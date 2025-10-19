El vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración, en imágenes
La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevillaha comenzado los trabajos de conservación y mantenimiento en la ría de la emblemática Plaza de España. La actuación responde a un doble objetivo esencial. En primer lugar, se acomete la limpieza anual del vaso de agua. Y en paralelo, la intervención busca restaurar elementos dañados de la estructura.
1/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
2/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
3/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
4/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
5/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
6/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
7/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
8/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
9/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
10/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
11/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
12/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
13/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
14/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
15/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
16/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
17/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
18/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
19/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
20/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
21/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
22/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García
23/23Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración/José Ángel García