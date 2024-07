La US batalla ahora por recuperar el centro de Enfermería de San Juan de Dios

Un nuevo giro en la crisis desatada por la llegada de la Universidad de Comillas a Sevilla. Tras el cruce de acusaciones entre la Junta y los rectores de las universidades públicas por la adscripción del centro de Enfermería de San Juan de Dios (SJD), en Bormujos, a esta institución privada, la Hispalense ha enviado este jueves a la consejería competente una carta en la que propone ofrecer a la orden religiosa el mismo convenio que ésta rechazó en 2023. Se busca, de este modo, que la referida escuela siga ligada académicamente a la Universidad de Sevilla (US). La misiva se entrega después de que desde el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos se criticara a las universidades públicas por rechazar su oferta para vincularse al centro de SJD.

La primera serpiente de verano. Después de que el curso universitario haya acabado, la educación superior sigue copando titulares. A la guerra de comunicados de los últimos días entre la Consejería de Universidad y los rectores (representados en la AUPA, la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas), se ha sumado este jueves la carta de la US en la que ofrece la posibilidad de que el centro de SJD siga adscrito a esta institución con más de 500 años de historia.

Así lo ha referido el propio Villamandos en el Parlamento, extremo confirmado por la US a este periódico. Según fuentes de la institución académica, "ante la confusión creada en torno a la supuesta falta de disposición de la universidades andaluzas para alcanzar un acuerdo de adscripción con la Orden de San Juan de Dios, la Universidad de Sevilla quiere reiterar que siempre se ha intentando alcanzar un acuerdo con esta institución".

La pelota, en el tejado de SJD

Con tal fin, "y para que quede clara la actuación y el compromiso universitario de cada institución, la US le ha remitido a la Consejería de Universidad una carta en la que vuelve a ofrecer este jueves, 11 de julio de 2024, la firma del convenio de adscripción que ya envió al centro San Juan de Dios el 12 de marzo de 2023", refiere el mencionado escrito al que ha tenido acceso Diario de Sevilla. La pelota queda ahora en el tejado de la orden hospitalaria. "Si el centro de San Juan de Dios estuviera dispuesto a su firma, la Universidad de Sevilla lo llevaría a su sesión de consejo de gobierno de este mes de julio", concluye la carta.

Debe recordarse que el citado convenio se propuso después de que la orden de SJD pidiera en diciembre de 2022 la desadscripción de la US. Tras demorarse el procedimiento para vincularse a otra universidad, volvió a solicitar la adscripción con la Hispalense para el curso 2023/24. Fue en este momento (marzo de 2023), cuando la Universidad de Sevilla le ofreció el referido acuerdo que ahora recupera y que el año pasado rechazó SJD. La negativa llevó a la US a no admitir en su oferta para el curso que acaba de terminar las plazas del centro de Enfermería de la compañía religiosa, decisión que no tomó en cuenta la Consejería de Universidad en la propuesta enviada a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU). El asunto acabó en la Audiencia Nacional, que dio la razón al departamento que dirige Villamandos.

El precedente de la UNED

Meses atrás, la referida escuela dio a conocer que el próximo curso estará adscrita a la Universidad Pontificia de Comillas. Dicho asunto se trató en la reciente sesión de la comisión académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), donde la AUPA votó en contra de la entrada de la institución privada en la educación superior sevillana. Los rectores acusaron a la Junta de privatizar el sistema universitario de la comunidad. Alertaban de la fórmula "exprés" empleada en este caso. Se referían con tal definición a que la impartición del grado de Enfermería en SJD sólo requiere del visto bueno del consejo de gobierno de la Junta, ya que sus títulos los verifica directamente la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), proceso que todavía no ha acabado. Ello se debe a que la universidad pontificia es de carácter estatal y no está vinculada a ninguna comunidad autónoma, algo que ya sucede con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), implantada hace años en la capital andaluza.

Críticas que fueron respondidas por la consejería, que culpó a los rectores de "reclamar el cierre del centro de San Juan de Dios", al votar contra la adscripción con Comillas y no haber presentado propuesta alguna para vincularse con la escuela de Bormujos. En esta contestación, se recordó el ofrecimiento de acuerdo a la Universidad Pablo de Olavide (UPO), la cual lo rechazó. Este comunicado fue contestado por parte del presidente de la AUPA y rector de la UPO, Francisco Oliva, quien lamentó la falta de información de la Junta sobre el proceso entre SJD y la universidad pontificia.

El convenio rechazado en 2023

La orden de San Juan de Dios, a preguntas de este periódico, no ha querido pronunciarse sobre el último ofrecimiento de la US. Todo hace indicar que, tras meses de negociación con Comillas, la adscripción con la universidad privada siga adelante para el próximo curso. No en vano, ya registra un amplio excedente de solicitudes para sus 75 plazas de Enfermería.

La propuesta del nuevo convenio, según la Hispalense, pretende "un acuerdo duradero, con una permanencia en el tiempo que permita a la Universidad de Sevilla una oferta académica estable, consolidada y reconocible por la sociedad".