¿Quieres ir a Entrenúcleos desde Sevilla sin coche? Esto es lo que tardarás y cómo hacerlo paso a paso

Nuestra compañera Carolina Rojas se ha subido al metro y al metrobús para comprobar cuánto se tarda realmente en llegar desde el centro hispalense hasta Entrenúcleos, el nuevo polo residencial del sur metropolitano

El L6 de Dos Hermanas es una de las formas de llegar a Entrenúcleos / M.G.

Entrenúcleos, el nuevo barrio en auge entre Sevilla y Dos Hermanas, ya no es una promesa futura: está en plena efervescencia. Para comprobar su accesibilidad, Diario de Sevilla ha puesto a prueba las conexiones en transporte público desde Puerta de Jerez, combinando metro y metrobús. El resultado: 45 minutos de trayecto y una experiencia que revela luces y sombras. Mientras el viaje diurno resulta cómodo y asequible, la falta de opciones nocturnas sigue siendo una queja común entre los vecinos y estudiantes que se desplazan a diario.

