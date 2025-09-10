Más de 900 euros al mes de alquiler en Entrenúcleos: así evoluciona el precio de la vivienda en los nuevos barrios de Sevilla

Cada vez es más complicado acceder a una vivienda en Sevilla capital y, por ese motivo, son muchas las personas que optan por trasladarse a la periferia. En este sentido, zonas como el nuevo barrio de Entrenúcleos (Dos Hermanas) se convierten en interesantes alternativas para disfrutar de un buen entorno a costes más asequibles. Si hablamos del alquiler, el precio medio se posiciona en torno a los 10,5 €/m2, según los últimos datos de Idealista. No obstante, la tendencia se mantiene al alza, con una evolución del 10,5% respecto al pasado mes de mayo.

En el portal inmobiliario podemos encontrar ya numerosas ofertas y, si bien algún estudio o apartamento cuesta menos de 500 euros al mes, lo cierto es que la gran mayoría supera los 900 euros mensuales; un coste bastante elevado tratándose de una zona del área metropolitana, situada entre Dos Hermanas y Sevilla. Como sugiere el creador de contenido Manu GM, "se vendió como algo para los jóvenes y accesible, pero a día de hoy los precios son prohibitivos".

Hay que tener en cuenta que éste es uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de los últimos años y numerosas viviendas ya se ofertan para alquiler, tanto de obra nueva como de segunda mano.

¿Cuánto cuesta alquilar un piso en Entrenúcleos?

Piso en la calle Manuel Ríos Moreno, en alquiler por 925 euros al mes / Idealista

En la calle Manuel Ríos Moreno, de Entrenúcleos, se encuentra este piso de segunda mano, luminoso, exterior y listo para entrar a vivir. Eso sí, el precio mensual asciende a 925 euros y cuenta con un total de 82 m2. Construido en el año 2020, incluye una cocina completamente equipada, terraza, dos baños y dos habitaciones, dentro de una amplia urbanización con piscina comunitaria.

Piso para alquilar en la calle Juan Carlos Aguilar Moreno, por 1.000 euros / Idealista

Mientras tanto, en la calle Juan Carlos Aguilar Moreno encontramos este apartamento a estrenar de 80 m2 por 1.000 euros mensuales. La vivienda, inmersa en un entorno de los conocidos popularmente como 'bloques cebra', es un cuarto piso con ascensor y dos habitaciones. Además, como informa el anunciante, la futura Torre se situará a pocos metros y, de nuevo, el complejo residencial cuenta con zonas comunes como piscina, pista de pádel, gimnasio o espacio de coworking.

Piso para alquiler por temporadas, en Entrenúcleos / Idealista

Además, también son llamativos los pisos que se alquilan por temporadas, como este ático seminuevo de 85 metros cuadrados. En total, el precio es de 1.300 euros al mes, con la comunidad incluida. En cuanto a sus características, consta de tres dormitorios con armarios empotrados, salón comedor, cocina totalmente amueblada, dos baños, una amplia terraza privada, plaza de garaje y piscina comunitaria. Es decir, un verdadero lujo en la periferia.

Piso en la calle Ángel López López / Idealista

Volviendo a los precios más asequibles, en la calle Ángel López López de Entrenúcleos encontramos esta vivienda de 82 m2, tres habitaciones y un precio de 900 euros mensuales. Además, según los anunciantes, presenta un rápido acceso a las líneas de autobuses cercanas, facilitando la movilidad por Dos Hermanas. Ahora bien, ¿cómo es la conexión entre esta localidad y Sevilla?

¿Cómo llegar de Entrenúcleos a Sevilla capital?

A pesar de que, como podemos observar, ya existe una amplia oferta residencial, lo cierto es que todavía falta infraestructura pública. En lo que respecta al transporte, el conocido como Metrobús lleva hasta Montequinto, donde enlaza con el metro, o hasta Dos Hermanas. Sin embargo, comienza a circular a las 07:00 horas de la mañana. "En muchos trabajos empezamos a esa hora, con lo cual no puedo utilizar el transporte público porque llegaría tarde", asegura una residente en declaraciones para el Diario de Sevilla.

Ahora bien, el Metrobús conecta con Sevilla en su parada más cercana, la de Olivar de Quintos, que está a unos diez minutos del centro de Entrenúcleos. Por su parte, el Cercanías cuenta con dos estaciones en Dos Hermanas y Cantaelgallo, junto con la de Bellavista.