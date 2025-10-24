Urbanismo autoriza las obras del futuro Centro de Protonterapia en Sevilla junto al Hospital Militar

Obras en el entorno donde se construirá el Centro de Protonterapia, a las espaldas del Hospital Muñoz Cariñanos.

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha concedido la licencia de obras al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la demolición de edificaciones existentes y la construcción de un nuevo Centro de Protonterapia en una parcela situada a espaldas del Hospital Muñoz Cariñanos, antiguo Hospital Militar. Este centro sanitario de alta tecnología será uno de los dos únicos en Andalucía equipados con esta avanzada técnica contra el cáncer, gracias a la donación de la Fundación Amancio Ortega.

Según recoge la resolución municipal, los trabajos autorizados incluyen la demolición de varias edificaciones ya existentes en la parcela, entre ellas un edificio de viviendas de más de 700 metros cuadrados (con planta baja, tres alturas y castillete), una nave industrial de 514 metros cuadrados, caracolas prefabricadas y dos marquesinas.

La licencia de obras fue solicitada por el SAS el pasado 15 de julio, una vez completado el traslado del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Distrito Sevilla, ubicado anteriormente en este emplazamiento. La Junta de Andalucía ha seleccionado este enclave por su "situación estratégica", su viabilidad técnica y su cercanía a otras infraestructuras hospitalarias, factores que permiten aprovechar mejor los recursos humanos y técnicos disponibles.

En cuanto a la nueva construcción, Urbanismo ha requerido al SAS que resuelva la dotación de plazas de aparcamiento conforme al artículo 6.6.9 del PGOU. Será necesario incorporar en la documentación planimetría detallada con la distribución de estas plazas, incluyendo las reservadas para personas con movilidad reducida, en cumplimiento del decreto autonómico de accesibilidad.

El nuevo centro sevillano albergará uno de los equipos de protonterapia incluidos en la donación de 280 millones de euros realizada por la Fundación Amancio Ortega al Ministerio de Sanidad para la compra de diez dispositivos de este tipo. El otro en Andalucía estará en Málaga. La protonterapia es una de las técnicas más avanzadas de radioterapia actualmente disponibles: permite una mayor precisión en la liberación de la dosis, reduciendo el daño a tejidos sanos, lo que resulta especialmente beneficioso en pacientes pediátricos.

El SAS adjudicó en febrero de 2023 la redacción del proyecto básico para este centro en Sevilla por más de 867.000 euros. El proyecto contempla también zonas de espera, servicios auxiliares, despachos y obras de urbanización necesarias para la integración con la red viaria y los servicios públicos existentes.

La previsión de la Junta es que las obras finalicen a finales de 2026, con el objetivo de que el centro entre en funcionamiento y reciba a sus primeros pacientes en 2028. El futuro Centro de Protonterapia de Sevilla será un referente en la atención oncológica avanzada, no solo para Andalucía, sino también para pacientes de otras comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, y eventualmente de otros países de la Unión Europea.