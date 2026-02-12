La UPO refuerza las ayudas a los estudiantes

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, ha firmado este jueves un nuevo convenio de colaboración con la Fundación Persán y Cáritas Universitaria de Sevilla, representados por sus presidentes Concepción Yoldi y Andrés Pablo Guija, con el apoyo de Fundación La Caixa —entidad financiadora de Cáritas—, para dar continuidad al programa de apoyo social al estudiantado. Se evita, de este modo, que algún alumno vea interrumpidos sus estudios por razones económicas, familiares o sociales. María del Pilar Moreno, vicerrectora de Estudiantes, y Ana María Soler, directora de Instituciones de Fundación La Caixa, han asistido también al acto que da forma un año más a las ayudas La Rosa Blanca, dirigidas a universitarios de la Olavide.

El acuerdo consolida una línea de ayudas ya existente y garantiza su desarrollo durante el curso 2025/26. Las tres entidades y la UPO establecen, así, un marco de colaboración para impulsar las ayudas La Rosa Blanca, y financiar una acción social destinada a estudiantes que atraviesan situaciones sobrevenidas u otras dificultades que comprometen su continuidad académica. Las ayudas serán concedidas bajo la supervisión del Vicerrectorado de Estudiantes.

Francisco Oliva ha agradecido a la Fundación Persán, Cáritas Universitaria y Fundación La Caixa por "apostar un año más por un programa tan solidario y de comunidad como ‘La Rosa Blanca’". El rector de la Olavide ha señalado que "aunque en España se hace un gran esfuerzo para que nadie se quede fuera de las universidades por motivos económicos, no obstante, se dan situaciones a las que las instituciones solas no llegamos y para solucionarlas la colaboración público-privada es fundamental".

Por su parte, Concepción Yoldi ha reafirmado el compromiso de la Fundación Persán con la educación pública. Ha agradecido la colaboración del voluntariado en la gestión de las ayudas. El presidente de Cáritas Universitaria Sevilla ha alabado igualmente el trabajo de estas personas y ha destacado las nuevas ayudas para gastos de atención a la salud mental de los estudiantes, impulsadas desde la UPO.

Modalidades

En el marco del programa La Rosa Blanca, se convocan 45 ayudas para estudiantes de grado y posgrado de la UPO que atraviesen dificultades socioeconómicas. Las modalidades previstas en el programa son las siguientes:

Ayudas para primer curso de grado o posgrado para estudiantes con residencia familiar fuera de Sevilla capital (5 ayudas): préstamo/beca de estudio de hasta 600 euros .

para estudiantes con residencia familiar fuera de Sevilla capital (5 ayudas): préstamo/beca de estudio de . Ayudas de transporte (5 ayudas): hasta 200 euros para estudiantes de grado o posgrado que residen fuera de Sevilla capital (con requisito de rendimiento, excepto si son para primer curso de grado).

(5 ayudas): para estudiantes de grado o posgrado que residen fuera de Sevilla capital (con requisito de rendimiento, excepto si son para primer curso de grado). Pago de matrícula (5 ayudas): hasta 600 euros para estudiantes a quienes reste el 35 % de los créditos globales para finalizar sus estudios de grado o posgrado y sin acceso a ayudas públicas.

(5 ayudas): para estudiantes a quienes reste el 35 % de los créditos globales para finalizar sus estudios de grado o posgrado y sin acceso a ayudas públicas. Situaciones familiares sobrevenidas (10 ayudas): hasta 600 euros para matrícula, manutención y/o alojamiento (según necesidad acreditada).

(10 ayudas): para matrícula, manutención y/o alojamiento (según necesidad acreditada). Manutención y primera necesidad (10 ayudas): hasta 200 euros para adquisición de alimentos y productos básicos, canalizada a través del Economato Social del Casco Antiguo .

(10 ayudas): para adquisición de alimentos y productos básicos, canalizada a través del . Gastos de estancia/alquiler/alojamiento o residencia (5 ayudas): hasta 600 euros para gastos de vivienda durante el curso (grado o posgrado).

(5 ayudas): para gastos de vivienda durante el curso (grado o posgrado). Salud mental (5 ayudas): hasta 250 euros para sufragar gastos de consultas de atención psicológica/salud mental para estudiantes de grado o posgrado.

Las solicitudes podrán presentarse en dos períodos durante el curso: hasta el 27 de febrero y antes del 12 de junio de 2026. La documentación se entregará en el registro de la universidad (Edificio 18, Celestino Mutis, planta baja) o mediante el registro electrónico.