Las ventajas de la construcción modular o industrializada en costes, tiempo y trabajadores frente a la tradicional

El arquitecto Juan Manuel Rojas ha defendido este jueves que “la construcción tradicional está condenada” en una sesión celebrada en el Colegio de la Arquitectura Técnica para sentar las bases sobre la construcción industrializada. Con esa rotundidad ha expuesto el arquitecto la situación actual de la construcción tradicional frente a la construcción modular o industrializada, en el ámbito del Centro de Negocios de la Edificación, un hub pionero de referencia en la construcción, en el que confluyen tendencias, inversión, innovación, formación y oportunidades de negocio.

Rojas ha manifestado que “si hacemos un seguimiento del estado laboral del sector, más del cincuenta por ciento de los trabajadores tienen más de 50 años y no existe relevo generacional. Si ahora hay problemas para encontrar trabajadores y tenemos obras completamente paradas por esta causa, dentro de unos años todo irá a peor. Es necesario cambiar la forma de pensar: en los Países Bajos, la construcción industrializada ocupa el 50% de todas las obras, mientras que en España sólo llegamos al 1%”, defiende.

Según Rojas, para paliar esta situación es necesario pensar en otras formas de hacer la arquitectura y la construcción “porque no podemos dejar de construir y de hacer viviendas y edificios”. Para ello, plantea que la única vía es la construcción modular o industrializada, que facilita menos intensidad de la mano de obra. “El gran problema por el que la construcción ha ido subiendo casi el 30% -señala- es el aumento del coste laboral de los trabajadores: es imposible mantener los salarios que había hace unos años. Asimismo, la productividad laboral es muy baja frente a este nuevo método constructivo”. Para resolver esta ecuación, “que nos lleva al desastre”, lo único válido es conseguir una mayor productividad por empleado: abaratar los costes y ser más competitivos económicamente en los productos que se ofrecen a la sociedad. “La única solución es dejar de construir in situ y que los edificios sean fabricados”, afirma el arquitecto.

El arquitecto Juan Manuel Rojas y Helena Ruiz, presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, este jueves. / Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla

En cuanto a los costes y tiempos de ejecución, Rojas señala que “en la construcción industrializada se sabe, de antemano, cuándo va a estar finalizada y cuánto va a costar: esa es la primera de las grandes virtudes”. En las obras hibrídas, aquellas que utilizan los dos métodos, el arquitecto señala que “cuanto más porcentaje industrializado tiene la obra, se da más fiabilidad al proceso constructivo y existe un mayor cumplimiento de los plazos, así como menos desviación de los costes. Puedo afirmar que aquellas obras cuyo proceso es completamente industrializado, no tienen desviaciones de costes ni de plazos de finalización. Las incidencias (climatológicas o salariales, principalmente) no existen”.

Claro ejemplo de esta afirmación es la compra de materiales: mientras que en la construcción tradicional el constructor adquiere los materiales por certificaciones de obra, en la construcción industrializada (realizada en fábrica) se adquieren los materiales al comenzar la obra “lo que lleva también a evitar las fluctuaciones de los precios de los materiales”, matiza Rojas.

En esta jornada han intervenido también tres especialistas en construcción industrializada:

José Gázquez (Quijada Prefabricados de Hormigón) ha señalado que las fachadas preconstruidas “tienen un importante ahorro en medios auxiliares”.

Bruno Ordaz (NEVO) ha basado su intervención sobre la plural bajada de los costes y los tiempos.

Y Raúl Mora (HIPUR) ha afirmado que “en la instalación de ascensores, extremo al que se dedica nuestra empresa, el verdadero ahorro es en los tiempos de ejecución”.

La construcción industrializada o modular (también conocida como construcción off-site) se basa en la pre-fabricación en una factoría de las piezas que componen una edificación, para posteriormente, una vez realizado el movimiento de tierras y la cimentación del terreno donde se va a instalar, proceder al montaje de las diferentes piezas que componen la construcción, que son ensambladas in situ según los planos constructivos.

Este método reporta para el usuario final un importante control en el tiempo de ejecución y entrega y el control de costes, desapareciendo así prácticamente las demoras y las desviaciones presupuestarias. Asimismo, es importante reseñar que en una obra tradicional siempre surgen los imprevistos, algo que queda muy reducido en el proceso de fabricación; de otro lado los plazos de ejecución y entrega definitiva se acercan a la realidad, cumpliendo fielmente con la planificación de la obra.

Helena Ruiz, presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, ha señalado que “este método de construcción está generando puestos de trabajo más atractivos en tiempo y sostenibilidad (no desarrollados en la calle, sino en el interior de una fábrica, con los beneficios que esto conlleva), así como una mayor calidad de los productos que se vienen utilizando, gracias a la producción en cadena”.

La construcción off-site permite, además, la total personalización de, por ejemplo, una vivienda. Este tipo de obras también minimiza los riesgos de seguridad y salud en el lugar de la edificación, ya que estas medidas se adoptan en el proceso de la fabricación.

Estas jornadas del Centro de Negocios de la Edificación del Colegio de la Arquitectura Técnica de Sevilla pretenden generar una cita periódica, una llamada de atención sobre las novedades en la construcción. Helena Ruiz señala que “se trata de una observación y análisis del sector, para generar información útil, así como una forma de dinamización empresarial con la captación de oportunidades, en un espacio donde empresas consolidadas, pymes y profesionales puedan identificar oportunidades de negocio”.