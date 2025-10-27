Vecinos y ecologistas convocan una “zombi-manifestación” contra el impacto negativo del turismo masivo en Sevilla

Once asociaciones vecinales y ecologistas han convocado para el sábado 1 de noviembre una “zombi-manifestación”, como acción de denuncia ante el impacto negativo del turismo masivo y la especulación con la vivienda. Esta situación, advierten, “está expulsando a la gente de los barrios y convirtiendo la ciudad en un parque temático dónde nadie puede vivir”.

Bajo el lema ‘Tanto turismo da miedo’ hacen un llamamiento a la ciudadanía a que participen en esta performance disfrazados de zombi con una maleta y una pancarta marchando a las 12:00 horas desde el Arco de la Macarena hasta la Alameda de Hércules.

Las entidades que convocan son AV La Revuelta (Centro), AV Haciendo Barrio (Macarena), AV Triana Norte, Peña Cultural Mi Barrio (Santa Pablo- Santa Justa) y AV San Diego, así como el Pulmón Verde, Ecologistas en Acción, Casa Grande del Pumarejo, Espacio Verde el Cortijo del Cuarto, Sevilla Para Vivir y Sevilla se Muere.

El cartel de la convocatoria de manifestación contra el turismo masivo en Sevilla / M.G.

Estas entidades reclaman a la administración local la aplicación de una moratoria a nuevas licencias de viviendas y apartamentos turísticos con el objetivo de que “no se pierda ni una vivienda más” y demandan “la reversión progresiva de los pisos turísticos a piso residencial”. En la misma línea, las asociaciones exigen “inspecciones reales”, así como “sanciones y cierres efectivos” de todos aquellos alojamientos turísticos ilegales.

“Detrás de cada zombi con selfie hay una casa que ya no es hogar, un vecindario que se vacía, un comercio que echa el cierre. Sevilla se está quedando sin alma”, sentencia el manifiesto que han difundido las entidades. Lamentan el papel del Ayuntamiento de Sevilla que “mira hacia otro lado” mientras la capital hispalense lidera el ranking de pisos turísticos ilegales.

“No queremos una Sevilla-museo, ni un decorado para visitantes. Queremos una Sevilla viva, donde quepa su gente, su comercio, su memoria, su futuro”, han reivindicado las entidades que aseguran que “sin vecinas, no hay ciudad y sin vivienda no hay vida”.