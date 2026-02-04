La US reanuda este jueves las clases en todos los centros salvo en Agronómica

En atención a la evolución de la situación meteorológica y siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes, la Universidad de Sevilla (US) ha informado de que se retoma con normalidad la actividad docente y académica en sus centros y campus mañana, jueves 5 de febrero de 2026.

Excepcionalmente, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) permanecerá cerrada durante el día de mañana por posible riesgo de desbordamiento del río Guadaíra.

No obstante, como medida de protección y precaución, y con el fin de minimizar riesgos, quedan suspendidas hasta nuevo aviso las actividades que impliquen permanencia o desarrollo en el exterior.

Extremar la precaución

De manera excepcional, si algún miembro de la comunidad universitaria no pudiera acudir a una actividad académica obligatoria (incluidas pruebas de evaluación) por causas derivadas de la situación meteorológica, tales como incidencias graves en el transporte público, restricciones de circulación o cortes de carreteras, dicha ausencia se considerará causa de fuerza mayor. En estos casos, la actividad o prueba deberá reprogramarse en una nueva fecha, en los términos que determine el responsable académico correspondiente.

La US hace un llamamiento expreso a la prudencia y responsabilidad de toda la comunidad universitaria. Se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos y planificar los trayectos conforme a las recomendaciones oficiales.

La Hispalense continuará en contacto con las autoridades para valorar la evolución de la situación y mantendrá informada a la comunidad universitaria a través de sus canales oficiales, así como de las actualizaciones de la Aemet y Protección Civil.