Entrenúcleos, el nuevo barrio en auge entre Sevilla y Dos Hermanas, ya no es una promesa futura: está en plena efervescencia. Para comprobar su accesibilidad, Diario de Sevilla ha puesto a prueba las conexiones en transporte público desde Puerta de Jerez, combinando metro y metrobús. El resultado: 45 minutos de trayecto y una experiencia que revela luces y sombras. Mientras el viaje diurno resulta cómodo y asequible, la falta de opciones nocturnas sigue siendo una queja común entre los vecinos y estudiantes que se desplazan a diario.