El Hospital de Valme convierte a Sevilla en epicentro mundial de la cirugía hepática

De Sevilla al mundo. El Hospital Universitario de Valme ha logrado que una formación altamente especializada, nacida para cubrir un vacío docente en la cirugía hepática, traspase fronteras y se consolide como referente nacional e internacional en ecografía hepática intraoperatoria, una técnica clave para una cirugía más precisa y segura.

El centro sevillano acaba de cerrar la séptima edición de un curso que ya es un hito en la formación quirúrgica en España. Se trata del Curso de Ecografía Hepática Intraoperatoria, una iniciativa pionera y única a nivel nacional que, desde su puesta en marcha, ha permitido formar a cerca de 180 cirujanos generales españoles en una técnica altamente especializada y de creciente importancia en la cirugía hepatobiliopancreática.

El doctor Pablo Parra junto al otro codirector del curso el doctor Alejandro Serrablo acompañados con cirujanos docentes del hospital sevillano y cirujanos inscritos como alumnos de la actividad formativa. / H. U. V.

El balance del año 2025 marca un punto de inflexión en la trayectoria de este programa docente. Por un lado, el aumento sostenido de la demanda ha llevado a duplicar el número de ediciones anuales, pasando de dos a cuatro cursos celebrados en un solo año. Por otro, y como novedad más destacada, la formación ha dado el salto internacional al incorporar en su última edición a cirujanos procedentes de Italia, Portugal y México. Especialistas extranjeros que se suman a profesionales de prácticamente todo el territorio nacional -Galicia, Murcia, Castilla o Andalucía- que acuden a Sevilla atraídos por una oferta formativa sin precedentes.

Durante 2025 se han formado 33 cirujanos pertenecientes a 23 hospitales, un dato que refleja el creciente interés por dominar una técnica considerada hoy un auténtico valor añadido para la práctica quirúrgica avanzada. El curso está organizado y codirigido por el Hospital Universitario de Valme y el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, combinando ediciones online con fases presenciales celebradas en ambos centros, lo que refuerza su alcance y proyección.

Al frente de esta iniciativa se encuentran Pablo Parra Membrives y Alejandro Serrablo Requejo, cirujanos jefes del Hospital Universitario de Valme y del Hospital Miguel Servet, respectivamente. Ambos dirigen una actividad formativa específicamente orientada a la cirugía hepatobiliopancreática, una subespecialidad de la cirugía digestiva en la que la ecografía intraoperatoria se ha consolidado como una herramienta fundamental. Su carácter complementario durante la intervención quirúrgica y los beneficios que aporta en el manejo de las lesiones hepáticas la convierten en una técnica cada vez más demandada.

El jefe de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Valme, el doctor Pablo Parra, durante en aula docente del hospital sevillano dotada para la simulación clínica. / H. U. V.

"Dominar esta técnica es un plus de calidad asistencial para cualquier cirujano que se vaya a dedicar a este tipo de cirugía", subraya Pablo Parra. En su opinión, la ecografía hepática intraoperatoria "facilita y ayuda en la cirugía hepática, convirtiéndola en más segura". Sus ventajas son especialmente relevantes en el ámbito oncológico, donde permite una visión más precisa de la anatomía hepática y contribuye a optimizar la resección de tumores, aumentando las garantías para el paciente.

El alto nivel del curso se sustenta en la experiencia de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática del hospital sevillano, integrada por profesionales con una elevada capacitación técnica y un profundo conocimiento de esta compleja herramienta diagnóstica y terapéutica. Sus cirujanos se han convertido en referentes nacionales, participando de forma habitual en congresos, charlas y talleres científicos. En la edición celebrada en Sevilla, junto a los directores del curso, ejercen como docentes Darío Martínez, Granada Jiménez, José Manuel Lorente y Alberto Gallego, todos ellos cirujanos del Hospital Universitario de Valme.

Según explican los directores de la formación, la ecografía hepática intraoperatoria requiere una formación específica que va más allá del aprendizaje rutinario de cualquier cirujano general. Se trata de una técnica compleja que exige integrar conocimientos avanzados de anatomía hepática con habilidades prácticas tanto en cirugía abierta como laparoscópica. Precisamente esa integración es la que ha convertido al curso en una propuesta novedosa y altamente valorada en el panorama formativo nacional.

