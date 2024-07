Urbanismo pretende cambiar el PGOU para construir nuevos aparcamientos rotatorios dentro del centro de Sevilla

La Gerencia de Urbanismo tiene intención de facilitar la creación de aparcamientos rotatorios en el centro de la ciudad. El primer paso es la presentación del informe al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo el expediente de Toma de Conocimiento de apertura de consulta pública para analizar, "en el actual contexto" el artículo del Plan General de Ordenación Urbana que prohíbe la creación de aparcamientos rotatorios en la zona intramuros de la ciudad. En la práctica, habría que modificar el PGOU porque solo está permitida la construcción de nuevos parkings si son para residentes.

El argumento que establece la Gerencia para la revisión del Plan General de Ordenación es que la configuración de la población que habita el centro histórico "ha cambiado radicalmente, a la vista fundamentalmente del incremento de la actividad turística en los últimos años. Es por ello que, sin renunciar a los objetivos generales marcados en el PGOU, se considera necesario analizar en el actual contexto, el artículo 6.5.35 de las Normas Urbanísticas del PGOU que regula las condiciones de implantación del uso de garaje-aparcamiento público y en concreto en lo referente a la posibilidad de implantar aparcamientos rotatorios en el recinto intramuros de la ciudad".

Esta cuestión no es sometida a votación puesto que la Gerencia solo informa. En cualquier caso, una vez informado el Consejo, se abrirá abre consulta pública para modificar el PGOU y permitir o no los aparcamientos rotatorios en el centro una cuestión prohibida por el PGOU de 2026, donde se indica que solo se pueden construir para residentes. Por ahora, desde la Gerencia se ha dado un primer paso obligatorio para iniciar el camino a la creación de aparcamientos rotatorios. Se ha encomendado al Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente que comience con los trámites necesarios para la redacción de este cambio en el PGOU referido a la creación de aparcamientos rotatorios en el centro histórico.

En el expediente que se presentará en la Comisión se recuerda que en la Memoria de Ordenación del Plan General se establecían una serie de actuaciones destinadas al fomento del transporte público completado con una serie de aparcamientos destinados a residentes y trabajadores del centro, mientras que los de carácter rotatorios estaban en las zonas limítrofes. Sin embargo, desde Urbanismo recuerdan que 18 años después de la aprobación del PGOU, "la coyuntura económica no ha permitido la realización de las acciones sobre el transporte público previstas o, a al menos, no con la celeridad deseada".

Con este paso se pretende levantar la prohibición de construir nuevos aparcamientos rotatorios en el centro histórico y permitir la continuidad de los existentes. De este modo, se procedió a "promover una consulta pública con carácter previo a la elaboración de la modificación puntual de las condiciones de implantación de los aparcamientos "para recabar la opinión de la ciudadanía". Un plazo que acabó el 8 de julio.

La situación de los aparcamientos en Sevilla

La zona de la ciudad con más demanda de aparcamiento rotatorio es la zona de intramuros en el centro histórico, no así la periferia del centro, seguida por el entorno del Hospital Virgen Macarena según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Sevilla 2030, aprobado en el mandato anterior y que sigue vigente. En el centro, el problema es la escasa oferta de aparcamiento libre en superficie unido a los 43.000 vehículos que quieren acceder a diario a esta zona. Con el actual PGOU, aquí no se pueden construir nuevos aparcamientos rotatorios, que es lo que pretende modificar este expediente. Desde hace décadas existen los de Plaza de la Concordia -Corte Inglés-, Sor Ángela, Albareda, Magdalena, etc.).

Las medidas para revertir esta situación eran en el mandato socialista la creación de una zona de acceso restringido en el centro de Sevilla que disminuya el número de vehículos que acceden a este punto y la implantación de aparcamientos disuasorios en el entorno de la almendra central del Casco Antiguo, que se constituyan en opción atractiva para las personas que se dirigen a esta zona. Esos aparcamientos rotatorios planteados en la corona del centro por el PMUS se localizan en Marqués de Paradas (258), Torneo-Barqueta (171), El Cid (249) y San Laureano (400), y responden a las propuestas presentadas por empresas de iniciativa privada en la zona. Se trata de parkings de rotación en puntos donde "existe un claro eje de conexión peatonal con las zonas de mayor atracción": Marqués de Paradas cubre el eje Magdalena-Tetuán; Torneo-Barqueta el eje Alameda de Hércules; El Cid el eje Constitución-Plaza Nueva y San Laureano el eje La Campana-Duque.

No es la primera vez que desde el Ayuntamiento se intenta la construcción de nuevos aparcamientos con carácter rotatorio. Zoido ya lo intentó en 2014 en la Gavidia, pero no salió adelante.