El vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración, en imágenes

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevillaha comenzado los trabajos de conservación y mantenimiento en la ría de la emblemática Plaza de España. La actuación responde a un doble objetivo esencial. En primer lugar, se acomete la limpieza anual del vaso de agua. Y en paralelo, la intervención busca restaurar elementos dañados de la estructura.