Los vecinos de Francisco de Ariño rechazan la eliminación de 20 plazas de aparcamiento por obras de Emasesa

La asociación de vecinos El Triángulo, con domicilio en calle Jabugo 30 de Sevilla, rechaza la desaparición de 20 plazas de aparcamiento a cuenta de las obras de Emasesa que se van a ejecutar en la calle Francisco de Ariño. Cuando las obras estén terminadas, parte de las zonas de aparcamientos de vehículos habrán sido sustituidas por otras en cordón, lo que provocará una disminución de unos veinte aparcamientos.

La asamblea de esta asociación ha acordado comenzar una recogida de firmas entre los vecinos de la calle, por considerar que es "inaceptable que el plan de remodelación de la calle provoque una disminución de una veintena de aparcamientos de los existentes actualmente", dados los problemas de aparcamiento que sufre esta zona. Los residentes califican de "odisea" poder encontrar un aparcamiento para sus vehículos.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa metropopolitana de aguas Emasesa, va a desarrollar el proyecto para la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Francisco de Ariño, entre calle Arrollo y carretera de Carmona. Distrito San Pablo-Santa Justa. Sevilla. La asociación de vecinos lamenta que no ha recibido respuesta al escrito dirigido al alcalde de Sevilla para solicitarle una reunión, con la empresa Emasesa o el servicio municipal que coordinará estas obras, con el fin de recibir información sobre las diferentes actuaciones que se realizarán en la citada calle de cara a informar a los vecinos de las diferentes actuaciones que se desarrollarán en el proyecto.

La entidad vecinal ha realizado una primera información a los vecinos/as con un cartel informativo colocado en los portales de las comunidades y en los comercios de la calle donde se detalla un resumen estas obras de remodelación que afectarán a las redes de saneamiento, al ancho de las aceras, a los árboles y a las zonas de aparcamiento.

El proyecto de reforma contempla la sustitución de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento de agua (alcantarillado), que están bastante deterioradas. Se reurbanizarán los acerados y la calzada para colocar las aceras nuevas y reasfaltar la calle. También se renovarán y ampliarán las zonas peatonales y se disminuirá ligeramente el ancho de los dos carriles en los dos sentidos, afectando algo más a la anchura de las aceras de los números pares. Estos cambios en el acerado conllevarán una ligera modificación del trazado actual del carril bici. A la finalización de las obras está prevista la plantación de árboles en los acerados.