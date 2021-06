El ventilador de techo, una solución a las altas temperaturas y la subida de la luz

La última subida de la luz por tramos horarios coincide con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas. Los ciudadanos tendrán que pensárselo dos veces antes de darle al botón del aire acondicionado si no quieren pagar una fortuna en este suministro. Una solución que se presenta como la más económica para no excederse en la factura y pasar los rigores del verano en mejores condiciones es la instalación de ventiladores de techo

A todos los ciudadanos les ha pillado por sorpresa esta nueva y brutal subida de la luz por tramos horarios, justo cuando van a empezar a subir las temperaturas y el aumento del consumo se dispara por el uso de los aires acondicionados. Al mirar el reloj explicativo, se puede ver cómo las únicas horas más económicas son las de la noche, siendo durante todo el día el coste medio o alto. Pasar un verano en España, especialmente en el sur, sin hacer uso los sistemas de ventilación en los tramos horarios de más calor será toda una odisea. Pero, tal y como está el precio del fluido eléctrico, se han de ir pensando alternativas para no tener que pagar un dineral en las facturas correspondientes a los meses de julio y agosto.

Universal Blue, el diseño puesto al servicio de los ventiladores de techo

Una de las soluciones más efectivas y económicas es la instalación de ventiladores de techo. Estos aparatos proporcionan con el movimiento de sus aspas un frescor muy agradable que hace que los meses de verano sean mucho menos duros. Aunque su uso ya estaba bastante extendido, todo apunta a que este año su instalación se disparará por el aumento del precio de la luz. Es el ventilador de techo, por tanto, la mejor alternativa al aire acondicionado en este 2021. En este sentido, cabe mencionar que una de las marcas referentes en el mercado para estos aparatos es Universal Blue.

Elegir ventiladores de techo puede llegar a ser una tarea difícil por la enorme entidad de marcas y modelos que hay en el mercado. Sin embargo, si lo que se busca es calidad y un diseño cuidado, nada mejor que confiar en Universal Blue, una marca con una más que amplia experiencia en climatización, que dispone de una gran cantidad de electrodomésticos que también cuentan con un diseño muy cuidado y elegante.

En relación a los Ventiladores de techo de diseño, Universal Blue es el auténtico referente en el sector. En su amplio catálogo, hay disponible multitud de modelos que se adaptan a todos los gustos, con aspas de diferentes tipos de materiales, colores, estilos y acabados. Así mismo, para los consumidores más exigentes y que quieren estar a la vanguardia en tecnología, algunos modelos funcionan con wifi y se pueden conectar con el móvil o con Alexa.

Beneficios de los ventiladores de techo

Los ventiladores de techo cuentan con multitud de beneficios que no están siendo pasados por alto por los consumidores. Estas ventajas han provocado un aumento considerable en su demanda, logrando que su instalación se haya extendido ampliamente en los últimos, años, pues, como ya se ha comentado, representan un fuerte ahorro frente al aire acondicionado u otros medios de refrigeración para todas y cada una de las estancias.

Sin embargo, esta no es la única ventaja que aporta. No hay que olvidar que se trata de un sistema mucho más ecológico y respetuoso con el medio ambiente, ya que consumen menos y no necesitan gases refrigerantes. Además, pueden convertirse en un elemento decorativo al usar diseños elegantes, coloridos, atrevidos, vintage, modernos…. como los modelos que se encuentran en la tienda online de ventiladores de techo de Universal Blue.

Saludables

Estos aparatos de climatización son menos perjudiciales para la salud que el aire acondicionado, al no resecar el ambiente, evitando resfriados, dolores de garganta, sequedad en los ojos… Por este motivo, se puede tener toda la noche encendido en los días de más calor sin temer a ponerse enfermo.

Fácil instalación

Una de las ventajas más destacables de los ventiladores de techo es lo fácil que resulta su instalación. Tan solo hay que considerar que donde vaya a fijarse tenga la altura y resistencia apropiada, además de una conexión eléctrica.

Ahorro de espacio

Los ventiladores de techo no ocupan nada de espacio al ir colgados del techo. Además, se pueden colocar en cualquier habitación del hogar, ya sea el salón, los dormitorios o la cocina.

Ahuyenta los insectos

El movimiento de aire que realizan sus aspas es una forma eficaz de ahuyentar a los molestos mosquitos y moscas, pues la corriente de aire dificulta su vuelo y hace que se sientan incómodos.

Silenciosos

Se trata de aparatos sumamente silenciosos, por los que resultan muy relajantes, debido a que su ruido es inapreciable y su movimiento constante ofrece una agradable sensación de relax.

Aire más limpio

El último de los grandes beneficios que se van a nombrar es que el uso del ventilador de techo en el dormitorio, especialmente de los niños y bebés, además de ofrecer una brisa agradable, evita la acumulación de dióxido de carbono y se respira un aire más saludable.

Sin duda, el ventilador de techo cobra este verano una mayor relevancia y será un compañero indispensable para combatir el calor, sin aumentar tu factura de la luz; y permitiéndote disfrutar de los múltiples beneficios anteriormente citados.