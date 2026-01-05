Vecinos de Los Remedios piden un centro especial para mayores en Vera Sevilla

Las asociaciones SOS Distrito 41011 y la Asociación de Vecinos de Los Remedios están recogiendo firmas para solicitar la intervención del Defensor del Pueblo ante la decisión municipal de destinar aproximadamente el 25% del espacio del Proyecto Vera Sevilla –antiguos terrenos de Altadis– al traslado de las oficinas del Distrito –que ahora mismo se encuentran en régimen de alquiler en la Avenida República Argentina–. En lugar de estas oficinas, querrían un Centro de Participación Activa (CPA) destinado a los mayores del barrio. Según indica Juan Núñez a este periódico, portavoz de la Asociación de Vecinos de Los Remedios, “el que tenemos más cerca es el de Triana y está llegando al Puente del Cristo de la Expiración”. Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla defiende que el 75% de la zona conocida como Casas de Ingenieros –unos 950 m² – se destinará a salas de usos múltiples “para el disfrute directo del vecindario, como pueden ser sala de estudio, lectura y desarrollo de talleres socioculturales, compatible con otras actividades”.

Sin embargo, los vecinos consideran que esto es insuficiente –el CPA de Triana tiene 2.000 m²– y que llevan años reclamando un espacio como el del barrio vecino o los de zonas como Nervión y el Centro. “Casi el 30% de la población del barrio tiene más de 60 años, por encima de la media sevillana y creemos que este centro es una necesidad social básica, no un capricho”, argumenta Núñez. Además, denuncia que “no ha habido una consulta real ni un debate previo” por parte del gobierno municipal.

Las asociaciones recuerdan en un comunicado que Los Remedios soporta de forma directa los efectos de la Feria de Abril, con semanas de cortes, ruidos y pérdida de aparcamientos, mientras este evento genera entre 800 y 1.000 millones de euros por edición para la economía hispalense. “Resulta difícil de entender que, como compensación a un barrio que sostiene uno de los mayores motores económicos de la ciudad, se le recorte su escaso suelo social para ahorrar un alquiler municipal”, señalan en su escrito.

Por su parte, fuentes municipales ponen en valor que los vecinos de Los Remedios contarán con un espacio de más de mil metros cuadrados dentro del proyecto Vera Sevilla. Concretamente, se trata de la zona conocida como Casas de Ingenieros que cuenta con 1.273 m². El Consistorio insiste en que dentro de este espacio, aproximadamente 950 m² se destinarán a “diferentes salas de usos múltiples para el disfrute directo del vecindario”. El 25% restante, unos 320 m², albergará las oficinas del Distrito Los Remedios, de manera que trasladará hasta aquí su sede hasta ahora ubicada en República Argentina que se encontraba en régimen de alquiler sin ser de propiedad municipal.

Además, la conocida como Casa del Guarda, con 226 m², acogerá una nueva comisaría de Policía Local y una oficina de las empresas municipales para la atención directa al ciudadano.

El alcalde, José Luis Sanz, señala que “para este gobierno es prioritario que los vecinos tengan un lugar preferente dentro del proyecto más importante de la historia de Los Remedios”.