El programa docente aborda desde los fundamentos teóricos de la imagen por ultrasonidos hasta el análisis de los equipos disponibles y sus aplicaciones en cirugía hepática, biliar y pancreática. Incluye, además, los avances más recientes y el enfoque práctico del profesional que utiliza esta herramienta de forma cotidiana en el quirófano. Todo ello se traduce en una formación exhaustiva, actualizada y estrechamente ligada a la realidad asistencial.

Fruto del liderazgo del Hospital Universitario de Valme en este ámbito, el centro sevillano y el Hospital Miguel Servet han sido también autores de la primera publicación en castellano sobre ecografía hepática intraoperatoria. Este manual, que constituye el soporte teórico del curso, se ha convertido en una referencia imprescindible. Ya se encuentra en su segunda edición, con textos e imágenes renovados, y sigue siendo el único existente en español. Con 425 páginas, 20 temas que cubren todos los aspectos teóricos esenciales, numerosos vídeos didácticos e imágenes ecográficas, ofrece además comunicación interactiva con los profesores para resolver dudas durante el aprendizaje.

El curso, bloque a bloque

La formación destaca igualmente por su enfoque práctico y su desarrollo en un entorno real. Los alumnos tienen la oportunidad de asistir a intervenciones de cirugía hepática junto a expertos en ecografía intraoperatoria, observando de primera mano cómo se integra la técnica durante la operación. Esta experiencia se completa con el adiestramiento en la exploración ecográfica en condiciones reales de quirófano.

Dos cirujanos docentes del curso, a la izquierda el el doctor Alberto Gallego y a la derecha el doctior Darío Baena. / Paula Adones (H. U. V. )

El curso incorpora también una intensa formación práctica con simuladores quirúrgicos. Para ello se dispone de ecógrafos quirúrgicos de alta gama, con sondas específicas tanto para ecografía abierta como laparoscópica, así como de simuladores hepáticos diseñados para reproducir una anatomía interna realista y diferentes lesiones patológicas. Los participantes aprenden además técnicas de punción ecodirigida y el uso del Doppler para la medición de flujos, todo ello en un entorno controlado que favorece el aprendizaje progresivo y seguro.

La estructura del curso se divide en dos grandes bloques. El primero es una fase online, que se extiende durante varios meses y ofrece acceso a contenidos teóricos, material audiovisual y sistemas de autoevaluación a través de una plataforma digital. El segundo bloque es presencial y tiene una duración de dos días. En la primera jornada, los alumnos participan en un Aula de Formación donde se repasan conceptos, se imparten clases interactivas y se toma contacto con el ecógrafo y su manejo básico. Posteriormente, trabajan con un hígado sintético en 3D que recrea fielmente la anatomía hepática, aprendiendo a realizar exploraciones y punciones guiadas por ecografía.

La segunda jornada se desarrolla en el bloque quirúrgico del hospital organizador. Los cirujanos inscritos asisten a dos intervenciones reales de cirugía hepática, observando cómo los especialistas aplican la ecografía intraoperatoria durante la operación. Una cámara instalada en el quirófano retransmite el procedimiento a una pantalla, facilitando la visualización y el aprendizaje del alumnado.

Este modelo formativo se apoya en el Aula de Simulación Clínica del Hospital Universitario de Valme, un espacio dotado con tecnología avanzada que refuerza el compromiso del centro con una docencia innovadora orientada a mejorar la calidad asistencial y la seguridad del paciente. La simulación clínica permite recrear situaciones asistenciales de alta fidelidad y entrenar a los profesionales en procedimientos que van desde los más básicos hasta intervenciones de gran complejidad.

El equipamiento del aula incluye una mesa quirúrgica, seis ecógrafos, dos simuladores de ecografía hepática, un simulador de ecografía abdominal de Urgencias, dos pelvitrainer para cirugía laparoscópica, un respirador, un desfibrilador y material audiovisual complementario. Una infraestructura que sitúa al Hospital Universitario de Valme a la vanguardia de la formación sanitaria y explica por qué su curso de ecografía hepática intraoperatoria no solo se consolida en España, sino que empieza ya a proyectarse más allá de nuestras fronteras.