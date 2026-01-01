Los vecinos de La Bachillera y Padre Pío pasaron la Nochevieja a oscuras sin luz, denuncia Podemos Sevilla

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha denunciado este jueves la situación vivida en Nochevieja en las barriadas de Padre Pío y La Bachillera, donde centenares de familias pasaron la noche de fin de año sin suministro eléctrico desde aproximadamente las 19:35 horas, en plena bajada de temperaturas y sin posibilidad de utilizar calefacción ni electrodomésticos.

“Mientras en el centro de Sevilla se protegía la iluminación ornamental y el consumo turístico, en algunos barrios se apagaba la vida cotidiana. Esto no es una avería puntual, es una expresión brutal de desigualdad”, ha señalado Hornillo.

La edil ha subrayado que los cortes de luz reiterados en estos barrios no pueden seguir tratándose como incidencias aisladas, sino como el resultado de años de falta de inversión en las infraestructuras eléctricas por parte de Endesa, con la permisividad del gobierno de José Luis Sanz. “Hay barrios donde la red eléctrica no soporta la demanda actual porque nadie ha querido invertir lo necesario. Y cuando eso pasa siempre se apaga el mismo lado de la ciudad”, ha afirmado.

En esta línea, Hornillo ha recordado la responsabilidad de Endesa en esta problemática al no garantizar un suministro digno en todos los barrios y ha lamentado que el Partido Popular siga mirando a otro lado “mientras una empresa privada decide quién pasa frío y quién no, lo que convierte los cortes de luz en problema profundamente político”.

Para la concejala de Podemos lo ocurrido en Nochevieja es un ejemplo claro de pobreza energética estructural, agravada por la desigualdad territorial. “Celebrar la entrada del año a la luz de las velas, sin calefacción y con niños y personas mayores en casa, no es una anécdota. Es una vulneración de derechos básicos en pleno siglo XXI”, ha remarcado.

Así, desde Podemos Sevilla han exigido una auditoría urgente del estado de la red eléctrica en los barrios afectados, la publicación de un calendario público, concreto y verificable de inversiones por parte de Endesa, y que el Ayuntamiento de Sevilla asuma de una vez sus competencias, deje de actuar como espectador y exija responsabilidades a la empresa eléctrica, incluyendo sanciones, cuando no se garantice un suministro digno a toda la ciudadanía.

“La luz no puede depender del código postal. Una ciudad que presume de alumbrado navideño, de turismo y grandes eventos no puede permitir que parte de su vecindario viva con miedo a que se apague la calefacción cada vez que llegan picos de consumo”, ha concluido la dirigente municipal.