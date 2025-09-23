Un incendio se ha declarado en las inmediaciones del Auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, que ha requerido la intervención de Bomberos y la Policía Nacional y Local. Se trata del cuarto fuego en la zona en una semana. En esta ocasión, las llamas y el humo sí han traspasado al auditorio, donde trabajan los Bomberos para controlar y extinguir el fuego, apoyados por al menos cinco dotaciones de la Policía Nacional y también agentes de la Local.

El Servicio de Emergencias 112 ha detallado que la primera llamada de aviso se recibió sobre las 15:40 horas, cuando varios ciudadanos alertaron de la presencia de una columna de humo junto al auditorio.

El fuego se inició en la vegetación de la parte baja del auditorio que da al río, donde se generaron unas llamas de gran tamaño que terminaron afectando al recinto. Sin embargo, también ha ardido la parte de arriba que da a la avenida de los Descubrimientos, por lo que son al menos cuatro focos simultáneos.

Esto es un indicio claro de que el fuego ha podido ser intencionado. Este nuevo siniestro se produce apenas unas horas después del registrado el lunes en el mismo sector de la Cartuja, lo que evidencia una recurrencia inusual en tan corto plazo. Los incendios suceden siempre a la misma hora y en las mismas zonas, si bien este martes han sido más los focos.

Los Bomberos han gastado todo el agua que traían en los camiones y han ido a recargar agua. Se han escuchado varias explosiones en la zona. La Policía Nacional se encargará de la investigación del fuego, al haber indicios claros de intencionalidad.

El servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla ha indicado que un amplio dispositivo está actuando en la extinción y que la situación está controlada. Se han activado desvíos de tráfico en la zona.