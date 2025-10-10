¿Quieres ir a Entrenúcleos desde Sevilla sin coche? Esto es lo que tardarás y cómo hacerlo paso a paso
Nuestra compañera Carolina Rojas se ha subido al metro y al metrobús para comprobar cuánto se tarda realmente en llegar desde el centro hispalense hasta Entrenúcleos, el nuevo polo residencial del sur metropolitano
Entrenúcleos, el nuevo barrio en auge entre Sevilla y Dos Hermanas, ya no es una promesa futura: está en plena efervescencia. Para comprobar su accesibilidad, Diario de Sevilla ha puesto a prueba las conexiones en transporte público desde Puerta de Jerez, combinando metro y metrobús. El resultado: 45 minutos de trayecto y una experiencia que revela luces y sombras. Mientras el viaje diurno resulta cómodo y asequible, la falta de opciones nocturnas sigue siendo una queja común entre los vecinos y estudiantes que se desplazan a diario.