de gobierno universitario.

Durante el acto se ha hecho entrega del distintivo de excelencia docente a aquellos profesores que han obtenido la máxima calificación en el programa Docentia-A-UPO, sistema que evalúa la calidad de la docencia universitaria. En representación del profesorado, la catedrática Rosario Moreno, que ha tenido unas palabras de recuerdo a su profesor y quien fuera también catedrático en la UPO, Juan Fernández, ha reivindicado las clases presenciales y el valor de la palabra y la reflexión en el aprendizaje, así como el trabajo del profesorado "silencioso y discreto, pero que hace que todo se mantenga en pie".

También se han concedido los Premios Extraordinarios de Doctorado a quienes han defendido las mejores tesis en la Escuela de Doctorado durante los cursos 2022/23 y 2023/24. La doctora Mónica Moreno ha intervenido en nombre del grupo de galardonados, para subrayar la importancia de contar con una red de apoyo en la carrera investigadora a la vez que ha reivindicado una nueva vía para la excelencia universitaria basada en la empatía y la colaboración.

El alumnado

El acto ha incluido la entrega de distinciones al estudiantado que ha destacado tanto por su rendimiento académico —igualmente en los cursos 2022/23 y 2023/24— como por sus logros deportivos. La estudiante Ana Vargas, reconocida como mejor expediente de la Facultad de Experimentales 2023/24, ha expresado en representación de sus compañeros su agradecimiento a familias y profesores "por la confianza incondicional" y a la universidad "por ofrecer una enseñanza de alta calidad accesible para todos".

La ceremonia ha concluido con las palabras de la viceconsejera y del rector, quien ha felicitado a profesorado, doctores y estudiantes. "Sois un ejemplo, el espejo en el que cual mirarnos día a día para mejorar. La excelencia no es fruto de la casualidad, sino consecuencia directa de la dedicación, el trabajo, el esfuerzo diario y la perseverancia, valores necesarios en todo lo que se hace en la vida para obtener calidad y excelencia, que coadyuvan la filosofía de vida académica de la que nos hemos dotado y que resumiría en una frase muy sencilla, orgullo de la Universidad Pablo de Olavide", ha manifestado Francisco Oliva.

Por su parte, la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación ha puesto la UPO como ejemplo del sistema público andaluz por su compromiso con la calidad y como referente en investigación, formación, espíritu deportivo y compromiso social.

Los premiados

En 2025 han recibido el reconocimiento a la excelencia docente Nieves Aquino, Gualberto Asencio, M.ª de la Menta Ballesteros, Ana M.ª Brokate, Elisa Calvo, María Delgado, José M. Feria, Marta García, M.ª Auxiliadora González, Montserrat Hermosín, M.ª Rosa Herrera, Alicia Jaén, José F. Jiménez, Fernando López, Carmen López, Almudena Martínez, Rosario Moreno, Francisco Núñez, Encarnación Pedrero, Natividad Rodríguez, Hanan Saleh Hussein, M.ª Inmaculada Sánchez, Francisca J. Sánchez, Ana M.ª Sánchez y Rosario Vázquez.

Los Premios Extraordinarios de Doctorado correspondientes al curso 2022/23 han sido otorgados a Celia Andreu, Pablo Azaustre, Alexander J. Chaverri, M.ª José Dorado, Laura García, Carmen M.ª González, Rafael Madero, David Manzano, Laura Melgar, Mónica Moreno, Heliodoro Moya, Javier Riscart, Marta Rodríguez, Victoria Sánchez, Carlos J. Sosa y Ángeles Trujillo. En cuanto a los premios del curso 2023/24, han sido reconocidos Gustavo Alegría, Pedro Cornejo, Mariagiulia Costanzo, Marta Cuevas, Nuria Falla, Elena Gómez, Eugenio Alejandro Gómez, Diego Luna, Concepción Martín, Susana Merino, Pablo A. Moral, Nelson Navas, M.ª Dolores Pejenaute, Juan C. Rivera, Ana Trindade, Abel Rosales, Alejandro Rubio, Tadeo Sáez, Isabel Salado y M.ª Carmen Velasco.

En el ámbito estudiantil, han recibido el Premio al Rendimiento Deportivo Teresa Díaz y Pablo Fernández. Por méritos académicos, se ha distinguido a Berta Martínez, Dina Hidalgo y Adrián Rodríguez. También han sido reconocidos los mejores expedientes de cada centro en 2022/23: M.ª Luisa Pérez en Nutrición, María Jiménez en Humanidades, Alba Lancharro en Derecho y Criminología, Amparo Graciani en ADE, M.ª Carmen Rivero en Trabajo Social y Educación Social, Andrés López en Ciencias del Deporte, y Alejandra Acosta en Ingeniería Informática. Por el curso 2023/24 han sido premiados Ana Vargas en Biotecnología, Miriam Quintana en Traducción, Jesús Aguilar en Derecho, Francisco Toledano en ADE, Carla Blanco en Sociología, Ismael Sánchez en Ciencias del Deporte y Francesc Rodríguez en Ingeniería Informática.

Los Premios a la Excelencia 2025 ponen de manifiesto que la calidad universitaria es el resultado del trabajo diario de cada una de las personas que forman parte de la Universidad Pablo de Olavide. El esfuerzo de quienes enseñan, investigan y aprenden en el campus fortalece de manera decisiva una universidad pública comprometida con la mejora continua, una apuesta colectiva que redunda en beneficio de la sociedad y refuerza su vínculo con el entorno.