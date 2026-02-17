Los viajeros del autobús a Madrid rozaron los 30.000, más del doble que en enero de 2024

La suspensión de la conexión ferroviaria con Madrid durante un mes y las insuficientes plazas en la conexión aérea, han hecho que quienes tienen que viajar continuamente a Madrid hayan elegido otras opciones. Al aumento del número de trayectos en plataformas para compartir coche, de alquileres de vehículos –sobre todo en los primeros días tras la tragedia de Adamuz– o de contratar autobuses sobre todo en el caso de grupos, se ha sumado el aumento de plazas en el Socibus, la línea de autobuses que cubre el recorrido entre Sevilla y Madrid.

Este grupo de transportes explota dos líneas regulares nacionales VAC 214 y 215 que unen la capital de España con las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz. Tras el accidente ferroviario, el número de viajeros se ha disparando rozando los 30.000 solo en el mes de enero, frente a los apenas 12.000 del mismo mes del año pasado. Esta ha sido una de las opciones favoritas no sólo de quienes tenían que viajar por motivos de trabajo, sino de los que tenían previsto hacer algún viaje internacional con salida desde el aeropuerto de Madrid.

Según fuentes de la empresa esto supone un incremento del 143%. Esto ha provocado que la compañía multiplique el número de buses de refuerzo así como el aumento de los horarios de taquillas y atención al cliente.

Desde que empezó febrero, la tendencia ha sido prácticamente la misma. Según la empresa, al corte de las comunicaciones ferroviarias después del trágico accidente de Adamuz se ha sumado la huelga ferroviaria “y cierto miedo a coger el tren”, además de la necesidad de tener seguridad de llegar a Madrid.

Los días laborales, las rutas de esta empresa entre Madrid y Andalucía, sumando ambos sentidos han superado los 40 autobuses diarios y los fines de semana las expediciones llegan a alcanzar los 60 coches.

Desde que comenzaron los problemas de conexiones y la tragedia de Adamuz, la tendencia es adquirir los billetes en el último momento, incluso en la taquilla. Desde la empresa de autobuses advierten que se trata de “algo muy arriesgado por la limitación de plazas que imposibilita la previsión”.

Socibus encara la recta final de febrero con unos resultados récord que podrían llegar a los 50.000 viajeros impulsados por el pico de demanda que se está registrando con la celebración de los carnavales de Cádiz y Huelva, y el puente del Día de Andalucía. En cualquier caso, todo dependerá de cómo y cuándo se vuelva a poner en marcha la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía y el número de trenes que se pongan en marcha.