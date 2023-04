Los vecinos de los Jardines del Valle podrán seguir aparcando en el solar durante las obras

Los vecinos de los Jardines del Valle ganan tiempo y podrán seguir aparcando en el solar donde la Consejería de Educación tiene proyectado un nuevo y necesario colegio en el Casco Antiguo. La Agencia Pública Andaluza de Educación habría llegado a un acuerdo con la empresa adjudicataria de las obras para que las catas arqueológicas, paso previo al inicio de las obras, se hagan por fases y no a la vez y eso permitirá que no todos los vecinos tengan que abandonar el aparcamiento sino que lo irán haciendo poco a poco, por lo que el parking se podrá seguir usando mientras.

La noticia ha sido comunicada este viernes por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, que se apunta el tanto tras la reunión con los afectados que el candidato a la Alcaldía, José Luis Sanz, mantuvo el viernes de la semana pasada. "Sanz se reunió el pasado viernes con los vecinos afectados y le estuvo indicando posibles alternativas que se pueden llevar a cabo y que estudiará cuando llegue a la Alcaldía, pero mientras, se comprometió con ellos a mediar con la Consejería de Educación para que no tengan que abandonar el aparcamiento en 15 días y con prisas", afirma el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa. "Gracias a esta mediación la Agencia Pública Andaluza de Educación ha llegado a un acuerdo con la empresa adjudicataria de las obras para que las catas arqueológicas se hagan por fases y no a la vez. Al hacerse por fases supondrá que no todos los vecinos tendrán que abandonar el aparcamiento sino que lo irán haciendo poco a poco y el parking se podrá seguir usando mientras", añade.

"Esto supone que los vecinos no tendrán que abandonar el aparcamiento en 15 días y disponen de más tiempo para buscar alternativas", ha insistido de la Rosa, quien ha señalado que "desde el PP ya se tienen pensadas posibles alternativas de aparcamientos para ofrecer soluciones a estos vecinos".

Por su parte, las fuentes municipales consultadas, reconocen, igualmente, haber iniciado los trámites para aplazar el desalojo de los vecinos. "El Ayuntamiento ya había contactado con la Junta para pedirle que se aplazara la orden de desalojo hasta que se licitaran, adjudicaran y se formalizara el contrato de obras del colegio, tramitación que se puede alargar meses, puesto que los trabajos arqueológicos pueden ser perfectamente compatibles con el mantenimiento del solar para aparcamiento", explican desde el Consistorio sevillano que, aseguran que, hasta el momento, no han obtenido oficialmente "ninguna respuesta de la Junta de Andalucía".

Según las primeras previsiones que maneja en estos momentos la Consejería de Educación, las obras podrían licitarse en septiembre, una vez concluyan las catas y ca construcción durará unos 14 meses, por lo que el nuevo colegio estará disponible antes de 2025.

El caso saltó a la prensa a principios de mes cuando, como adelantó este periódico, en base a las quejas recibidas por los vecinos afectados, estos recibieron la orden de desalojo de los terrenos que llevan años usando como aparcamiento a través de unos carteles pegados por la zona. Los vecinos exigían alternativas al Ayuntamiento ya que, aseguraron, el aparcamiento estaría siendo usado por unas 250 familias. La orden de desalojo dictada por el gobierno municipal provenía de las reclamación del abandono del solar por parte de la Consejería de Educación para el inicio de las catas arqueológicas, previa al inicio de la construcción.

La parcela en cuestión se encuentra junto a los Jardines del Valle, en la calle Cristo de las Cinco Llagas y entre Sol y Verónica. Se trata de un terreno calificado en el PGOU como de servicio de interés público y social, catalogación que incluye los colegios. En la mismas lleva más de una década proyectada la construcción de la escuela para niños de Infantil y Primaria, sin embargo, durante años ha sido utilizada como un aparcamiento para residentes a través de una concesión de la Junta al Ayuntamiento para uso municipal de estos terrenos, explotados como parking por la empresa de Aparcamientos Urbanos de Sevilla S.A. (Aussa). Los vecinos explican que pagan 40 euros por vehículo y que son unas plazas "muy solicitadas" por la carencia de aparcamiento en la zona por las que, incluso, algunos han estado "años esperando".