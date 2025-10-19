El vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración, en imágenes

Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración
La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevillaha comenzado los trabajos de conservación y mantenimiento en la ría de la emblemática Plaza de España. La actuación responde a un doble objetivo esencial. En primer lugar, se acomete la limpieza anual del vaso de agua. Y en paralelo, la intervención busca restaurar elementos dañados de la estructura.

Vaciado de la ría de la Plaza de España para su liemza y restauración
1/23 Vaciado de la ría de la Plaza de España para su limpieza y restauración / José Ángel García
