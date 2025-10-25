Urbanismo reparará la pasarela del lago de la Expo' 92

La pasarela del lago de la Expo y el Canal de los Descubrimientos, seco y abandonado.

El servicio de Proyectos y Obras de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a licitación el proyecto de restauración y acondicionamiento de la pasarela del lago de la Expo’92. Esta actuación busca dar solución a las graves patologías que afectan a la estructura de este puente emblemático, construido originalmente entre 1989 y 1990 para formar parte del eje este-oeste del recinto de la Exposición Universal.

La pasarela es un puente continuo de tipo colgante, con un diseño diferenciado, midiendo 72,60 metros de longitud y 21,00 metros de anchura. La estructura actual presenta varios deterioros significativos.

Oxidación y pintura: la estructura portante del tablero muestra una clara decoloración del pigmento de la pintura, patologías de oxidación, y pintadas vandálicas.

Deterioro por filtraciones: En la parte inferior del tablero metálico, los nervios están en muy mal estado, habiendo perdido capacidad mecánica por oxidación debido a las filtraciones de agua provenientes de las claraboyas.

Hormigón y barandillas: Los soportes de hormigón del mástil y el tirante presentan deterioros del revestimiento, y la barandilla metálica lateral también sufre decoloración y oxidación.

El proyecto de restauración define una serie de tareas específicas y rigurosas para abordar estos problemas, con un plazo de ejecución previsto de 2 meses.

Se abordará el tratamiento del acero (estructura de sustentación). Se repararán los nervios críticos. Para reparar los situados bajo las claraboyas, será necesario arriostrar la estructura temporalmente con perfiles metálicos. Luego se retirarán las chapas corroídas, se colocarán nuevas chapas de las mismas características y dimensiones, y se les aplicarán las capas protectoras de recubrimiento epóxico y poliuretano.

También se procederá al sellado y la protección del hormigón. Se limpiará la superficie de hormigón de los soportes y se aplicará un revestimiento de protección a base de resinas acrílicas para proteger contra la carbonatación, humedad o cloruros. Además, se aplicará un tratamiento antigrafiti. Finalmente, se sellarán las juntas entre el acero y el hormigón en la claraboya con un cordón de poliuretano para evitar futuras filtraciones.

En cuanto a la barandilla metálica, se aplicará un tratamiento de limpieza profunda (chorro de arena) y un sistema de doble capa de recubrimiento epóxico y doble capa de poliuretano acrílico.

El presupuesto base de licitación para la totalidad de las obras asciende a 74,292.68 euros, con el IVA incluido.