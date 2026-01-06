Urbanismo licita la redacción del proyecto de la segunda fase de la rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha publicado la licitación para el contrato de redacción del proyecto de la segunda fase de la rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería, que supone la intervención en la Fundición Mayor, Menor y el Taller de Herramientas para convertirlos en espacios polivalentes.

El contrato tiene un valor de 201.700 euros, sin IVA, y un plazo de ejecución estimado de 32 meses, según el pliego publicado en el Portal de Contratación consultado por Europa Press.

El objetivo de este proyecto es contar con espacios polivalentes para el Instituto de la Cultura y las Artes Escénicas del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) que se usen para el desarrollo de actividades como foros, congresos, exposiciones y muestras.

En la Fundición Mayor, Menor y el Taller de Herramientas se van a restaurar elementos de la estructura vertical de estos espacios y diferentes actuaciones de adecuación para el uso del equipamiento.

Asimismo, está previsto abordar las obras de consolidación estructural y sustitución de cubiertas de la zona que resta del edificio, y que abarca las naves "Neoclásicas", la nave "Dientes de Sierra", y la crujía abovedada que cierra esta zona a la Avenida de Eduardo Dato, constituyendo parte de la fachada principal del edificio. Esta actuación será objeto de un contrato de servicio independiente.

En total, suman más de 5.400 metros cuadrados: 3.662 metros cuadrados en la Fundición Mayor, 809 metros cuadrados en la Fundición Menor y 961 metros cuadrados en Taller de Herramientas.

Proyecto prioritario para el Ayuntamiento

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, indicaba en una entrevista radiofónica que el proyecto de Artillería es una "prioridad" del gobierno para "dotar al espacio de un contenido y una agenda a la altura". En este sentido, señalaba que "aún quedan dos tercios para rehabilitar".

El Ayuntamiento aprobó en 2013 el primer proyecto para la conservación, rehabilitación y puesta en uso como equipamiento de la Real Fábrica de Artillería tras conseguir su titularidad en 2011.

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla presentó el 30 de julio de 2018 el Proyecto del Centro Magallanes para crear un modelo de Centro de emprendimiento de Industrias Culturales y Creativas en la Eurorregión Alentejo - Algarve _ Andalucía para apoyar la sostenibilidad, divulgación y formación de las industrias culturales y creativas.

El proyecto comenzó su tramitación administrativa y, tras la pertinente licitación, las obras incluidas en el mismo se adjudicaron a la Ute Ferrovial Construcción S.A. - Heliopol, S.A.U. Las mismas se iniciaron el día 28 de enero de 2021 estando ya finalizadas y en uso sus instalaciones.

Desde su apertura en 2024 ha acogido exposiciones como 'Los Machado. Retrato de Familia', eventos como el OFF Sevilla o espectáculos dentro del Festival de Ópera.