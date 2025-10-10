El Valme abre sus puertas a la salud mental con una jornada para promover la sensibilización y participación ciudadana

Mesas informativas expuestas en la entrada principal del Hospital de Valme y carteles ganadores del Concurso de Dibujo con usuarios y familiares, profesionales, responsables del servicio de Salud Mental, dirección y tejido asociativo.

El servicio de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha celebrado este viernes en el Hospital Universitario de Valme una jornada especial para visibilizar la importancia de la salud mental. Este evento se anticipa a la conmemoración mundial del 10 de octubre, que este año 2025 se desarrolla bajo el lema Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental, buscando resaltar la necesidad de proteger y priorizar el bienestar psicológico en todos los ámbitos.

La programación comenzó con mesas informativas en la entrada principal del centro hospitalario, donde usuarios y profesionales del Hospital de Día y Comunidad Terapéutica participaron junto a diversas asociaciones como Asaenes, Faisem, Dime, Avance, Avasis y Randstad. En estos espacios se expusieron carteles informativos y manualidades realizadas por los propios usuarios, creando un ambiente de interacción directa con los visitantes.

El acto central tuvo lugar en el salón de actos con la bienvenida de Matilde Blanco, jefa del servicio de Salud Mental del Área. Durante el evento, se presentaron los dibujos ganadores del III Concurso Artístico organizado por la Comisión de Humanización, donde participaron usuarios de las unidades de Salud Mental, del Soporte Diurno de FAISEM y de la red de Asociaciones colaboradoras.

Red asistencial completa al servicio de los pacientes

El dibujo ganador, obra de un usuario del área sanitaria, ha ilustrado el cartel oficial de esta efeméride en todos los dispositivos asistenciales de Salud Mental de la zona. Como reconocimiento, el autor recibió material artístico que incluía una agenda, un cuaderno de mandalas, varios lápices de colores, un cuaderno adicional y una caja de rotuladores, fomentando así la expresión artística como herramienta terapéutica fundamental.

La jornada continuó con lecturas poéticas y la presentación del Manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental, complementada con una actuación musical a cargo de un usuario del servicio, demostrando el papel esencial que juegan las actividades culturales en el proceso terapéutico.

El servicio de Salud Mental del Área Sur de Sevilla cuenta con una extensa cartera de servicios y dispositivos asistenciales adaptados a las diferentes necesidades de sus pacientes. Con un equipo de casi 200 profesionales de diversos perfiles y especialización, la atención se estructura a través de dispositivos como la Unidad de Hospitalización de Agudos, la Comunidad Terapéutica, la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, el Hospital de Día y diversas unidades comunitarias distribuidas estratégicamente por el sur de la provincia sevillana.

Estas iniciativas, organizadas anualmente, refuerzan la interacción con la población general para sensibilizar y concienciar sobre la lucha contra el estigma asociado a los problemas de salud mental. Un valor añadido fundamental es la participación activa del tejido asociativo y las familias, logrando una implicación conjunta que visibiliza la importancia del cuidado de estas patologías en la sociedad actual.