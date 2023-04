El Retiro Obrero de Sevilla lleva una semana con seis calles a oscuras

Los vecinos del Retiro Obrero de Sevilla llevan desde el viernes previo a la Feria de Abril con las calles a oscuras porque las farolas no alumbran. Los residentes lamentan no haber recibido información alguna del Ayuntamiento de Sevilla sobre lo que estaba sucediendo.

Las calles afectadas por la falta de luz en la vía pública son seis: Previsión (tramo de Retiro Obrero), Francisco Moraga, Amante Laffón, Gumersindo Azcárate, General Marvá y José Maluquer.

"Han sido casi decenas de llamadas realizadas por los vecinos al servicio 112, al 010 y a la App de atención al ciudadano "Sevilla Tú Ciudad" del Ayuntamiento de Sevilla. Día tras día hemos vivido esta situación y lo peor es que ni se soluciona ni se explica. Sólo se recoge la incidencia. Así nos lo hace saber la persona que procura calmar al indignado vecino. Hay vecinos que se lo han comunicado directamente al alcalde Antonio Muñoz aprovechando un encuentro en la Feria, y seguimos igual", lamentaba este jueves Basilio Moreno, de la Asociación Histórica Retiro Obrero.

Moreno recalca que "el barrio entero del Retiro Obrero de Sevilla está muy indignado, y así lo expongo a través de este comunicado como representante de los vecinos. No sólo vemos como no se respeta nuestra historia y patrimonio mirando para otro lado con nuestras demandas. Ahora es en lo esencial. ¿Ni una nota informativa a los afectados? No es forma de proceder, 6 noches son 7 días en reponer...", protesta el representante vecinal.

"Desde la misma noche del día 21 de abril una oscuridad ocupa las calles de la Barriada del Retiro Obrero, ya suman 6 noches con esa situación. Es muy desagradable e inseguro el moverte con esa oscuridad, no sólo para un ciudadano normal, más aún para la mayoría de moradores de este barrio, que ya son mayores y peinan canas. Esta situación hace aumentar el riesgo de una caída con sus consecuencias, un mal susto por una sombra irreconocible. Y no mencionamos situaciones aún más alarmantes que atraen a amigos de lo ajeno", se queja Basilio Moreno, de la Asociación Histórica Retiro Obrero.

A preguntas de este periódico, el Ayuntamiento de Sevilla ha explicado este viernes que la causa de que las farolas estén sin luz se debe al "robo de cables" y anuncia que en la noche de este viernes deben iluminar con normalidad tras haber sido reparadas. El Consistorio asegura que la reparación de las farolas se ha ido realizando a lo largo de esta semana. "Ya están repuestos todos los conductores robados, trabajos que se han ido realizando esta semana. Ayer [este jueves] las únicas calles no alumbradas fueron Amante Laffón y General Marvá pero esta mañana [este viernes] se han terminado de reponer los conductos robados, así que esta noche estarán encendidas".