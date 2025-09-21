"Menos veladores y más carriles bicis": Cientos de manifestantes protestan contra el fin del carril bici en la Avenida de la Constitución

"Menos veladores y más carriles bicis" ha sido una de las consignas que más ha sonado en la concentración protagonizada por cientos de ciclistas y patinadores -400 según la organización- que han protestado esta mañana de domingo contra el fin del carril bici en la Avenida de la Constitución. Una marcha que ha empezado a las 11:00 horas en la Alameda de Hércules y que ha terminado en la Puerta de Jerez sin incidentes.

El detonante de la concentración ha sido, según ha explicado a este periódico Francisco Meirinhos, vicepresidente de la asociación A Contramano, el anuncio de la supresión del carril bici en la Avenida de la Constitución: "No estamos de acuerdo, porque es el único que penetra en el centro".

La alternativa sería, según explicó el gobierno municipal a comienzos de septiembre, una vía perimetral por Paseo Colón. Medida que no ha gustado a los afectados al considerar que no podrían entrar de forma directa en el Casco Antiguo y que se rompería la columna vertebral de uno de los distritos con mayor movilidad activa. "No es lo mismo rodear el centro en coche que en bicicleta, se debe favorecer a la gente que usa un transporte sostenible", ha apuntado Meirinhos. En este sentido, ha hecho especial hincapié en que al gobierno municipal "le interesa la fluidez de los coches" y dar "facilidades al vehículo privado". La consecuencia directa de esta preferencia será, a su juicio, "más contaminación".

Así lo han expresado también en el manifiesto que se ha leído al fin de la manifestación en la Puerta de Jerez. Un escrito en el que también han señalado a los veladores con el dedo: "Ahora el Ayuntamiento dice que reducirá el espacio ocupado por el tranvía, de dos vías a una, para concedérselo al peatón. Curiosamente, no reducirá el excesivo espacio dedicado a veladores. De hecho, cuando el carril bici se elimine, los veladores no estarán limitados por esa barrera que ahora les contiene y podrán expandirse hasta el tranvía".

También han reclamado, como ya hicieron hace más de un año, una reunión con el gobierno municipal para "estudiar el tráfico ciclista en el centro y crear ejes de movilidad de norte a sur y de este a oeste, pero seguimos sin recibir respuesta".

La supresión del carril bici no solo afectará a ciclistas, también a patinadores. "Pedimos un mejor mantenimiento del carril bici, porque se están quitando infraestructuras", han señalado a Diario de Sevilla Javier Guerra y César Polo, de Sevilla Roller Party. Ambos han explicado que se han llevado a cabo "verdaderos despropósitos" en Luis de Morales, donde el carril bici fue sustituido por un itinerario ciclista con prioridad de paso peatonal cuando se inauguró la ampliación del tranvía. Pero también han denunciado la situación que se da en San Jacinto y en Asunción, vías donde se corta el tráfico al ciclista en Semana Santa, Feria y Navidad.

"No queremos que se olviden a los usuarios del carril bici para priorizar negocios y visitantes", han denunciado Guerra y Polo, quienes han sostenido que "intentamos dar una alternativa de movilidad más sostenible y encontramos inconvenientes".