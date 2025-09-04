OCU Sevilla rechaza la retirada del carril bici en la Avenida de la Constitución

La delegación en Sevilla de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha manifestado su desacuerdo con la intención del Ayuntamiento de eliminar el carril bici de la Avenida de la Constitución, una de las principales arterias del centro histórico sevillano. Esta reacción se produce tras el anuncio realizado por el alcalde hace unos días, en el marco del plan municipal de reordenación de la emblemática vía, donde se contemplaba la posibilidad de suprimir la actual infraestructura ciclista.

Desde la OCU se subraya que el carril bici no constituye el principal problema a resolver en dicha avenida. Según la entidad, "no debe ser el problema a solucionar en esta emblemática y monumental vía", ya que consideran que existen asuntos de mayor calado, como la creciente presencia de veladores y el intenso flujo peatonal, especialmente durante los meses turísticos.

La OCU destaca la necesidad de fomentar modelos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente en las ciudades. Para ello, insiste en que la red de carriles bici debe ser "completa, continua, uniforme, directa, reconocible, tupida y debe atravesar vías principales", de acuerdo con los criterios técnicos ampliamente reconocidos en el ámbito de la movilidad urbana. Así, argumentan que eliminar el trazado ciclista en la Avenida de la Constitución supondría "un retroceso", máxime cuando Sevilla "lleva lustros a la vanguardia del fomento del uso de la bicicleta en España" y ha logrado consolidar su red ciclista como una de las referencias nacionales.

Factores que afectan a la convivencia de usos

Existen, según la organización, varios factores que alteran la convivencia y la movilidad en la Avenida de la Constitución. Entre ellos, la saturación de terrazas y veladores en los márgenes de la vía, la carencia de sombra natural –"la falta de sombra y arbolado"– y la coexistencia de infraestructuras como el trazado del tranvía. Además, la alta intensidad de paso de visitantes y locales, debido al papel de la Avenida como enclave monumental y paseo histórico, genera una presión constante sobre el espacio público. En este sentido, la OCU considera que el carril bici, "con prioridad peatonal", no es el principal factor que dificulta el tránsito peatonal, sino que la ocupación hostelera tiene un peso determinante en la situación actual.

La delegación sevillana de la OCU aboga por un rediseño de la Avenida que preserve el espacio para la movilidad ciclista. La organización propone que "se mantenga la prioridad peatonal y se limiten los horarios del carril bici si fuera preciso"; sin embargo, insisten en la importancia de evitar que su supresión responda a la "saturación de veladores que impide el normal tránsito de los peatones, precisamente en las zonas arboladas".

En línea con sus propuestas, la OCU recuerda la relevancia de apostar por una movilidad eficiente y baja en emisiones. "OCU apuesta por una movilidad más racional y sostenible, donde desplazarse con medios menos contaminantes, como el patinete, la bicicleta o a pie sea una alternativa real y asequible para los ciudadanos.", sostiene la entidad. Tal y como subrayan, las infraestructuras para el uso de la bicicleta "son imprescindibles" y demandan que "los ayuntamientos de las grandes ciudades, como Sevilla, sean más ambiciosos al adaptar el espacio a la circulación cómoda y segura de la bici".